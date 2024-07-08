Рабьо о результатах выборов во Франции: «Многие вздохнули с облегчением. Мы призывали людей голосовать, и они пришли. Это очень хорошо»

Теги Сборная Франции по футболу Евро-2024 Адриен Рабьо Политика Футбол

Адриен Рабьо высказался об итогах выборов во Франции.

По итогам досрочных парламентских выборов первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт». На второй позиции расположилась президентская коалиция «Вместе!», третью строчку заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

«Мы не следили за результатами вместе, мы поужинали в 20:15 и разошлись по своим комнатам. Выборы нам были небезразличны, они важны. Но у нас были и другие дела на уме. Некоторые разместили посты в своих социальных сетях.

Мы не обсуждали это между собой. Многие вздохнули с облегчением. Я всегда говорил, что политика и спорт несовместимы. Мы призывали людей голосовать, говорили, что демократия все решит. Люди пришли голосовать, это очень хорошо», – сказал полузащитник сборной Франции Рабьо.

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29 комментариев
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Спорц открыл золотую жилу по активности. Как борцуны с неграми и арабами, и просто эксперты в политике страны ЕС все яростнее строчат свои комменты.
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Шоб эти политологи, не знающие, что такое голы, домой отправились завтра
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Снежок, ты то куда?
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Как же я хочу, чтобы эту политуру испанцы выпнули с позором с чемпионата.
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Ответ DivanGeneral
Демократия власть не народа, а тех кто лучше им управляет, эта ситуация очередное тому подтверждение. Распустили парламент перед Евро, а во время него запустили пиар машину используя сборную. Шансов после такого у Ле Пен не было.
Устроили чемпионат мира и под шумок подняли россиянам пенсионный возраст..
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Сборная Франции это как мем, где много африканцев смотрят на девушку. Вот тут также, в роли девушки: Рабьо, Гризманн и Эрнандес.
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Да как же они достали уже, лучше бы голы на Евро забивали, а не языком чесали
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Мы не Рабьо, Рабьо - не мы
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Демократия власть не народа, а тех кто лучше им управляет, эта ситуация очередное тому подтверждение. Распустили парламент перед Евро, а во время него запустили пиар машину используя сборную. Шансов после такого у Ле Пен не было.
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Скоро один белый будешь бегать в сборной ахаха, сборная Африки. А французам как вообще болеть за эту команду? На трибуны смотрю там одни белые, а на поле африка. Как они себя ассоциируют с этими людьми?
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Ну теперь все лавры выборов заберёт сборная Франции. Хорошо хоть с Евро вылетит
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Открылся портал в левое движение? Буржуи хоть понимают чему они радуются?))
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Мошенники , стасовали выборы в лучших традициях демократии.
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Задолбала чужая политика на спортсе.
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Ответ DivanGeneral
Демократия власть не народа, а тех кто лучше им управляет, эта ситуация очередное тому подтверждение. Распустили парламент перед Евро, а во время него запустили пиар машину используя сборную. Шансов после такого у Ле Пен не было.
Не понял это как , неделю назад первый круг был, лепениха выйграла , такие как ты писали Франция сделала свой выбор народ проголосовал. Теперь оказывается чемпионат , пр машина ,хотя оба круга была во время чемпионата
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Ответ R Air
Этот негр, своим помог хоть раз?
Когда он успел негром стать?
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Да чтоб вы про*рались испанцам.
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В полуфинале вынесут политиков этих
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Езжайте домой помогать Макрону. Мы все вздохнём с облегчением.
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Тяжко быть единственным настоящим белым французом в составе сегодняшней сборной Франции. Куда око ни кинь - всюду клин))
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Ответ AryanPamir
Скоро один белый будешь бегать в сборной ахаха, сборная Африки. А французам как вообще болеть за эту команду? На трибуны смотрю там одни белые, а на поле африка. Как они себя ассоциируют с этими людьми?
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