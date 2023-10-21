Марокко поборется с Мадридом за финал ЧМ-2030. Между странами-хозяйками турнира есть напряжение
Марокко собирается побороться с Мадридом за право проведения финала ЧМ-2030.
Марокко настойчиво требует право проведения финального матча турнира, хотя изначально планировалось, что он пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Теперь же, как пишет The Times, Марокко подало заявку на проведение игры. Это вызвало напряжение между странами-хозяйками турнира.
Ожидается, что Испания, Марокко и Португалия должны прийти к единой позиции в ближайшие месяцы. Окончательное решение будет зависеть от ФИФА.
Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на ЧМ-2030 в марте. Две недели назад ФИФА объявила, что турнир пройдет в этих странах, но три стартовых матча чемпионата мира состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
До этого матчи чемпионата мира проходили в Африке лишь один раз – в 2010-м турнир состоялся в ЮАР. Отмечается, что это может политически повлиять на решение ФИФА.
При этом ФИФА еще до сих пор не решила, где состоится финал ЧМ-2026. На проведение этой игры претендуют 80-тысячный «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, и «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Как говорят инсайдеры, из борьбы за финал ЧМ-2026 выбыл стадион в Лос-Анджелесе. Стартовый матч турнира, вероятно, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
если не можете сами внятно рассказать, так и скажите
Есть Драгау, Да Луж, Бернабеу, Камп Ноу
насколько помню, финалы всегда играли в столице, так что Сантьяго Бернабеу Велком)
запросили что-то нереальное, потом откажутся от этого, но выторгуют каких-то дополнительных плюшек поменьше