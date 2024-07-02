Беллингем о голе Словакии ударом через себя: «Подумал: «Я на высоте 6 футов от земли, как Роналду!» Один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Словакии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о своем голе в ворота сборной Словакии на Евро-2024.

В 1/8 финала Евро-2024 Англия одержала победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Беллингем сравнял счет на 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте, забив ударом через себя. После гола полузащитник сборной Англии и «Реала» выкрикнул: «Кто же еще?»

«Это было больше инстинктивное [действие], чем что-либо другое. Мяч оказался в идеальном месте, хоть и немного позади меня.

Когда я был в воздухе, я подумал: «Я на высоте шести футов (1 фут равен 30,48 сантиметра – Спортс) от земли, как Роналду

Но потом, посмотрев повтор, я увидел, что одна рука все же касалась земли, так что это не было самым акробатическим моментом.

Но контакт [с мячом] был хороший. Определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на данный момент», – сказал полузащитник сборной Англии.

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56 комментариев
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Ответ Богдан
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Не показалось))
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-3
+59
Ответ Богдан
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Вам не показалось в отличии от Джуда.
Не знаю сколько это в футах, но в рублях спортсу стало по-приятнее
+60
-4
+56
Этот корявый удар через себя вообще никак не сравнится с шедевром Роналду в ворота Юве, даже близко.
+82
-31
+51
Роналду, Руни и Бэйл прыгали, Бкллингем просто упал)
+48
-7
+41
Неважно, на какой высоте. Голы через себя в любом случае редкие. А голы через себя, которые спасают твою сборную от позорного поражения ещё реже. Все круто сделал Джуд. Хотя в целом матч провел блеклый
+26
0
+26
Уже в коментах есть и про Рона и про Лео))Удачи Джуду, может он сможет как то изменить ситуацию при которой заканчивающие Рон и Лео(величайшие) по прежнему важнее чем весь остальной мировой футбол с игроками и турнирами, вместе взятые.
+17
-4
+13
Ответ Айтуар Куат
Роналду забивал Буффону, а ты Дубровке. Есть разница всё таки.
С такого расстояния вообще нет разницы кто в воротах, если мяч лег на стопу и летит с такой силой в створ , да еще и в угол ( так было и у Рона и Джуда), то пусть хоть Нойер с Касильясом и Яшиным вместе стоят в рамке -- это всё ровно гол
+13
-3
+10
На 95 минуте матча, под сумасшедшей нагрузкой, выдать такой голище дорогого стоит. И учитывая контекст этот удар спокойно встает в ряд с Роналду, Бэйлом и Руни. К черту обесценивание в комментах.
+11
-1
+10
Гол Роналду топовый, на большой высоте. Гол Беллингема весьма обычный.
+15
-6
+9
Ответ Spaten
Роналду, Руни и Бэйл прыгали, Бкллингем просто упал)
Гол Бэйла был просто за гранью, в таком прыжке так поймать мяч на ногу - это незаконно
+8
0
+8
Ответ Великий Алонсо
Этот корявый удар через себя вообще никак не сравнится с шедевром Роналду в ворота Юве, даже близко.
Все верно. Этот удар Беллингема гораздо важнее и эпичнее. ;)
Он дал возможность его команде выжить.
+13
-6
+7
на самом деле, ты был на высоте 3 футов, как Месси
+15
-10
+5
Непростой удар и одна из последних атак команды , которая уже по сути вылетела. Он мгновенно принял решение.

Нужно учитывать все эти факторы одновременно. Это и создаёт всю ценность гола.

Что должно быть в голове, чтобы так пробить? Полный контроль эмоций и вера в свои действия в момент высочайшего давления. Не получилось бы - уехали бы домой. С позором!
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Ответ Богдан
Реклама стала дольше висеть на секунду, или мне показалось? 🤔
Зависла как Роналду в прыжке. Видишь, как спортс о тебе заботиться? Дает ощутить тот уникальный опыт
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он думал об этом, а я думал, да какой ему на фиг ЗМ, и он тут же забивает через себя красоту)
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Ответ Alex Stanley
Особенно забавно, когда хейтерки начинают сравнивать текущие достижения игроков с пиковыми показателями Месси и КриРо и на этом основании отказывать другим игрокам во всех наградах.
Потому что мозгов не хватает чтобы понять что те показатели что делали Рон и Лео это аномалии и какой-то запредельный уровень. Такого не было до, и такого ещё долго не будет после.
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Ответ Богдан
Реклама стала дольше висеть на секунду, или мне показалось? 🤔
И приложение стало висеть дольше на секунду
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Ответ meringue
Удар Бейла - удар на дурака с миллиардной долей везения, и если быть честным, то никакого эстетического удовольствия от этого года лично я не получил. А гол Роналду это шедевр.
У Роналду вышла идеальная геометрия удара. Эталон просто.
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Такой же нарцисс
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Ответ Moffo
На 95 минуте матча, под сумасшедшей нагрузкой, выдать такой голище дорогого стоит. И учитывая контекст этот удар спокойно встает в ряд с Роналду, Бэйлом и Руни. К черту обесценивание в комментах.
Так а кто обесценивает, завистливые хейтеры, которые всегда найдут к чему докопаться. А вот Джуд Беллингем красава.
+4
-2
+2
Ответ Forever_first
Уже в коментах есть и про Рона и про Лео))Удачи Джуду, может он сможет как то изменить ситуацию при которой заканчивающие Рон и Лео(величайшие) по прежнему важнее чем весь остальной мировой футбол с игроками и турнирами, вместе взятые.
Особенно забавно, когда хейтерки начинают сравнивать текущие достижения игроков с пиковыми показателями Месси и КриРо и на этом основании отказывать другим игрокам во всех наградах.
+3
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+2
Ответ Богдан
Реклама стала дольше висеть на секунду, или мне показалось? 🤔
Какая реклама?
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Из всех голов, увиденных в прямом эфире, лучшим считаю гол Руни
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Красивый гол
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Ответ Homelander_666
Комментарий скрыт
Удар Бейла - удар на дурака с миллиардной долей везения, и если быть честным, то никакого эстетического удовольствия от этого года лично я не получил. А гол Роналду это шедевр.
+3
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Ответ meringue
Был один за ПСЖ, но очень комичный).
Не помню такого, помню что бывший спартаковец деревянный Кофрие возил пешего в последнем сыгранном с ним матче и пеший злился и фолил на Кофрие... Как обычно, Месси показал результативность ZERO и ПСЖ тот матч проиграл 2:3, а пешего за позорную игру болелы, как обычно, освистали☝🏻🤣🤣🤣
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Ответ bettini
Такой же нарцисс
Да, неприятный тип этот Билингхэм.
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Ответ Любезный Коссутий
вот тут можно примерно сравнить, на чьем уровне пробил Беллингем. https://ibb.co/jJHZNbq
Тонко, тонко...
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну как бы надо ещё так прыгнуть и ударить по мячу, чтобы при приземлении не получить травму - не каждый такое сможет... У бегуна на 50 метров разве были такие голы ❓🧐
У "бегуна на 50 метров" есть голы когда он пробегает 60 метров на скорости, паралельно обыгрывая половину состава соперинка и забивает голы.
А у твоих кумиров есть такие?
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