Марокко поборется с Мадридом за финал ЧМ-2030. Между странами-хозяйками турнира есть напряжение

Теги Сборная Португалии по футболу сборная США по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу ФИФА Сборная Мексики по футболу Сантьяго Бернабеу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2030 ЧМ-2026 стадионы Футбол

Марокко собирается побороться с Мадридом за право проведения финала ЧМ-2030.

Марокко настойчиво требует право проведения финального матча турнира, хотя изначально планировалось, что он пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Теперь же, как пишет The Times, Марокко подало заявку на проведение игры. Это вызвало напряжение между странами-хозяйками турнира.

Ожидается, что Испания, Марокко и Португалия должны прийти к единой позиции в ближайшие месяцы. Окончательное решение будет зависеть от ФИФА.

Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на ЧМ-2030 в марте. Две недели назад ФИФА объявила, что турнир пройдет в этих странах, но три стартовых матча чемпионата мира состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

До этого матчи чемпионата мира проходили в Африке лишь один раз – в 2010-м турнир состоялся в ЮАР. Отмечается, что это может политически повлиять на решение ФИФА.

При этом ФИФА еще до сих пор не решила, где состоится финал ЧМ-2026. На проведение этой игры претендуют 80-тысячный «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, и «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Как говорят инсайдеры, из борьбы за финал ЧМ-2026 выбыл стадион в Лос-Анджелесе. Стартовый матч турнира, вероятно, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

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46 комментариев

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Артём Поддубный
Никакой стадион в мире не может побороться с Сантьяго Бернабеу, как минимум в статусе, за проведение финала Чемпионата мира, ну что за глупости.
+33
-17
+16
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igls54
Не ЧМ, а какая-то марокка
+13
-3
+10
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Артём Поддубный
Ответ Руслан Хайбулов
видимость борьбы и видимость соблюдения прав африканцев и потом африканцы скажут белые господа более достойны, это символизирует мудрость белых господ. и торжество колониальной модели демократии. кто-то ещё сомневается что кто-то в силах отнять финал у стадиона королевского Реала? заботливо дадут полуфинал младшим негритянском и арабским братьям из согласившийся быть цивилизовпнной части Африки. вот тут и видимость борьбы, всегда было так что 1 из полуфиналов проходил всегда на том же стадионе что и финал и получается Португалии ноль. итог меняют традицию и проводят полуфиналы в Марокко и Лиссабоне а финал в Мадриде. то что командам нужно будет делать перелёт это пофигу. ну или должна быть больше пауза между полуфинала и и финалом. что не привычно для скоротечного ЧМ. значит растянут эту часть. могут провести эти полуфиналы каксвсегоа в субботу воскресенье а матч за треть место и финал ровно через неделю в субботу и воскресенье.
не кажется что слишком много солидарности в последнее время к вечно ущемленным африканцам и темнокожим. где ещё должен проходить финал, если ни в Мадриде - самом известном стадионе в мире?
+13
-4
+9
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Under
Ответ Артём Поддубный
Никакой стадион в мире не может побороться с Сантьяго Бернабеу, как минимум в статусе, за проведение финала Чемпионата мира, ну что за глупости.
а чем статус СБ отличается от статус Камп Ноу, Сан-Сиро или Уэмбли?
+6
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<~Inter~>
Ответ Артём Поддубный
Никакой стадион в мире не может побороться с Сантьяго Бернабеу, как минимум в статусе, за проведение финала Чемпионата мира, ну что за глупости.
десяток стадионов легко можно назвать
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0
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JENNINGS
Ответ balander09
Морокко запрыгнул в последний вагон и ещё требует дать им финал... Есть Драгау, Да Луж, Бернабеу, Камп Ноу насколько помню, финалы всегда играли в столице, так что Сантьяго Бернабеу Велком)
Не всегда) Из последних - в ЮАР, Бразилии и Катаре финал ЧМ был не в столице
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Гусеконь
кем планировалось? Мадридом?
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Эль Иберико
Марокканцы как всегда коварно и в спину действуют, выкинуть их из заявки и всего-то дело, все равно много не потеряет Мундиаль.
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Under
Ответ Артём Поддубный
объясню, если ты мне объяснишь, чем не отличается
у меня в принципе нет линейки, которой можно измерить статус стадиона, поэтому я собственно и спрашиваю, в чём разница
если не можете сами внятно рассказать, так и скажите
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balander09
Морокко запрыгнул в последний вагон и ещё требует дать им финал...
Есть Драгау, Да Луж, Бернабеу, Камп Ноу
насколько помню, финалы всегда играли в столице, так что Сантьяго Бернабеу Велком)
+7
-6
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Under
Ответ balander09
Морокко запрыгнул в последний вагон и ещё требует дать им финал... Есть Драгау, Да Луж, Бернабеу, Камп Ноу насколько помню, финалы всегда играли в столице, так что Сантьяго Бернабеу Велком)
даже не ходя в гугл сразу 1994 и 2002 пришли в голову
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Артём Поддубный
Ответ chiscuid
Успокойся уже глор, все поняли, что Сантьяго Бернабеу самый «достойный» вариант на проведения финала, а финал там и пройдет, зная возможности и связи деда Флорентино
давай, "не глор" расскажи мне, как Перес договорился с ФИФА. ахах, какие же вы смешные.
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chiscuid
Ответ Артём Поддубный
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Успокойся уже глор, все поняли, что Сантьяго Бернабеу самый «достойный» вариант на проведения финала, а финал там и пройдет, зная возможности и связи деда Флорентино
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Артём Поддубный
Ответ kiper88
Справдливости ради глоры Барсв такие же отбитые и недолекие. Так что они стоят друг друга
Чел влетел в комментарий к болельщику Реала с оскорблениями, и всех называет здесь глорами, рассказывая про величие стадиона, которого не существует. Зато он точно не глор)
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kiper88
Ответ Konstantin Frolov
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Справдливости ради глоры Барсв такие же отбитые и недолекие. Так что они стоят друг друга
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Артём Поддубный
Ответ Konstantin Frolov
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Under
Ответ Сикарио
Очень смешно))
да обычные торги
запросили что-то нереальное, потом откажутся от этого, но выторгуют каких-то дополнительных плюшек поменьше
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Konstantin Frolov
Ответ Артём Поддубный
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Артём Поддубный
Ответ Konstantin Frolov
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Konstantin Frolov
Ответ Under
а чем статус СБ отличается от статус Камп Ноу, Сан-Сиро или Уэмбли?
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Internet Gladiator
Ответ Артём Поддубный
Никакой стадион в мире не может побороться с Сантьяго Бернабеу, как минимум в статусе, за проведение финала Чемпионата мира, ну что за глупости.
И, главное, в деньгах)
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Артём Поддубный
Ответ иц а мен
анжи арена вполне приемлимый вариант
Как странно что не Камп ноу
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Сикарио
Очень смешно))
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<~Inter~>
По хорошему в Уругвае должен был быть финал. Могли бы группы и начало плей офф провести в Европе, а с 1/4 играть матчи в Южной Америке
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kazus
Зачем вообще этих голодранцев в заявку взяли
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Spaten
Все должно быть по чесноку! 2026 финал провести на родине Роналду, а 2030 на стадионе Майами Месси.
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Усатый КозлоБык ©
А я думал что финал чм 26 примет Роуз боул
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Cristiano Ronaldo
Проведите финал в Суете или Мелилье, пусть все будут счастливы)
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