Дмитрий Баринов: «Подошел парень с тату «Спартака» и говорит: «Поцеловать не хочешь?»

Полузащитник рассказал об инциденте с болельщиком .

– Тебе же когда-то приходили в директ инстаграма угрозы из-за известных событий со «Спартаком».

– Много чего было – даже сестре писали. Сейчас вроде все закончилось, но летом произошла одна не самая приятная ситуация. Я ехал в ресторан, остановился, вышел из машины с другом и братом. Шел парень лет 28, с сумкой для доставки еды. Смотрю – он активно так на меня идет. Подходит, я ему говорю: «Ты чего?» Он на меня смотрит, а потом взгляд на свою руку переводит, а там татуировка спартаковская. И говорит мне: «Поцеловать не хочешь?» Человеку лет 30!

– А ты что ответил?

– Сказал: «А ты мне ничего не хочешь поцеловать?» В остальном все спокойно. У меня есть знакомые, которые болеют за «Спартак», я с ними хорошо общаюсь. Они, кстати, говорят, что нормальный человек бы так никогда не сделал.

– Были случаи, когда наоборот ты себя не сдерживал?

– Конфликты часто бывают. Один раз сильно ругался: пил кофе и что-то почувствовал, в напитке стеклышко было. Позвал менеджеров, всех, очень сильно ругался. Теперь у меня в этом ресторане скидка в 15% (улыбается), – сказал Баринов.