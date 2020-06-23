Полузащитник рассказал, получает ли он угрозы от болельщиков после нецензурной кричалки о красно-белых в 2018 году.

«Нечасто читаю direct, но пытаюсь. Когда забил [«Спартаку»], я еще фотографию выложил с радостью. Увидел очень много негатива, хотя не понимаю, что я им на тот момент плохого сделал.

Просто забил за команду, с которой у меня контракт. Писали, мол, ты такой-сякой. Потом даже моей сестре писали не очень приятные вещи.

Больше всего боялся, что сделают какую-то гадость. Машину, например, поцарапают, стекла разобьют. А что где-то выловят, изобьют – такого не боялся и не боюсь.

Всегда откровенно говорю: было, ездил в детстве на матчи «Спартака», был в спартаковском шарфе. Не скрываю этого, фотография есть в интернете», – рассказал Баринов.

Баринов в полном порядке. Все началось с сурового воспитания в «Сатурне», теперь мечта – АПЛ через 3-4 года