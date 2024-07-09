«Ливерпулю», «Челси», «Баварии» и «ПСЖ» интересен Нико Уильямс. В «Барсе» надеются, что вингер перейдет к ним ради друзей в составе и роли игрока старта

Нико Уильямс интересен нескольким топ-клубам Европы.

По информации Marca, интерес к вингеру « » и сборной проявляют « », « », « » и «ПСЖ». Сумма отступных, указанная в его контракте, составляет 58 миллионов евро.

Вчера президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о желании подписать Уильямса. Каталонский клуб не намерен участвовать в аукционе и постарается убедить игрока другим путем.

Так, в «блаугране» Нико может воссоединиться со своими друзьями Ламином Ямалем, Ферраном Торресом и Педри. Кроме того, «Барса» может гарантировать ему роль игрока стартового состава.

В минувшем сезоне Ла Лиги 21-летний футболист провел 31 матч, отличившись 5 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола