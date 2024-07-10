Мбаппе будет играть в «Реале» под 9-м номером. Вальверде взял 8-й номер Крооса, Камавинга – 6-й, Гюлер – 15-й

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Начо Фернандес игровая форма Хесус Вальехо Килиан Мбаппе Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Арда Гюлер Футбол

Стал известен игровой номер Килиана Мбаппе в «Реале».

На сайте мадридского клуба обновились номера игроков на сезон-2024/25. Килиан Мбаппе, чья презентация в качестве игрока «Реала» назначена на 16 июля, будет играть под 9-м номером.

Федерико Вальверде взял 8-й номер, под которым ранее играл Тони Кроос. Эдуардо Камавинга взял 6-й номер, освободившийся после ухода Начо Фернандеса. Арда Гюлер будет играть под 15-м номером, Орельен Тчуамени – под 14-м, Хесус Вальехо – под 18-м.

Первый официальный матч сезона-2024/25 «Реал» сыграет 14 августа – впротив «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.

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59 комментариев
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фанаты Барсы будут ёрничать по поводу Мбаппе ровно до первого классико, когда он им отгрузит)
+80
-26
+54
Ответ войд
Комментарий скрыт
Вчера уже «потоптал распиаренного Ямаля», правда получилось не очень
+64
-14
+50
Ответ Дмитрий Калашников
лука
дончич?
+45
-1
+44
Вальверде заслужил номер Кросса !
+38
0
+38
Ответ Benjamin
Да уж, взял напа Реал, на евро был главным разочарованием
Ну всё, наверно за сезон штук 5 положит дай бог, что же Реалу делать теперь
Беда-беда
+17
-3
+14
Ответ iegord
Вчера уже «потоптал распиаренного Ямаля», правда получилось не очень
В Реале у него будет тренер
+13
-2
+11
Ответ Muhammad Juraev
Комментарий скрыт
конечно он ничего не отгрузил, потому что его закрыл теперь уже бывший игрок Реала Начо, который умеет защищаться) а главное вам-то какое дело до вчера, если речь идёт о классико, где Мбаппе на пару с Винисиусом принесут очередную победу Реалу)
+13
-4
+9
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
+4
0
+4
Ложная девятка?
+4
0
+4
Ответ Alex Rhea
фанаты Барсы будут ёрничать по поводу Мбаппе ровно до первого классико, когда он им отгрузит)
Отгрузит ящик канарского?
+3
0
+3
Ответ войд
Комментарий скрыт
Вылезло чучело😆😆
+5
-3
+2
Ответ 134572784@vkontakte.ru
В Реале у него будет тренер
Не знаю, человек доходил до финала Евро и двух финалов ЧМ, один из которых выиграл, а второй проиграл в лотерее... Кто ж тогда тренер...
+2
0
+2
Девятка Реала.
+2
0
+2
Ответ Alex Rhea
конечно он ничего не отгрузил, потому что его закрыл теперь уже бывший игрок Реала Начо, который умеет защищаться) а главное вам-то какое дело до вчера, если речь идёт о классико, где Мбаппе на пару с Винисиусом принесут очередную победу Реалу)
Какой Начо, его семидесятилетний Навас полностью деклассировала.
+2
0
+2
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
дончич?
Джорджевич
+1
0
+1
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Когда Лука уйдёт, отдадут Мбаппе десятку, Эндрику девятку, скорее всего.
+2
-1
+1
Ответ Dastanation
Родриго
Родриго и так должен быть счастлив, что не играет под 69 номером, какой ему 10
+1
0
+1
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
лука
+2
-1
+1
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
дончич?
шенко
+1
0
+1
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Камавинга
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
дончич?
Йовович
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Камавинга
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Возможно тот кто перейдет, типо Вирца ;))
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Камавинга
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Камавинга
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Камавинга
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Камавинга
0
0
0
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
Интересно,кто заберет 10-ку с след сезоне
Камавинга
0
0
0
Кто под 10 играть будет?
0
0
0
Ответ Дмитрий Калашников
лука
Виртц
0
0
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