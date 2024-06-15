Луис де ла Фуэнте: «Ямаль впечатляет, он может стать чудесным игроком. Испания добьется такого же успеха, как при Дель Боске, надеюсь»

Луис де ла Фуэнте оценил уровень испанских игроков после разгрома Хорватии (3:0).

« впечатляет. Он должен становиться лучше каждый день. Он может стать чудесным футболистом. Конечно, он только начинает, это только одна игра. Сложно анализировать такого молодого игрока.

получил удар по ноге, а просто устал. Ничего серьезного. Надеюсь, все восстановятся к следующей игре.

– выдающийся игрок, топ-уровень. Учитывая то, что мы видим от него каждый день, он просто фантастический футболист, очень техничный. Нужно признать его качества: отличная изобретательность, он невероятен.

У нас большое пространство для прогресса, будем идти шаг за шагом. Считаю, в этой команде уже полно чемпионов. Надеюсь, мы добьемся такого же успеха, как при Дель Боске. Мы продолжим двигаться постепенно. Посмотрим, как далеко мы зайдем. Постараемся пройти этот путь целиком. Но это очень сложный путь», – передает корреспондент Sports Любовь Курчавова слова главного тренера сборной .