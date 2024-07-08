Рабьо о результатах выборов во Франции: «Многие вздохнули с облегчением. Мы призывали людей голосовать, и они пришли. Это очень хорошо»

Адриен Рабьо высказался об итогах выборов во Франции.

По итогам досрочных парламентских выборов первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт». На второй позиции расположилась президентская коалиция «Вместе!», третью строчку заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

«Мы не следили за результатами вместе, мы поужинали в 20:15 и разошлись по своим комнатам. Выборы нам были небезразличны, они важны. Но у нас были и другие дела на уме. Некоторые разместили посты в своих социальных сетях.

Мы не обсуждали это между собой. Многие вздохнули с облегчением. Я всегда говорил, что политика и спорт несовместимы. Мы призывали людей голосовать, говорили, что демократия все решит. Люди пришли голосовать, это очень хорошо», – сказал полузащитник сборной Франции Рабьо.

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