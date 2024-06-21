Скалони о 2:0 с Канадой: «Эта Аргентина создает голевые моменты и защищается как львы. Обидно, что Лаутаро и Альварес не играют вместе, но мы ищем баланс в атаке»

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Лионель Скалони подвел итоги матча сборной Аргентины с Канадой (2:0).

Накануне национальные команды сыграли в 1-м туре Кубка Америки.

«Эта команда создает голевые ситуации и защищается как львы. Вчера я сказал, что Канада будет трудным соперником, и это была хорошая проверка для нас. Важно, чтобы команда всегда реагировала, какой бы ни была игра.

Мы ищем баланс [в атаке], наша команда в этом нуждается. Кому не хотелось бы, чтобы все играли в атаке? Обидно, что Лаутаро [Мартинес] и Хулиан [Альвареc] не играют вместе, они это прекрасно понимают, мы видим это так.

На поле были и некоторые негативные ситуации, позже мы их подробно проанализируем», – отметил главный тренер сборной Аргентины Скалони.

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16 комментариев
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если месси выиграет этот кубок,то мармеладный запьет,а его сестричка отправится прямико в дурку
+14
-9
+5
Ответ rigobersong
Кубок Америки раз в 2 года🐬🍓🐓 Месси 7 КА Криштик 6й Евро. 1 КА провели в честь 100 летия федерации:))
ЮА вроде перешли на Копа раз в 4 года.
+3
0
+3
Желаю Аргентине вновь выиграть этот кубок Америки!
+8
-6
+2
Кубок Америки раз в 2 года🐬🍓🐓

Месси 7 КА

Криштик 6й Евро.

1 КА провели в честь 100 летия федерации:))
+10
-8
+2
Уже третий матч с сильной командой Канада не может забить, что поделать, таков потолок
+4
-2
+2
Ответ Си Эм Панк
Ваще, это тебе не евро, где с 16 года можно выйти с 3 места в 1/8 финала ни разу не победив в группе, а потом ещё и выиграть кубок.
Но можно выйти вторым составом )
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Ответ Гномович!
Забыл еще упомянуть как сложно попасть на Копа Америка без отборов и потом выйти из группы где на каждом турнире у тебя одни и те же бомжи Панама, Боливия, Эквадор, Венесуэла, Ямайка)))
Панама, Ямайка относятся к КОНКАКАФ неуч.
Создают фейковые акки, знаний нихуа
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Ответ Artuom Batishev
rigobersong Почему разницу в возрасте не учёл?) При проведении КА раз в 4 года (как Евро) у Месси был бы только 5 КА сейчас 😉😅
забавно) когда дело доходит до голов разница возраста и сыгранных матчей не учитываете а тут,вдруг вспомнили)
Лео сыграл в 7 коп и 5 ЧМ, Роналду в 6 евро и 5 ЧМ) разница там слишком большая? у Лео 4 МВП на этих турнирах. у Роналду всего 1 награда на уровне сборной - бомбардир евро21, и то Шик должен был брать по правилам НО правила в угоду португальца
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Ответ фанат спартака с 1967
если месси выиграет этот кубок,то мармеладный запьет,а его сестричка отправится прямико в дурку
какое потрясающее олицетворение всех персофанов месси. как смешно наблюдать за вами, вас волнуют действительно "важные" вещи
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Ответ Гномович!
Турнир раз в 2 года, где 3 нормальные команды...до полуфинала можно проходить вторым составом.
Ваще, это тебе не евро, где с 16 года можно выйти с 3 места в 1/8 финала ни разу не победив в группе, а потом ещё и выиграть кубок.
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