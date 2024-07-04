Канчельскис о Соболеве в «Зените»: «Забудьте о принципиальности футболистов. Они за деньги родную мать продадут, у них нет никаких понятий, нет того, что было в СССР»
Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Александра Соболева в «Зенит».
Ранее стало известно, что клубы ведут переговоры о трансфере 27-летнего форварда.
«Соболеву придется доказывать в «Зените», чтобы он смог получать игровое время.
Он переходит к принципиальному сопернику? Забудьте о принципиальности футболистов. Нет того, что было в СССР, когда переход из «Спартака» в «Динамо» Киев был невозможен.
Ценности у футболистов сейчас изменились – все упирается у них в деньги. У них нет никаких понятий, они за деньги родную мать продадут», – заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.
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Ну и да, уже выше написали, челу подписавшему "письмо 14" веры быть не может. Вот уж кто точно всех продаст.
Мы, игроки национальной сборной России по футболу, понимая всю возложенную на нас ответственность за выступление команды на чемпионате мира 1994 года в США, считаем недозволительным повторение ошибок, ранее неоднократно допущенных федерацией футбола, — организационные просчёты, финансовые манипуляции, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение сборной, что уже не один раз отрицательно влияло на качество её выступлений.
Мы знаем, что Садырин П. Ф. — неплохой клубный тренер, но сборная — это другое: главное, что беспокоит нас сегодня, это тренировочный процесс и методы подготовки тренера сборной Садырина, которые, по нашему мнению, не соответствуют уровню работы с главной командой России. Достигнутый же сборной результат — выход в финальную часть чемпионата мира 1994 года — это инерция команды, созданной её бывшим тренером А. Ф. Бышовцем к чемпионату Европы 1992 года.
Мы считаем:
Работу с национальной сборной России по футболу по праву должен вести Бышовец Анатолий Федорович и готовить её к выступлениям в финале чемпионата мира 1994 года в США.
Должны быть изменены условия материального вознаграждения за выход в финальную часть чемпионата мира.
Незамедлительно должно быть улучшено материально-техническое обеспечение сборной команды страны.
Игроки национальной сборной команды России по футболу: Никифоров, Карпин, Иванов, Юран, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Онопко, Хлестов, Кирьяков, Канчельскис, Мостовой, Саленко, Кульков.
Подписал "письмо 14-ти".
Рассуждает о ценностях и принципиальности.
А то, что они бестолочи (поэтому и играют как инвалиды), и ежу понятно...