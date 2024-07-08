Флик пригласил Тиаго в свой штаб в «Барселоне». Алькантара склоняется к тому, чтобы принять предложение

Тиаго Алькантара может стать тренером «Барселоны».

Сегодня 33-летний воспитанник каталонцев, также игравший за «Баварию» и «Ливерпуль», объявил о завершении карьеры.

Как сообщает Diario Sport, главный тренер «Барсы» сделал Тиаго предложение войти в его тренерский штаб.

Бывший футболист сборной Испании рассматривает эту возможность и склоняется к тому, чтобы принять предложение.

Флик и Тиаго знакомы по работе в «Баварии», где они выиграли требл в сезоне-2019/20, у них прекрасные отношения. Немец видит в испанце связующее звено между ним и командой, а также человека, который поможет ему освоиться в непростой обстановке.

Клуб ждет согласия со стороны Тиаго, прежде чем начать действовать. Если согласие будет получено, придется решить ряд вопросов, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей и зарегистрировать нового тренера.

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