«Барса» хочет нанять для Флика помощника, владеющего испанским и немецким. Рассматривают Тиаго, Хави Мартинеса, Бартру и Ракитича – все они действующие игроки
«Барселона» ищет помощника для Ханси Флика.
Главное требование – будущий помощник должен в совершенстве владеть испанским и немецким, чтобы быть связующим звеном между тренером и командой.
Предпочтительный профиль спортивного директора Деку – игрок, который собирается завершить карьеру. «Барса», в частности, рассматривает кандидатуры Тиаго Алькантары, Хави Мартинеса, Марка Бартры и Ивана Ракитича. Примечательно, что все они действующие игроки и о завершении карьеры еще не объявляли.
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Конец Барсе...