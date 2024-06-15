Руис о Ямале после 3:0: «Фантастика, что он с нами, замечательный игрок»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Фабиан Руис Ламин Ямаль Футбол

Фабиан Руис поделился впечатлениями от победы над Хорватией.

Сборная Испании в первом групповом матче Евро-2024 разгромила команду Хорватии со счетом 3:0.

Полузащитник испанцев Фабиан Руис был признан игроком матча – на его счету гол и голевая передача. Также 16-летний Ламин Ямаль стал самым молодым участником и автором голевой передачи в истории Евро.

«Самое важное, что мы победили. Ассист был важен, но и гол тоже. Считаю, что команда сыграла очень хорошо.

Мы сделали то, что хотели, и усердно работали для этого. Мы достигли всего, чего хотели как команда, и это важно».

О Ламине Ямале

«Он замечательный игрок, и это фантастика, что он с нами», – сказал Руис.

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3 комментария
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Так шулер же сказал бревно:))
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