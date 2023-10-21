Марокко поборется с Мадридом за финал ЧМ-2030. Между странами-хозяйками турнира есть напряжение

Марокко собирается побороться с Мадридом за право проведения финала ЧМ-2030.

Марокко настойчиво требует право проведения финального матча турнира, хотя изначально планировалось, что он пройдет на стадионе « » в . Теперь же, как пишет The Times, Марокко подало заявку на проведение игры. Это вызвало напряжение между странами-хозяйками турнира.

Ожидается, что , и Португалия должны прийти к единой позиции в ближайшие месяцы. Окончательное решение будет зависеть от ФИФА.

Марокко присоединилось к заявке Испании и на ЧМ-2030 в марте. Две недели назад ФИФА объявила, что турнир пройдет в этих странах, но три стартовых матча чемпионата мира состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

До этого матчи чемпионата мира проходили в Африке лишь один раз – в 2010-м турнир состоялся в ЮАР. Отмечается, что это может политически повлиять на решение ФИФА.

При этом ФИФА еще до сих пор не решила, где состоится финал ЧМ-2026. На проведение этой игры претендуют 80-тысячный «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, и «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Как говорят инсайдеры, из борьбы за финал ЧМ-2026 выбыл стадион в Лос-Анджелесе. Стартовый матч турнира, вероятно, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико.

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