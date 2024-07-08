Тиаго объявил о завершении карьеры в 33 года: «Спасибо, футбол»

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара официально объявил о завершении карьеры в 33 года.

«Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за проведенное время.

Спасибо, футбол. И всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути.

До скорой встречи. Тиаго», – написал бывший полузащитник «Барселоны», «Баварии» и «Ливерпуля».

Алькантара 4 раза становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Бундеслигу, а также брал трофей Лиги чемпионов с «Барселоной» и «Баварией». Всего на его счету 31 титул на клубном уровне.

В составе сборной Испании Тиаго провел 46 матчей и забил два гола.

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30 комментариев
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Крутой игрок. Надеялся, что ещё попылит в условном "Интере Майами". Может, захочет стать тренером и ещё порадует нас своим футбольным интеллектом. Остаётся пожелать лишь удачи и здоровья.
+44
-2
+42
Если бы не травмы...
+24
0
+24
Ответ Уолтер Собчак
Крутой игрок. Надеялся, что ещё попылит в условном "Интере Майами". Может, захочет стать тренером и ещё порадует нас своим футбольным интеллектом. Остаётся пожелать лишь удачи и здоровья.
Скорее всего в штаб Флика войдет, уже переговоры идут
+25
-1
+24
Ответ Andres Dandaras
А в чем дело ? Почему так рано ?
Травмы
+19
0
+19
Эх, еще недавно с иско выигрывал молодежный чемпионат мира, бильярдным с лета дал в уголок, а сегодня завершил карьеру…
+18
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Большой мастер. Изящество, интеллект, техника. Такие игроки влюбляют в футбол. Мучас грасиас, Тьяго.
+10
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+10
Ответ Артем Павлович
Спасибо за эмоции от твоей игры! Никто другой не умел обыгрывать соперников просто ложными движениями корпуса.
Думаешь?
+3
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+3
Ответ Bazilic
Скорее всего в штаб Флика войдет, уже переговоры идут
О, это здорово.
+3
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+3
Эх, когда то из Барсы уходили такие игроки как Рональдиньо, Это’О, Яя Туре, Фабрегас, Вилья, Ибрагимович, Тиаго так как не выдерживали конкуренции или не соответствовали требованиям тренера. Тиаго был молод когда уходил, а в команде еще были Фабрегас, Хави, Иньеста, Бускетс.
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Жаль, травмы не дали достичь большего. Удачи, Тиаго
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А в чем дело ? Почему так рано ?
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А теперь в Барсу тренером пора
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Спасибо тебе Тиаго. Один из последних, от чьей игры получал исключительное удовольствие. Даже его обычные переводы на фланг смотрелись волшебно.
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🥲
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Ответ Bazilic
А теперь в Барсу тренером пора
Через полгода вместо Флика пойдёт 😁
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Сейчас он вроде как в Ливерпуле был, кто знает?
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Ответ Фруктовый Кефир
Сейчас он вроде как в Ливерпуле был, кто знает?
Контракт истёк в июне. Он поехал в Испанию на лечение и реабилитацию, но видимо врачи рекомендовали закончить.
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Ответ Фруктовый Кефир
Сейчас он вроде как в Ливерпуле был, кто знает?
Сейчас он дома скорее всего
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Спасибо за все, легенда лазарета !!!
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Здоровья ему!
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Маэстро. Таких игроков не хватает. Все больше лесорубов в футболе
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Пеп развел Баварию)
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рановато
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Волшебный игрок
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Волшебный игрок
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Сын Мозиньо
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