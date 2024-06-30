Беллингем помахал рукой возле паха после гола Словакии на 95-й. Хавбека Англии обвинили в неуважении, он ответил: «Шуточный жест в сторону близких друзей»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Словакии по футболу Евро-2024 соцсети Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем показал неприличный жест после гола Словакии на 95-й минуте.

Англичане с 25-й минуты уступали словакам в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1). На 95-й первым ударом в створ для Англии Беллингем забил через себя, сравняв счет, а на первой минуте дополнительного времени Харри Кейн забил победный гол.

После матча в соцсетях завирусился ролик, на котором хавбек «Реала» показал неприличный жест после гола.

Беллингем шел по полю вместе с Кейном, приложил ладонь к губам, а потом опустил руку в область паха и помахал ей там, показывая сферическую форму. Некоторые интерпретировали этот жест как неуважительный по отношению к скамейке запасных словаков.

«🥱❌ Шуточный жест в сторону близких друзей, присутствовавших на матче. Не испытываю ничего, кроме уважения, к тому, как сегодня играла сборная Словакии 🤝🏽», – написал футболист сборной Англии.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Словакия (2:1).

Чудесное спасение Англии: ножницы Джуда на 90+5, сразу в овертайме гол Кейна. Первыми ударами в створ!

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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55 комментариев
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Днк реала
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Какой скромный парень) Наверно маме с папой помахал
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Мерзкий персонаж этот Джуда
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Сейчас бы шуточный жест друзьям показывать, когда на тебя миллионы смотрят 😐
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Ответ Пашка Донофф
Какой скромный парень) Наверно маме с папой помахал
папе с папой
+23
-4
+19
Джуд какой-то дурачок, не конченный, как Винисиус, но быдлячество частенько вылазит.
Из нынешнего поколения суперзвезд Мбаппе выглядит наиболее выигрышно.
+23
-5
+18
Знаю его родителей. Отличные мужики
+9
0
+9
Ответ superbro
Как фанат Реала скажу, что это некрасивый жест со стороны Беллингема
А при чему тут, чей ты фанат
+10
-3
+7
Ответ Капибарбер
Джуд Мбапе Виня Реал становится самый токсичным клубом мира
всегда им был - Рамос, Пепе, Роналду, Бензема, Карвахаль, Рюдигер, Куртуа чего стоят
+6
-1
+5
Джуд Мбапе Виня

Реал становится самый токсичным клубом мира
+6
-2
+4
Ответ Dexter Morgan
И что такого? Мужик есть мужик. Он должен был с радужным флагом выйти?
Что в этом от мужика-то? Это называется отсутствие культуры. Пока молодой ещё, простительно, но тенденции налицо.
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Узнаю Реал.
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Ответ Дмитрий Снегирёв
А при чему тут, чей ты фанат
Всегда смешно когда так пишут, типо если есть приписка я фанат....., значит он максимально объективен, и нам стоит прислушаться))
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Да уже давно не секрет, что Джуд тот ещё быдлан
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да дешёвка мадридская, еле отъехали от великой сборной Словакий, старше которой на евро нет ни одной команды
+5
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Мразотнейшее поведение. Целых 4 матча ходит мешком по полю с кислой миной, забил конечно красивый гол, и вытащил матч против команды, которая по ценнику ниже даже одного игрока Англии, но это не повод делать кринж.
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Это он всем нам - мол, придется и дальше на Англию смотреть
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Ответ vtsch4svws
Днк реала
это лучше чем ДНК из рычагов
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Ответ TiGra
Джуд какой-то дурачок, не конченный, как Винисиус, но быдлячество частенько вылазит. Из нынешнего поколения суперзвезд Мбаппе выглядит наиболее выигрышно.
Пиар-машина Переса скроет это. Не удивлюсь, если это хамло получит золотой мяч за сегодняшний гол словакам. Примерно как золотой мяч Роналду за гол шведам в стыковых матчах, ради которого продлили голосование.
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Ответ Comicsfan323
Днк Реала
огнетушитель в студию.
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Ответ green mojave
папе с папой
паме с мапой
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Ответ Влад Аронофски
какие мы нежные, уже ничего показывать нельзя
Не все, такие жёсткие как ты, не всем нравиться, то что нравится тебе
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Ответ superbro
Как фанат Реала скажу, что это некрасивый жест со стороны Беллингема
Если это шуточный жест друзьям, что тут некрасивого?
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Ответ vtsch4svws
Днк реала
Ты уже оскорбился ?
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Это недостойно поведение после матча, надеюсь ему вправят мозги более старшие и авторитетные игроки в сборной Англии.
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Ответ Konstantin Frolov
А в чём упрёк?
видимо в том, что он сам подписан на реал
+1
-1
0
Ответ Усы Годзиллы
Комментарий скрыт
А в чём упрёк?
+7
-7
0
Не удивлюсь ровно такому же массовому шуточному жесту болельщиков противника англичан и не исключено, что прямо по окончанию следующей игры, после которой Англия дружно взявшись за руки поедут домой!!..))
+1
-1
0
Настолько близкие друзья?
0
0
0
Это даже на повторы чутка попало, в прямом эфире )
0
0
0
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