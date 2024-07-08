Флик пригласил Тиаго в свой штаб в «Барселоне». Алькантара склоняется к тому, чтобы принять предложение

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара может стать тренером «Барселоны».

Сегодня 33-летний воспитанник каталонцев, также игравший за «Баварию» и «Ливерпуль», объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Diario Sport, главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик сделал Тиаго предложение войти в его тренерский штаб.

Бывший футболист сборной Испании рассматривает эту возможность и склоняется к тому, чтобы принять предложение.

Флик и Тиаго знакомы по работе в «Баварии», где они выиграли требл в сезоне-2019/20, у них прекрасные отношения. Немец видит в испанце связующее звено между ним и командой, а также человека, который поможет ему освоиться в непростой обстановке.

Клуб ждет согласия со стороны Тиаго, прежде чем начать действовать. Если согласие будет получено, придется решить ряд вопросов, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать нового тренера.

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25 комментариев
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Пусть играющим тренером подпишется,а то в полузащите играть будет некому в начале сезона
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Флик настоящий мужик!
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ему есть что рассказать и чему научить
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Неудивительно.В требльный сезон Тиаго цементировал весь центр, да и вообще несколько сезонов был супертопом
Только травмы помешали еще больше реализоваться
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+9
Ответ Бронислав Каминский
Пусть играющим тренером подпишется,а то в полузащите играть будет некому в начале сезона
С языка снял)
+5
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У Тиаго впечатляющая тренерская школа
Энрике, Гвардиола, Анчелотти, Хайнкесс, Клопп.
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Ответ Blaumerc
Кстати на кощея похож, не из "слово пацана" а на реального
А мне он бабку какую-то напоминает:))😀
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Надо подписывать как игрока на сезон.
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Пора домой
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Ответ rigobersong
Настоящий гений футбола в отличии от хорватского чушпана из реала:)
Кстати на кощея похож, не из "слово пацана" а на реального
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Поздравляю Тиаго! Отличная карьерная возможность
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Ответ rigobersong
А мне он бабку какую-то напоминает:))😀
На бабу ягу похож чем-то, которую александр роу играл
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Полная дичь если честно
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Предлагают Тиаго, а склоняется Алькантра 🤡
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Вот на самом деле было бы хорошо. И мужик при деле, и опыт его мог бы пригодиться
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В медштаб?
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Будущий тренер Барсы?
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Ответ Бронислав Каминский
Пусть играющим тренером подпишется,а то в полузащите играть будет некому в начале сезона
Был бы хороший вариант, но вряд ли захочет. Опять восстанавливаться от травм, от которых Тиаго сам намучался..
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Ответ Burel
Неудивительно.В требльный сезон Тиаго цементировал весь центр, да и вообще несколько сезонов был супертопом Только травмы помешали еще больше реализоваться
Жаль, что рано заканчивает Тиаго. Пеп его довёл до основы Барсы и сб. Исп. в своё время и сделал из него топ-игрока мирового уровня. Его братишка-Рафа тоже большие надежды подавал, но сейчас вообще пропал из поля видения, хотя за сб. Бразилии (!) привлекался когда-то.
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