«Ливерпулю», «Челси», «Баварии» и «ПСЖ» интересен Нико Уильямс. В «Барсе» надеются, что вингер перейдет к ним ради друзей в составе и роли игрока старта

Теги Бавария ПСЖ Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетик лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Ферран Торрес Педри Нико Уильямс Ламин Ямаль Футбол

Нико Уильямс интересен нескольким топ-клубам Европы.

По информации Marca, интерес к вингеру «Атлетика» и сборной Испании проявляют «Ливерпуль», «Челси», «Бавария» и «ПСЖ». Сумма отступных, указанная в его контракте, составляет 58 миллионов евро. 

Вчера президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании подписать Уильямса. Каталонский клуб не намерен участвовать в аукционе и постарается убедить игрока другим путем. 

Так, в «блаугране» Нико может воссоединиться со своими друзьями Ламином Ямалем, Ферраном Торресом и Педри. Кроме того, «Барса» может гарантировать ему роль игрока стартового состава. 

В минувшем сезоне Ла Лиги 21-летний футболист провел 31 матч, отличившись 5 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь

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40 комментариев
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Похоже Ямалю дали домашнее задание охмурить Нико
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+37
Что предлагают клубы:

Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее.

ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд.

Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
+37
-11
+26
Ответ Дядя ТУРА
Похоже Ямалю дали домашнее задание охмурить Нико
Я бы посмотрел на Нико Уильямса в Барселоне с Ямалем и другими, для футбола Ла Лиги и эль-класико это был бы хороший трансфер.
+20
-3
+17
Ответ S H A R K
Что предлагают клубы: Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее. ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд. Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
Какие еще большие трофеи предлагает Ливерпуль? Клопп ушел, забудьте о трофеях.
+17
-7
+10
Роль в старте, друзья в команде и игра за еду (или за идею о великой Блаугране)
+17
-10
+7
Ответ S H A R K
Что предлагают клубы: Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее. ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд. Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
Ливерпуль большие трофеи раз в 30 лет? Пхаха😂. Юморист
+12
-7
+5
Что дают другие клубы: Хорошую Зп, хорошие условия в команде, поставленную игру
Что даёт Барса: Друзья, спотифай премиум, игра за еду, неработающий душ
+9
-4
+5
Пару лет назад, когда за Нико пришла Астон Вилла и они почти согласовали трансфер, его брат Иньяки заблокировал трансфер со словами "если и уходить из Бильбао, то только в Барсу или Реал".
+5
-1
+4
С этим парнем Барса будет выглядеть совсем иначе. У нее весь прошлый сезон не было левого вингера толком. Нико и толковый опорник выведут команду на новый уровень. Плюс восстановление Гави должно придать команде характера.
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Нико должен перейти только в Барселону - и он сам этого хочет - Лапорта уже отправил деньги на клаусулу атлетам:))
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в барсу и только в барсу
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Атлетик никогда не торгуется, удачи Лапорте 😂
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Ответ S H A R K
Что предлагают клубы: Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее. ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд. Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
Какие трофеи предлагает Ливерпуль без Клоппа?
У них одно чемпионство за 30+ лет и то при волшебнике Юргене и две ЛЧ. У Барсы за это же время почти половина чемпионатов выиграно и 5 ЛЧ.
Ливерпуль без Клоппа, опять, по-классике, будет только за Кубок Лиги бороться и за четверку в АПЛ.

Бавария тоже умудрилась , даже в своем одностороннем чемпионате и кубок и чемпионство профукать в этом году .

