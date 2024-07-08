Тчуамени о поражении партии Ле Пен на выборах во Франции: «Победа народа»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Политика соцсети Эммануэль Макрон Орельен Тчуамени Марин Ле Пен Футбол

Орельен Тчуамени прокомментировал результаты выборов во Франции.

Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а «Национальное объединение», против которого выступали многие футболисты сборной Франции, занимает третье место.

Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее она одержала победу на выборах в Европарламент.

«Победа народа», – написал хавбек «Реала».

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24 комментария
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Выборы показали что ваш народ расколот
+30
-10
+20
Ответ Rio de Janeiro
Выборы показали что ваш народ расколот
Плюрализм политических взглядов, настоящие выборы, а не нарисованные скрепные 87%.
+31
-15
+16
Ответ Rio de Janeiro
Выборы показали что ваш народ расколот
Зато наш сплочен! 😂😂😂
Постоянные конфликты на религиозной и национальной почве как раз об этом говорят)
+19
-6
+13
Негры решают???? Во Франции
+12
-4
+8
Критическая масса уже набрана, выходит. Французов можно вычеркивать.
+8
-3
+5
Ответ FortMinor
она за сотрудничество с рф была
Мелони тоже не горела желанием помогать Украине, но сразу после выборов почему-то охотно стала

Здесь та же история. Нет никакой разницы, кто продолжит дело Макрона
+5
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+5
Ответ Павел Битков
Плюрализм политических взглядов, настоящие выборы, а не нарисованные скрепные 87%.
"Провернуть такой трюк удалось благодаря тому, что «Новый народный фронт» и «Вместе за республику» уступали места друг другу в различных округах для того, чтобы не дать победить «Национальному объединению»."
Да да настоящие выборы ) торговали голосами, но это ведь другое ) вообще это вроде как сговор называется) в экономике картельный сговор, в спорте договорной матч, а в политике настоящие выборы!)
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Забавно, что двадцать лет назад ровно то же произошло с отцом Ле Пен: первый тур его партия выиграла, потом случилось чудо - голлисты аж в десна с леваками засосались, заодно сняв кандидатуры проигравших в первом туре депутатов, - и во втором партия праваков стала третьей)
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Ответ FortMinor
она за сотрудничество с рф была
Её последние речи были о помощи Украине
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Ответ gninnur esrever*
Критическая масса уже набрана, выходит. Французов можно вычеркивать.
На очереди немцы Англия.
+2
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+1
Ответ Rio de Janeiro
Выборы показали что ваш народ расколот
Не такой сплоченный как у нас💪🏻
+1
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Выборы показали, что уже почти половина этнических французов голосуют за Ле Пен. Победа не народа, а народов, паразитирующих на коренном населении. Посмотрим, до чего эту страну доведут левые ещё через цикл.
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Все, можно вылетать
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Интересно, какого народа он имел в виду?
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Ответ FortMinor
она за сотрудничество с рф была
Реально?
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Ответ FortMinor
она за сотрудничество с рф была
Овену это неизвестно.
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Ответ Owen_the_Simple
Заявления о поддержке Украины до конца сильно помогли Ле Пен, как я вижу.
она за сотрудничество с рф была
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Тут юзеры заснуть не могут из за этого поражения 🤣🤣
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Ответ Павел Зайцев
Её последние речи были о помощи Украине
не верь речам политика
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Народа Сенегала?
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Про какого цвета народ он говорит?
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