Беллингем о голе Словакии ударом через себя: «Подумал: «Я на высоте 6 футов от земли, как Роналду!» Один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере»
Джуд Беллингем высказался о своем голе в ворота сборной Словакии на Евро-2024.
В 1/8 финала Евро-2024 Англия одержала победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Беллингем сравнял счет на 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте, забив ударом через себя. После гола полузащитник сборной Англии и «Реала» выкрикнул: «Кто же еще?»
«Это было больше инстинктивное [действие], чем что-либо другое. Мяч оказался в идеальном месте, хоть и немного позади меня.
Когда я был в воздухе, я подумал: «Я на высоте шести футов (1 фут равен 30,48 сантиметра – Спортс) от земли, как Роналду!»
Но потом, посмотрев повтор, я увидел, что одна рука все же касалась земли, так что это не было самым акробатическим моментом.
Но контакт [с мячом] был хороший. Определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на данный момент», – сказал полузащитник сборной Англии.
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Не знаю сколько это в футах, но в рублях спортсу стало по-приятнее
Он дал возможность его команде выжить.
Нужно учитывать все эти факторы одновременно. Это и создаёт всю ценность гола.
Что должно быть в голове, чтобы так пробить? Полный контроль эмоций и вера в свои действия в момент высочайшего давления. Не получилось бы - уехали бы домой. С позором!
А у твоих кумиров есть такие?