Так что так себе наброс, даже не на троечку
+6
-4
+2
Оплата рычагами или подпиской на спотифай? 🙈😁
+6
-4
+2
Ответ S H A R K
Что предлагают клубы: Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее. ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд. Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
Какие большие трофеи у ливера и бааарии? Не ЛЧ, не чемп.
+2
-1
+1
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
С этим парнем Барса будет выглядеть совсем иначе. У нее весь прошлый сезон не было левого вингера толком. Нико и толковый опорник выведут команду на новый уровень. Плюс восстановление Гави должно придать команде характера.
Согласен полностью.
Также добавил бы тактическую составляющую при новом тренере - навесики и нытье за газоны, судей порядком надоели.
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Ответ Green grass
Барса ещё даст ему зеротитулы и унижения от Реала
Тебе самому нравится то, что ты пишешь?
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Ответ S H A R K
Откуда знаете какой Ливерпуль будет у Слота? Может сходу требл оформит? Зачем хоронить тренера раньше времени? Я лично в него верю. А если провалится, то через год могут пригласить Алонсо. Ливерпуль богатый клуб с умелыми управленцами и с хорошим наследием. Так что если в 1 сезоне провалятся, то из этого провала быстро выберутся. Тем более эпоха Пепа уже подходит к концу, после 2025 АПЛ сможет подышать свежим воздухом. Бавария гранд мирового футбола. Даже в худшие сезоны как минимум до четвертьфинала ЛЧ доходят. Так или иначе ни один из этих клубов, в отличии от Барсы, не живёт страхом банкротства завтра и не вынуждены сплавить лучших игроков, чтобы вписаться в зарплатный потолок.
Барса живет страхом банкротства лишь на спортсру.
Также Барса в страхе от понижения в классе - опять же на спортсру.
Ержан вставай, просыпаться пора.
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Ответ Ллб
Какие трофеи предлагает Ливерпуль без Клоппа? У них одно чемпионство за 30+ лет и то при волшебнике Юргене и две ЛЧ. У Барсы за это же время почти половина чемпионатов выиграно и 5 ЛЧ. Ливерпуль без Клоппа, опять, по-классике, будет только за Кубок Лиги бороться и за четверку в АПЛ. Бавария тоже умудрилась , даже в своем одностороннем чемпионате и кубок и чемпионство профукать в этом году . Так что так себе наброс, даже не на троечку
Откуда знаете какой Ливерпуль будет у Слота? Может сходу требл оформит? Зачем хоронить тренера раньше времени? Я лично в него верю. А если провалится, то через год могут пригласить Алонсо. Ливерпуль богатый клуб с умелыми управленцами и с хорошим наследием. Так что если в 1 сезоне провалятся, то из этого провала быстро выберутся. Тем более эпоха Пепа уже подходит к концу, после 2025 АПЛ сможет подышать свежим воздухом.

Бавария гранд мирового футбола. Даже в худшие сезоны как минимум до четвертьфинала ЛЧ доходят.

Так или иначе ни один из этих клубов, в отличии от Барсы, не живёт страхом банкротства завтра и не вынуждены сплавить лучших игроков, чтобы вписаться в зарплатный потолок.
+2
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0
Ответ S H A R K
Что предлагают клубы: Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее. ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд. Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
Ливерпуль что с Клоппом, что без брал титулы раз в пятилетку в лучшем случае
А Баварии с Компани про титулы можно забыть, там бы главное в зону ЛЧ квалифицироваться
+3
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Ответ S H A R K
Что предлагают клубы: Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее. ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд. Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
Кейн от этих трофеев захлебнулся.
При всем уважении к портовому городу и прически нового тренера - ТРОФЕИ?)
Также снизу есть источник данной новости.
+3
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Ответ МаксСемак
какой аукцион? ценник 58 млн всем известен, у барсы денег нет.
С большой буквы.
И да - у Барсы деньги есть. Всё мимо, можешь лучше.
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Ответ Игровой канал Вулкан
Что дают другие клубы: Хорошую Зп, хорошие условия в команде, поставленную игру Что даёт Барса: Друзья, спотифай премиум, игра за еду, неработающий душ
Мюнхен и города Англии очень грустные и хмурые по сравнению с Барселоной.
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Ответ Игровой канал Вулкан
Что дают другие клубы: Хорошую Зп, хорошие условия в команде, поставленную игру Что даёт Барса: Друзья, спотифай премиум, игра за еду, неработающий душ
Да, друзья, так возле х.. с бритвой и крутятся.
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Ответ Яна Рябова
Если бы девушка было, то возможно, а тут мальчики)
законодательство не делить несовершеннолетних на мальчиков и девочек... статья одна на всех
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С такими отступными его быстро оторвут после Евро. По нынешним ценам на качественных молодых вингеров - это пшик.

Лапорте только чудо поможет, до сих пор даже к правилу 1:1 не вышли, куда уж там до таких покупок
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Барса баскетболисту Миротичу в рассрочку долги по ЗП платить будет, и ещё одному баскетболисту. Барсе бы затянуть пояса потуже и собственно свою молодежь развивать
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Зачем он Челси при наличии Кукурельи.
Ливерпулю - да.
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Пока Бавария не избавится от кого-то из тройцы - Коман, Гнабри, Сане, никакие вингеры ей ненужны, это глупо. Есть Тель, Мусиала, Сарагоса, Олисе для подмены в случае травм
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Рашид походу бухгалтер Барселоны, раз знает когда Лапорта и куда отправил деньги за Нико!
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