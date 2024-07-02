Беллингем о голе Словакии ударом через себя: «Подумал: «Я на высоте 6 футов от земли, как Роналду!» Один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере»

Джуд Беллингем высказался о своем голе в ворота сборной Словакии на Евро-2024.

В 1/8 финала Евро-2024 Англия одержала победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Беллингем сравнял счет на 5-й добавленной ко 2-му тайму минуте, забив ударом через себя. После гола полузащитник сборной Англии и « » выкрикнул: «Кто же еще?»

«Это было больше инстинктивное [действие], чем что-либо другое. Мяч оказался в идеальном месте, хоть и немного позади меня.

Когда я был в воздухе, я подумал: «Я на высоте шести футов (1 фут равен 30,48 сантиметра – Спортс) от земли, как !»

Но потом, посмотрев повтор, я увидел, что одна рука все же касалась земли, так что это не было самым акробатическим моментом.

Но контакт [с мячом] был хороший. Определенно один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на данный момент», – сказал полузащитник сборной Англии.

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