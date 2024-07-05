16-летний Ямаль сделал 3-й голевой пас на Евро-2024 и вместе с Симонсом лидирует в гонке ассистентов

Теги ПСЖ Сборная Нидерландов по футболу Сборная Германии по футболу Барселона лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Дани Ольмо Хави Симонс Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль вошел в число лучших ассистентов Евро-2024.

Вингер сборной Испании поучаствовал в голевой атаке, завершившейся точным ударом Дани Ольмо по воротам Германии в четвертьфинале.

Теперь на счету 16-летнего футболиста три результативных паса. Он делит первое место в списке ассистентов турнира с игроком «ПСЖ» Хави Симонсом (Нидерланды).

Подробно со статистикой игрока «Барселоны» можно ознакомиться здесь.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Наверное, Шуллер и сейчас будет говорить что Ламин сделал голевую в «ничего не значащий момент» )
А он всего лишь второй матч подряд отдает победный ассист на данный момент )

И вообще, все это проделки агента Ламина и только из-за этого он в составе сборной )
+53
-5
+48
Как его там, шулер или шушер, хейтер Ямаля который, весь в слезах наверное.
Ямалю без травм, главное, все впереди у парня
+31
-6
+25
Ответ Tseren031293
Как его там, шулер или шушер, хейтер Ямаля который, весь в слезах наверное. Ямалю без травм, главное, все впереди у парня
Шушара радовалась наверное, когда Педри сломался
+23
-3
+20
Кто нибудь Шюлера видел? Как у него с пульсом?))
+14
-6
+8
Так держать пацан
+8
-2
+6
Ответ Филипп Филиппов_1116195962
Вопрос экспертам. Это уровень нынешних звёзд так упал или Ямаль так хорош?
Ямаль возил бразилию в товарняке, возил италию в группе, возит немцев щас. Вывод можешь сам сделать?
+8
-2
+6
Ответ Кирилл
Наверное, Шуллер и сейчас будет говорить что Ламин сделал голевую в «ничего не значащий момент» ) А он всего лишь второй матч подряд отдает победный ассист на данный момент ) И вообще, все это проделки агента Ламина и только из-за этого он в составе сборной )
Да у всех этих хейтров интеллект равен табуретки
+8
-3
+5
Ямаль стал самым молодым игроком завершившим карьеру кросу)
+6
-4
+2
И дураки вместо того , чтобы порадоватся будут мальчишку гнобить из-за клуба
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
Унизил Рональду
унижение начнется через 1час 40мин.
+6
-4
+2
Ответ Don kebab chimai
Ямаль возил бразилию в товарняке, возил италию в группе, возит немцев щас. Вывод можешь сам сделать?
Вот именно, Я не могу сделать вывод.

Ямаль так хорош или условная Германия говно, раз их возит Ямаль?
+1
0
+1
Условные бразилии, италии и германии г*но
+1
-1
0
Ответ Vlad
Да у всех этих хейтров интеллект равен табуретки
Табуретка=ригоберка
0
0
0
Шуллер что с лицом?)
+1
-1
0
Ответ Антинародная Команда
И дураки вместо того , чтобы порадоватся будут мальчишку гнобить из-за клуба
"из за клуба" это тоже клиника
0
0
0
Еще голы надо подтянуть
0
0
0
Парень живет в мечте многих из нас)
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий