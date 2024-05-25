«Барса» хочет нанять для Флика помощника, владеющего испанским и немецким. Рассматривают Тиаго, Хави Мартинеса, Бартру и Ракитича – все они действующие игроки

Теги Барселона Деку Хави Мартинес Ла Лига Иван Ракитич Ханс-Дитер Флик Тиаго Алькантара Марк Бартра Футбол

«Барселона» ищет помощника для Ханси Флика.

Главное требование – будущий помощник должен в совершенстве владеть испанским и немецким, чтобы быть связующим звеном между тренером и командой.

Предпочтительный профиль спортивного директора Деку – игрок, который собирается завершить карьеру. «Барса», в частности, рассматривает кандидатуры Тиаго Алькантары, Хави Мартинеса, Марка Бартры и Ивана Ракитича. Примечательно, что все они действующие игроки и о завершении карьеры еще не объявляли.

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36 комментариев
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Пусть Тер Штеген переводит
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+70
Ответ Бронислав Каминский
Пусть Тер Штеген переводит
там еще Моуринью свободен, может вернуться к истокам, он что зря немецкий учил 😄
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+49
Ракитич был бы лучшим вариантом. Умный и выдержанный футболист, может вырасти в крутого тренера.
+39
-4
+35
Тер Штегена, Левандовски и Гюндогана недостаточно?
+11
0
+11
Алькантара как-то давал на глазах у удивленного Клоппа тактические инструкции выходящему на поле Нуньесу, опыт есть у человека
+8
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+8
Ответ BZB
Ракитич был бы лучшим вариантом. Умный и выдержанный футболист, может вырасти в крутого тренера.
Тут все четверо такого профиля
+8
-1
+7
Ответ Bruin Lively
Может кто объяснить (пожалуйста) за какие заслуги его берут в Барсу?
согласился на зп на 30% ниже, чем у Хави
+8
-3
+5
Ответ dr. cage
Тёр Штеген живущий в Испании 10 лет : "ну да, ну да, пошел я на хрен"
Ему тренироваться или переводчиком работать?
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Кепа не знает немецкого, но вполне может тренировать за Флика
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Хаби Алонсо.
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Ответ <Inter>
Тер Штегена, Левандовски и Гюндогана недостаточно?
Гюндоган и Лева недавно относительно в Испании. А вот Штеген да, может быть
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Алькантару можно и в состав взять. Он еще выйдет и тряхнет стариной.
+2
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Тиаго можно подписать на пару лет. Всё равно травмы замучали, будет больше помощником, завершит дома карьеру.
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+2
Тёр Штеген живущий в Испании 10 лет : "ну да, ну да, пошел я на хрен"
+4
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Вся эта управленческая суета в "Барсе" всё больше напоминает бордельеро в некоторых наших топ-клубах. ) Переводчик им теперь нужен ... Не проще ли самому Флику испанский выучить, тем более, что он не очень сложный?!
+1
0
+1
> Предпочтительный профиль спортивного директора Деку – бывший игрок, который собирается завершить карьеру. «Барса», в частности, рассматривает кандидатуры Тиаго Алькантары, Хави Мартинеса, Марка Бартры и Ивана Ракитича. Примечательно, что все они действующие игроки и о завершении карьеры еще не объявляли.

Кто писал этот текст? Он пьян?
+1
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+1
Можно Хави нанять. Заодно подучится у Флика.
+6
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Ответ leon01
Так эти 30% на переводчика пойдут)
об этом никто не подумал 🤷
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Ответ Любезный Коссутий
согласился на зп на 30% ниже, чем у Хави
Так эти 30% на переводчика пойдут)
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Ответ <Inter>
Тер Штегена, Левандовски и Гюндогана недостаточно?
Гюндоган и без Флика справится)))
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Ответ BZB
Ракитич был бы лучшим вариантом. Умный и выдержанный футболист, может вырасти в крутого тренера.
помню такое же и про Хави писали, а итог на лицо
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Ответ Гриша
В совершенстве никто никаким языком владеть не может
это футбольный клуб а не академия, камооон
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Ответ Папа Футбола
там еще Моуринью свободен, может вернуться к истокам, он что зря немецкий учил 😄
На Моуриньо рычагов не хватит..
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Ответ Бронислав Каминский
Пусть Тер Штеген переводит
И будет посреди матча бегать к бровке за указаниями, оставляя ворота свободными )
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Ответ Иван Новиков
Можно Хави нанять. Заодно подучится у Флика.
Немецкому?
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Надо Хаби Алонсо
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То-есть в Испании, окромя футболистов, никто больше не знает немецкий язык?!! В посольстве также работают бывшие футболисты и в испанских университетах на инязе?!
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В совершенстве никто никаким языком владеть не может
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Вместо игры автобусы и тракторы...
Конец Барсе...
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Может кто объяснить (пожалуйста) за какие заслуги его берут в Барсу?
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