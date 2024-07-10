Мбаппе будет играть в «Реале» под 9-м номером. Вальверде взял 8-й номер Крооса, Камавинга – 6-й, Гюлер – 15-й

Стал известен игровой номер Килиана Мбаппе в «Реале».

На сайте мадридского клуба обновились номера игроков на сезон-2024/25. , чья презентация в качестве игрока « » назначена на 16 июля, будет играть под 9-м номером.

взял 8-й номер, под которым ранее играл . взял 6-й номер, освободившийся после ухода Начо Фернандеса. Арда Гюлер будет играть под 15-м номером, Орельен Тчуамени – под 14-м, Хесус Вальехо – под 18-м.

Первый официальный матч сезона-2024/25 «Реал» сыграет 14 августа – впротив «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.

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