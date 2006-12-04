Дмитрий Баринов: «После кричалки в адрес «Спартака» моей семье писали: мы вас порежем»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился воспоминаниями о конфликте с болельщиками «Спартака».

В прошлом сезоне футболист во время празднования победы в чемпионате России вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес «Спартака».

«Сколько можно говорить об этом? Было и было. Тогда просто накипело из-за того, что много болельщиков «Спартака» меня гнобили и писали гадости. Начался негатив после того, как я забил «Спартаку». Очень много сообщений поступало мне в личные сообщения.

А после видео со скандированием пришло около 2500 сообщений и все это были угрозы, больше писали семье. Сообщения приходили моей семье с посылом: мы вас найдем, порежем. Я попросил сестру не обращать внимание и блокировать таких людей.

Один парень зашел на мою страницу «Вконтакте» и начал писать угрозы всем моим друзьям. Он писал такие гадости. После такого я обратился к сотруднице нашей пресс-службы, она написала в службу безопасности, и он удалил страницу. Потом выяснилось, что он болельщик «Локомотива» и ему стало обидно, что я так выкрикивал про «Спартак», а он получил где-то за это по лицу. Из-за этого он решил писать всем моим друзьям. Это какая то чушь.

Первый месяц я старался отвечать на критику. Потом я понял, что ничего не изменишь. Я нигде не извинялся, кроме своего поста в инстаграме, где я объяснил, что это были эмоции», – сказал Баринов.