«Ливерпулю», «Челси», «Баварии» и «ПСЖ» интересен Нико Уильямс. В «Барсе» надеются, что вингер перейдет к ним ради друзей в составе и роли игрока старта
Нико Уильямс интересен нескольким топ-клубам Европы.
По информации Marca, интерес к вингеру «Атлетика» и сборной Испании проявляют «Ливерпуль», «Челси», «Бавария» и «ПСЖ». Сумма отступных, указанная в его контракте, составляет 58 миллионов евро.
Вчера президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании подписать Уильямса. Каталонский клуб не намерен участвовать в аукционе и постарается убедить игрока другим путем.
Так, в «блаугране» Нико может воссоединиться со своими друзьями Ламином Ямалем, Ферраном Торресом и Педри. Кроме того, «Барса» может гарантировать ему роль игрока стартового состава.
В минувшем сезоне Ла Лиги 21-летний футболист провел 31 матч, отличившись 5 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.
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Ливерпуль и Бавария - большие трофеи, хорошее будущее.
ПСЖ - деньги на несколько поколений вперёд.
Барса - друзья и Кузя Лакомким в добавок.
Что даёт Барса: Друзья, спотифай премиум, игра за еду, неработающий душ
У них одно чемпионство за 30+ лет и то при волшебнике Юргене и две ЛЧ. У Барсы за это же время почти половина чемпионатов выиграно и 5 ЛЧ.
Ливерпуль без Клоппа, опять, по-классике, будет только за Кубок Лиги бороться и за четверку в АПЛ.
Бавария тоже умудрилась , даже в своем одностороннем чемпионате и кубок и чемпионство профукать в этом году .
Так что так себе наброс, даже не на троечку
Также добавил бы тактическую составляющую при новом тренере - навесики и нытье за газоны, судей порядком надоели.
Также Барса в страхе от понижения в классе - опять же на спортсру.
Ержан вставай, просыпаться пора.
Бавария гранд мирового футбола. Даже в худшие сезоны как минимум до четвертьфинала ЛЧ доходят.
Так или иначе ни один из этих клубов, в отличии от Барсы, не живёт страхом банкротства завтра и не вынуждены сплавить лучших игроков, чтобы вписаться в зарплатный потолок.
А Баварии с Компани про титулы можно забыть, там бы главное в зону ЛЧ квалифицироваться
При всем уважении к портовому городу и прически нового тренера - ТРОФЕИ?)
Также снизу есть источник данной новости.
И да - у Барсы деньги есть. Всё мимо, можешь лучше.
Лапорте только чудо поможет, до сих пор даже к правилу 1:1 не вышли, куда уж там до таких покупок
Ливерпулю - да.