Канчельскис о Соболеве в «Зените»: «Забудьте о принципиальности футболистов. Они за деньги родную мать продадут, у них нет никаких понятий, нет того, что было в СССР»

Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

Ранее стало известно, что клубы ведут переговоры о трансфере 27-летнего форварда.

«Соболеву придется доказывать в «Зените», чтобы он смог получать игровое время.

Он переходит к принципиальному сопернику? Забудьте о принципиальности футболистов. Нет того, что было в СССР, когда переход из «Спартака» в «Динамо» Киев был невозможен.

Ценности у футболистов сейчас изменились – все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут», – заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.

Слух дня – Соболев в «Зените». И «Спартак» готов отпустить

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