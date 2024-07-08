Тиаго объявил о завершении карьеры в 33 года: «Спасибо, футбол»

Тиаго Алькантара официально объявил о завершении карьеры в 33 года.

«Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за проведенное время.

Спасибо, футбол. И всем, кто сопровождал меня и делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути.

До скорой встречи. Тиаго», – написал бывший полузащитник «Барселоны», «Баварии» и « ».

4 раза становился чемпионом Испании, 7 раз выиграл Бундеслигу, а также брал трофей Лиги чемпионов с «Барселоной» и «Баварией». Всего на его счету 31 титул на клубном уровне.

В составе сборной Испании Тиаго провел 46 матчей и забил два гола.

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