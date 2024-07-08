Тчуамени о поражении партии Ле Пен на выборах во Франции: «Победа народа»

Орельен Тчуамени прокомментировал результаты выборов во Франции.

Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а «Национальное объединение», против которого выступали многие футболисты , занимает третье место.

Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее она одержала победу на выборах в Европарламент.

«Победа народа», – написал хавбек « ».

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