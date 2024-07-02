Дркушич об игре против Роналду: «На Криштиану не надо индивидуальных установок – знаю, как он играет. Мы работали на пределе и неплохо с ним справились, кажется. Горжусь Словенией»
Ванья Дркушич высказался об игре против Криштиану Роналду на Евро-2024.
Сборная Словении уступила португальской команде (0:0, 0:3 в серии пенальти) в 1/8 финала чемпионата Европы.
– Как делили между собой Криштиану Роналду?
– Мы просто понимали, что нужно действовать компактно и агрессивно с самых первых минут. Такому футболисту нельзя давать слишком много пространства, потому что он этим воспользуется и забьет.
И мне кажется, что мы неплохо с ним справились. Но это говорит о качестве всей нашей команды, не только обороны. Все работали на пределе.
Лично я вполне доволен тем, как смог выступить на этом Евро. Это был мой первый большой опыт со сборной, и я горжусь собой и своей командой.
– В России пишут, что ты буквально «съел» Роналду. Были ли установка играть против него персонально?
– Мне не нужно давать индивидуальных установок на Криштиану, я знаю, как он играет, какие у него качества. Я доволен тем, как мы сыграли против очень хорошей команды, – сказал защитник сборной Словении и «Сочи» Ванья Дркушич.
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Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Это был лучший игрок матча в их команде.
Если бы не он, португальцы забили бы вам два или три гола ещё в основное время, и никто бы сейчас вас не вспоминал.