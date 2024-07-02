Ширер о Роналду: «Он уже не так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны. Криштиану не так быстр, но его движения в штрафной великолепны»
Алан Ширер высказался об игре Криштиану Роналду в матче со сборной Словении.
Сборная Португалии одержала победу в 1/8 финала Евро-2024, обыграв словенцев в серии пенальти (0:0, пен. 3:0). Роналду не реализовал пенальти в экстра-тайме, но забил с точки в серии.
«Ему 39 лет, и он уже не может быть так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны, и вчерашний вечер стал классическим примером этого. Он, конечно, уже не так быстр, как раньше. Но его движения в штрафной великолепны.
Но вот что я вам скажу: несмотря на давление, он первым пошел бить пенальти в серии после того, как промахнулся один раз, и отправил мяч в сетку, а это не так уж и просто. И это заслуживает уважения», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла» в эфире BBC.
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И о Роналду всегда будут говорить в любой ситуаций больше чем о ком либо, просто потому что это Роналду
Да, во вчерашнем матче Роналду был худшим на поле у Португалии. Но это только во вчерашнем матче. Во всех остальных он был хорош и был сильнее Жоты и Рамуша даже при своем возрасте.
Вот почему Роналду, проводящего плохой матч, так и не поменяли - вопрос к тренеру. Но делать вид, что ситуация вчерашнего матча - это обычная ситуация = быть просто персональным хейтером Роналду, ибо это чушь полная.