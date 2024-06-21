Скалони о 2:0 с Канадой: «Эта Аргентина создает голевые моменты и защищается как львы. Обидно, что Лаутаро и Альварес не играют вместе, но мы ищем баланс в атаке»

Лионель Скалони подвел итоги матча сборной Аргентины с Канадой (2:0).

Накануне национальные команды сыграли в 1-м туре Кубка Америки.

«Эта команда создает голевые ситуации и защищается как львы. Вчера я сказал, что будет трудным соперником, и это была хорошая проверка для нас. Важно, чтобы команда всегда реагировала, какой бы ни была игра.

Мы ищем баланс [в атаке], наша команда в этом нуждается. Кому не хотелось бы, чтобы все играли в атаке? Обидно, что [Мартинес] и [Альвареc] не играют вместе, они это прекрасно понимают, мы видим это так.

На поле были и некоторые негативные ситуации, позже мы их подробно проанализируем», – отметил главный тренер сборной Аргентины Скалони.

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