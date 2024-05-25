«Барса» хочет нанять для Флика помощника, владеющего испанским и немецким. Рассматривают Тиаго, Хави Мартинеса, Бартру и Ракитича – все они действующие игроки

«Барселона» ищет помощника для Ханси Флика.

Главное требование – будущий помощник должен в совершенстве владеть испанским и немецким, чтобы быть связующим звеном между тренером и командой.

Предпочтительный профиль спортивного директора – игрок, который собирается завершить карьеру. «Барса», в частности, рассматривает кандидатуры , , и . Примечательно, что все они действующие игроки и о завершении карьеры еще не объявляли.