Морган дал 10 объяснений жеста Беллингема – показал свои яйца, как в игре с «Барсой», подражал Роналду, получил травму паха, хотел яиц и фасоли, дразнил Линекера

Пирс Морган придумал 10 объяснений скандального жеста Джуда Беллингема.

Напомним, после гола на 95-й минуте в матче 1/8 финала против (2:1) полузащитник сборной помахал рукой возле паха. Игрок « » назвал это «шуточным жестом в сторону близких друзей». начал проверку этого эпизода, ожидается, что не дисквалифицируют, но могут оштрафовать.

«В качестве жеста поддержки в рамках кампании «Справедливость для Джуда» я составил список из десяти вещей, которые он, возможно, пытался донести.

1. Его яйца (в оригинале испанское слово cojones – Спортс). Лучшее и наиболее легко доказуемое оправдание состоит в том, что он просто сказал своим друзьям, что у него огромные яйца.

Джуд – молодой человек с очень здоровым эго, он использовал этот самый жест и раньше, когда забивал важные голы в конце матчей. Например, он сделал это в апреле, когда на последней минуте забил победный гол « » в матче против «Барселоны». Тогда он адресовал этот жест своим же болельщикам, так что это не могло быть оскорбление.

Честно говоря, если 21-летний футболист не может похвастаться наличием больших яиц, когда забивает чудесные голы, то куда, черт возьми, катится мир?

2. Неотложная медицинская помощь. Это был крик о необходимости медицинской помощи. Джуд сообщал своим партнерам, что он получил ушиб паха, выполняя героический удар через себя, который спас Англию от вылета с Евро, унизительного позора и насмешек по всему миру.

Если вы изучите искусный маневр, который он совершил, забивая гол, станет ясно, что, когда его тело сложилось в нужном месте для выполнения удара, его нижняя часть живота оказалась под сильным давлением, и он хотел, чтобы его товарищи по команде сказали физиотерапевту сборной Англии, что ему срочно нужен массаж.

3. Подарок для Лауры. Он невероятный романтик, который просто подавал друзьям сигнал (пять пальцев – Спорт), чтобы они купили ему флакон духов Chanel №5 в качестве подарка для его подруги, голландской модели Лауры Селии Валк. Джуд должен сделать ее счастливой, потому что их отношения сейчас обсуждаются как потенциально более масштабные, чем отношения Виктории и Дэвида Бекхэмов, на одном уровне с Тейлор Свифт и Трэвисом Келси.

Это также могло бы объяснить прижатые пальцы к носу, который, очевидно, означал, что Джуд говорил друзьям, чтобы они молчали и не позволяли Лауре унюхать его подарок, прежде чем он отдаст его ей.

4. Захотел чашечку чая. Он сделал этот настойчивый жест, давая понять, что и он, и хотят выпить чашку чая после игры. Джуд почти не употребляет алкоголь, а Харри – совсем трезвенник.

Тот факт, что он намеренно поднес пальцы к пересохшим губам после сигнала о чашке чая, является еще одним свидетельством того, что все это было явной просьбой к его товарищам приготовить им столь необходимые, рекомендованные с медицинской точки зрения, успокаивающе увлажняющие ЧАШКИ ЧАЯ.

5. Полный набор. Джуд пошутил по поводу всех восторженных отзывов, которые он получил, заявив, что он обладает «полным набором услуг».

6. Благодарность «Мадриду». Номер Джуда в «Реале» – 5, поэтому он посылал подсознательное сообщение своим друзьям (которые, как мы можем притвориться для этого расследования, все фанаты «Мадрида»), что уровень гениальности его гола объясняется тренировками элитного уровня, которые у него были в Мадриде, что и сделало его одним из лучших игроков мира.

7. Подражание Роналду. Он вспомнил одного из своих героев, , который однажды отпраздновал гол в класико» за «Реал» в ворота «Барселоны» на стадионе соперника «Камп Ноу», выставив руки и сказав: «Тихо, тихо!»

Джуд просто забыл, куда следует указать руками, что успокаивать надо, прижимая пальцы к губам, а не к носу – обе ошибки легко допустить в запале во время международного турнира, когда ты только что помог команде выиграть матч плей-офф, забив гол мирового класса.

8. Гнев из-за Олимпиады. Джуд изобразил пять знаковых олимпийских колец, потому что он хочет привлечь внимание к нелепой ситуации: сборная Великобритании не выставит мужскую футбольную команду на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Это связано с продолжающимся глупым спором между четырьмя сборными, из-за которого они не могут договориться играть вместе.

Беллингем в ярости от того, что это помешает ему завоевать олимпийскую медаль, он просто хотел выпустить пар из-за этого.

9. Голодные игры. После матча Джуд умирал от голода, поэтому он лихорадочно сообщал своим товарищам, что желудок нужно наполнить его любимым блюдом – фасолью и яйцами.

10. Ответ . Джуд дразнил Линекера, который после предыдущего матча заклеймил сборную Англии, назвав игру «дерьмом». указал на то, что он более одарен, чем звездный ведущий BBC, что почти наверняка так», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» .

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