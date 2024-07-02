Ширер о Роналду: «Он уже не так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны. Криштиану не так быстр, но его движения в штрафной великолепны»

Алан Ширер высказался об игре Криштиану Роналду в матче со сборной Словении.

одержала победу в 1/8 финала , обыграв словенцев в серии пенальти (0:0, пен. 3:0). Роналду не реализовал пенальти в экстра-тайме, но забил с точки в серии.

«Ему 39 лет, и он уже не может быть так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны, и вчерашний вечер стал классическим примером этого. Он, конечно, уже не так быстр, как раньше. Но его движения в штрафной великолепны.

Но вот что я вам скажу: несмотря на давление, он первым пошел бить пенальти в серии после того, как промахнулся один раз, и отправил мяч в сетку, а это не так уж и просто. И это заслуживает уважения», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла» в эфире BBC.

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