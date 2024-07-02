Ширер о Роналду: «Он уже не так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны. Криштиану не так быстр, но его движения в штрафной великолепны»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Алан Ширер Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Алан Ширер высказался об игре Криштиану Роналду в матче со сборной Словении.

Сборная Португалии одержала победу в 1/8 финала Евро-2024, обыграв словенцев в серии пенальти (0:0, пен. 3:0). Роналду не реализовал пенальти в экстра-тайме, но забил с точки в серии. 

«Ему 39 лет, и он уже не может быть так хорош, как 10 лет назад, но его аура и вера неизменны, и вчерашний вечер стал классическим примером этого. Он, конечно, уже не так быстр, как раньше. Но его движения в штрафной великолепны. 

Но вот что я вам скажу: несмотря на давление, он первым пошел бить пенальти в серии после того, как промахнулся один раз, и отправил мяч в сетку, а это не так уж и просто. И это заслуживает уважения», – сказал бывший нападающий «Ньюкасла» в эфире BBC. 

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41 комментарий
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Ширер - ты не понимаешь. Почитай комменты на спортсе и все поймешь. Тебе тут объяснят , что к чему.
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Роналду выходит на поле сражаться со своим возрастом.
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Ответ Aleksandr Dubovik
Прошу прощения, а кто вообще на этом Евро так же хорош как и 10 лет назад?
Ну 50/50 Пепе наверное
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Прошу прощения, а кто вообще на этом Евро так же хорош как и 10 лет назад?
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+4
По сравнению пользователями спортс.ру Алан Ширер так себе аналитик...
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Ответ Aleksandr Dubovik
Прошу прощения, а кто вообще на этом Евро так же хорош как и 10 лет назад?
Вообще неплохи Пепе и Нойер.
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Ответ Семён Жуйло
Спорц бабло получает за Роналду? Герой матча - вратарь Португалии, а не тот, который почти запорол выход в 1/4. Задолбали. 100500 слезливеньких историй про старого пер дуна.
Ты деньги от Месси получаешь? Иначе я не понимаю этой истерий о новости про Роналду. И причем тут спортс когда это говорит Ширер? Он выкладывают новости о его словах. Или и предъявляй Ширеру. А то твои предъявы какие то совсем неуместные.
И о Роналду всегда будут говорить в любой ситуаций больше чем о ком либо, просто потому что это Роналду
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Ответ Семён Жуйло
Спорц бабло получает за Роналду? Герой матча - вратарь Португалии, а не тот, который почти запорол выход в 1/4. Задолбали. 100500 слезливеньких историй про старого пер дуна.
Они знают, что посты про вратаря, чье даже имя ты не написал, никому не интересны, а любой пост где есть имя Роналду это площадка для мамкиных неудачников плеваться своей ущимленностью
+7
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+2
Ответ Этот Райола хочет денег
Он уже не так хорош, как 10 лет назад- что он несет? Ширер вообще понимает, что он может нанести глубокую психологическую травму Рону? Человек по ночам лежит в ванной со льдом, потом в сауне, уходит оттуда только на стадион, со стадиона в спортзал, не пьет в кампании с моделями, чтобы не испортить свой пресс, а тут такое отъявленное хейтерство! От заслуженного человека! PS- Спасибо, Алан!)
с мужчинами-моделями пьет! Особенно из Марокко
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Все судьи 5.9 за технику прыжков в высоту и падения в штрафной + 6.0 за артистизм с дополнительным балом за слезы с грустным смайликом
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Ответ Фан Рубина
Движения в штрафной - это движения рук, бровей, глаз, рта? Ну да, в этом он всё ещё неплох.
Ну Ширер же актер, он по движениям бровями, а не по голам эксперт, да?
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Ответ Блуждающий странник
Самое тупое это восхваление людей за возраст в футболе. Для 39-летнего круто? Безусловно. Пепе для 41-летнего крут? Безусловно, среди конкурентов своего возраста им равным нет. Только это элитный спорт высоких достижений, если молодой бист, голодный до побед принесёт больше пользы, то нужно перестать жить прошлым и менять старичка на молодую кровь. И это относится и к клубному футболу и к футболу сборных, нужно вовремя уходить и вовремя проводить смену поколений
"если молодой бист, голодный до побед принесёт больше пользы" - вот только это как раз таки большое ЕСЛИ.
Да, во вчерашнем матче Роналду был худшим на поле у Португалии. Но это только во вчерашнем матче. Во всех остальных он был хорош и был сильнее Жоты и Рамуша даже при своем возрасте.
Вот почему Роналду, проводящего плохой матч, так и не поменяли - вопрос к тренеру. Но делать вид, что ситуация вчерашнего матча - это обычная ситуация = быть просто персональным хейтером Роналду, ибо это чушь полная.
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Ответ Семён Жуйло
Спорц бабло получает за Роналду? Герой матча - вратарь Португалии, а не тот, который почти запорол выход в 1/4. Задолбали. 100500 слезливеньких историй про старого пер дуна.
Не понятно что значит "почти запорол" ты достижение Облака просто в землю втаптываешь говоря так )
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Ответ Семён Жуйло
Спорц бабло получает за Роналду? Герой матча - вратарь Португалии, а не тот, который почти запорол выход в 1/4. Задолбали. 100500 слезливеньких историй про старого пер дуна.
Глоров тут много просто
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Ответ Семён Жуйло
Спорц бабло получает за Роналду? Герой матча - вратарь Португалии, а не тот, который почти запорол выход в 1/4. Задолбали. 100500 слезливеньких историй про старого пер дуна.
Просто много глоров здесь
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Ответ Капибарбер
Да, пенальти был великолепен
Траектория мяча напомнила легендарную дугу
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Алан уже в 32 был таким
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Алан Ширер зато нал, что надо вовремя заканчивать, а не пытаться что-то доказать до пятого десятка почти.
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Ширер ничиво ни панимаит.
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Как лижут ему 🤦‍♂️
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Короче, до уровня БАЙДЕН ещё далеко
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Ширеру можно верить хотя бы за то, что он способен видеть ауру (как и 10 лет назад).
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Игра слов.
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Самое тупое это восхваление людей за возраст в футболе. Для 39-летнего круто? Безусловно. Пепе для 41-летнего крут? Безусловно, среди конкурентов своего возраста им равным нет. Только это элитный спорт высоких достижений, если молодой бист, голодный до побед принесёт больше пользы, то нужно перестать жить прошлым и менять старичка на молодую кровь. И это относится и к клубному футболу и к футболу сборных, нужно вовремя уходить и вовремя проводить смену поколений
+1
-1
0
Реакции Сани Журавлева из мяч продакшн более достоверные. Недоумение. Как, зачем???... 34 штрафных и ни одного гола?)))
0
0
0
Спорц бабло получает за Роналду? Герой матча - вратарь Португалии, а не тот, который почти запорол выход в 1/4. Задолбали. 100500 слезливеньких историй про старого пер дуна.
+11
-11
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Он велик 🚲как сказала его сестра)
+1
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