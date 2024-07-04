Канчельскис о Соболеве в «Зените»: «Забудьте о принципиальности футболистов. Они за деньги родную мать продадут, у них нет никаких понятий, нет того, что было в СССР»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Андрей Канчельскис сборная СССР Александр Соболев деньги Футбол

Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».

Ранее стало известно, что клубы ведут переговоры о трансфере 27-летнего форварда.

«Соболеву придется доказывать в «Зените», чтобы он смог получать игровое время.

Он переходит к принципиальному сопернику? Забудьте о принципиальности футболистов. Нет того, что было в СССР, когда переход из «Спартака» в «Динамо» Киев был невозможен.

Ценности у футболистов сейчас изменились – все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут», – заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.

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113 комментариев
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При всем уважении, но чел сам играл за обе Манчестерские команды, не ему говорить о принципиальности
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Человек, подписавший "письмо четырнадцати", знает о чём говорит😏
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Ответ ApXuMaHqPuT
Человек, подписавший "письмо четырнадцати", знает о чём говорит😏
Человек поиграл за Юнайтед и Сити. Он знает о чем говорит
+100
-3
+97
Говорит человек, который играл в Динамо Киев и Шахтере, и Ман Сити и МЮ, ну да, он то о верности клубам, многое знает
+80
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+78
Ох уж эти футболисты. За деньги играют оказывается.
+36
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+32
Ответ xa-xa
Комментарий скрыт
Ох уж эти принципиальные советские футболеры/хоккеисты при первой возможности рванувшие за границу
+25
-2
+23
И в СССР также переходили. Кому-то квартиру предложат, кому-то машину.
Ну и да, уже выше написали, челу подписавшему "письмо 14" веры быть не может. Вот уж кто точно всех продаст.
+21
0
+21
Ответ Алексей Филиппов
Говорит человек, который играл в Динамо Киев и Шахтере, и Ман Сити и МЮ, ну да, он то о верности клубам, многое знает
Так он и вообще украинский литовец и попутно гражданин РФ ))
+17
-1
+16
Ответ Platini-K/S
"Принципиальный "Канчельскис уроженец Украины без проблем принял гражданство России.
Как можно было быть уроженцем украины во времена ссср?
+19
-6
+13
А вы кого продавали, когда позорились с письмом, чудики?
+12
0
+12
Он,Шалимов,Мостовой..их 14 было..эти Иуды лучше бы просто молчали..☝️😷👎🏽
+11
0
+11
Ответ xa-xa
Комментарий скрыт
Конкурента за что?
+20
-9
+11
Соболев в прошлом сезоне уже освоился на скамейке Спартака, с таким опытом легче будет адаптириваться в Зените...
+11
-3
+8
Ответ RWMen
Он тоже подписывал его?
разумеется
+7
0
+7
Открытое письмо игроков национальной сборной России по футболу

Мы, игроки национальной сборной России по футболу, понимая всю возложенную на нас ответственность за выступление команды на чемпионате мира 1994 года в США, считаем недозволительным повторение ошибок, ранее неоднократно допущенных федерацией футбола, — организационные просчёты, финансовые манипуляции, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение сборной, что уже не один раз отрицательно влияло на качество её выступлений.

Мы знаем, что Садырин П. Ф. — неплохой клубный тренер, но сборная — это другое: главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России. Достигнутый же сборной результат — выход в финальную часть чемпионата мира 1994 года — это инерция команды, созданной её бывшим тренером А. Ф. Бышовцем к чемпионату Европы 1992 года.

Мы считаем:

Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить её к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США.
Должны быть изменены условия материального вознаграждения за выход в финальную часть чемпионата мира.
Незамедлительно должно быть улучшено материально-техническое обеспечение сборной команды страны.
Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков, Канчельскис, Мостовой, Саленко, Кульков.
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Забудьте о принципиальности, прямо как я - игравший и за МЮ, и за Сити, добавил Канчельскис
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Когда Фигу из Барсы в Реал перешёл, это что было? Канчельскис после завершения карьеры ума не нажил.
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Играть за Сити и юнайтед это другое
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Ответ Денис Андреев
При всем уважении, но чел сам играл за обе Манчестерские команды, не ему говорить о принципиальности
В те времена Сити были далеко не конкуренты Юнайтед. Хорошо если , вообще, были в Премьер-лиге.
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Цитата чувака, родившегося в УССР. С литовско-украинскими корнями. Один из первых сбежавших из СССР за границу. Принял российское гражданство и играл за Россию. Сыграл за оба Манчестера.
Подписал "письмо 14-ти".
Рассуждает о ценностях и принципиальности.
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Так говорит о ценностях, подписавший письмо 14 -ти.
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Ну да, тогда волги давали, а теперь деньгами насыпают. Разница не принципиальна. ;)
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Ответ ApXuMaHqPuT
Человек, подписавший "письмо четырнадцати", знает о чём говорит😏
Кстати тут он поступил принципиально. Один раз отказался играть и больше не играл. Не то что некоторые которые сначала подписали, а потом передумали.
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Ответ Давид Agabekyan
Человек поиграл за Юнайтед и Сити. Он знает о чем говорит
Вся жизнь в Юнайтедах, даже сейчас
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Про матерей загнул, клеветой попахивает...
А то, что они бестолочи (поэтому и играют как инвалиды), и ежу понятно...
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А Динамо Киев из Днепра всех звезд забирало - не принципиально
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Советские люди страну за джинсы продали, а конкретно советские футболисты во главе с латышским кончельскисом письмо 14 подписали
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в ссср как будто можно было свободно перейти куда-либо, о чём он вообще
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Ответ xa-xa
Комментарий скрыт
переходили и в то время
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Ответ Moonwalker
Слова человека, перешедшего из Киева в Шахтер. Как не проникнуться... ps. Между двумя Манчестерами все-таки был большой промежуток, оценить "принципиальность" сложнее )))
Переходы молодого футболиста из Киева в Донецк, если не удалось закрепиться сразу в составе, было нормальным делом. Шахтер был крепким середняком чемп.СССР и конкурентом киевлянам не являлся. Вот если бы Черенков перешел в Киев, или Блохин в Спартак, тогда да, это было бы на приз свиной головы.
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