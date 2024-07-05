16-летний Ямаль сделал 3-й голевой пас на Евро-2024 и вместе с Симонсом лидирует в гонке ассистентов
Ламин Ямаль вошел в число лучших ассистентов Евро-2024.
Вингер сборной Испании поучаствовал в голевой атаке, завершившейся точным ударом Дани Ольмо по воротам Германии в четвертьфинале.
Теперь на счету 16-летнего футболиста три результативных паса. Он делит первое место в списке ассистентов турнира с игроком «ПСЖ» Хави Симонсом (Нидерланды).
Подробно со статистикой игрока «Барселоны» можно ознакомиться здесь.
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А он всего лишь второй матч подряд отдает победный ассист на данный момент )
И вообще, все это проделки агента Ламина и только из-за этого он в составе сборной )
Ямалю без травм, главное, все впереди у парня
Ямаль так хорош или условная Германия говно, раз их возит Ямаль?