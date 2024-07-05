16-летний Ямаль сделал 3-й голевой пас на Евро-2024 и вместе с Симонсом лидирует в гонке ассистентов

Ламин Ямаль вошел в число лучших ассистентов Евро-2024.

Вингер сборной поучаствовал в голевой атаке, завершившейся точным ударом по воротам в четвертьфинале.

Теперь на счету 16-летнего футболиста три результативных паса. Он делит первое место в списке ассистентов турнира с игроком «ПСЖ» ( ).

Подробно со статистикой игрока «Барселоны» можно ознакомиться здесь.

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