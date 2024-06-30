Беллингем помахал рукой возле паха после гола Словакии на 95-й. Хавбека Англии обвинили в неуважении, он ответил: «Шуточный жест в сторону близких друзей»

Джуд Беллингем показал неприличный жест после гола Словакии на 95-й минуте.

Англичане с 25-й минуты уступали словакам в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1). На 95-й первым ударом в створ для Англии Беллингем забил через себя, сравняв счет, а на первой минуте дополнительного времени Харри Кейн забил победный гол.

После матча в соцсетях завирусился ролик, на котором хавбек « » показал неприличный жест после гола.

Беллингем шел по полю вместе с Кейном, приложил ладонь к губам, а потом опустил руку в область паха и помахал ей там, показывая сферическую форму. Некоторые интерпретировали этот жест как неуважительный по отношению к скамейке запасных словаков.

«🥱❌ Шуточный жест в сторону близких друзей, присутствовавших на матче. Не испытываю ничего, кроме уважения, к тому, как сегодня играла сборная 🤝🏽», – написал футболист сборной Англии.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – (2:1).

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