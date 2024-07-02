Дркушич об игре против Роналду: «На Криштиану не надо индивидуальных установок – знаю, как он играет. Мы работали на пределе и неплохо с ним справились, кажется. Горжусь Словенией»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Первая лига Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Сочи Ванья Дркушич Футбол

Ванья Дркушич высказался об игре против Криштиану Роналду на Евро-2024.

Сборная Словении уступила португальской команде (0:0, 0:3 в серии пенальти) в 1/8 финала чемпионата Европы. 

– Как делили между собой Криштиану Роналду?

– Мы просто понимали, что нужно действовать компактно и агрессивно с самых первых минут. Такому футболисту нельзя давать слишком много пространства, потому что он этим воспользуется и забьет.

И мне кажется, что мы неплохо с ним справились. Но это говорит о качестве всей нашей команды, не только обороны. Все работали на пределе.

Лично я вполне доволен тем, как смог выступить на этом Евро. Это был мой первый большой опыт со сборной, и я горжусь собой и своей командой.

– В России пишут, что ты буквально «съел» Роналду. Были ли установка играть против него персонально?

– Мне не нужно давать индивидуальных установок на Криштиану, я знаю, как он играет, какие у него качества. Я доволен тем, как мы сыграли против очень хорошей команды, – сказал защитник сборной Словении и «Сочи» Ванья Дркушич

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23 комментария
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Блин, Ванятка самого Заболотного сдерживал, что ему Роналду после такого
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-2
+21
Ответ sd4fmwrvz8
Даже в чемпионате саудовский аравии с ним давно уже легко справляются
Поэтому он сразу же побил там рекорд результативности?)
+19
-3
+16
Ответ Ебздрогыч
Блин, Ванятка самого Заболотного сдерживал, что ему Роналду после такого
Пиковый Заболотный был опаснее сегодняшнего Криша.
+19
-4
+15
39-летнего ветерана, половину времени стоящего в офсайде, и этим только мешающего партнёрам развивать атаки, не попадающего по мячу, не забивающего пенальти, и не дающего партнёрам быть опасные штрафные, словенцам надо бы всей командой отблагодарить.
Это был лучший игрок матча в их команде.

Если бы не он, португальцы забили бы вам два или три гола ещё в основное время, и никто бы сейчас вас не вспоминал.
+15
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+9
Молодец, Ваня показатель того что у Сочи одна из лучших селекций в лиге, купили за за тыщ и теперь игрок сборной за миллионы
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Ответ sd4fmwrvz8
Даже в чемпионате саудовский аравии с ним давно уже легко справляются
то есть поэтому он стал там лучшим бомбардиром?логика у вас дно
+5
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+3
Неплохо справились- довели паренька до слез, не стыдно?
+3
-1
+2
Ответ bel01
39-летнего ветерана, половину времени стоящего в офсайде, и этим только мешающего партнёрам развивать атаки, не попадающего по мячу, не забивающего пенальти, и не дающего партнёрам быть опасные штрафные, словенцам надо бы всей командой отблагодарить. Это был лучший игрок матча в их команде. Если бы не он, португальцы забили бы вам два или три гола ещё в основное время, и никто бы сейчас вас не вспоминал.
Сколько мячей забили словенцам Кейн(лучший бомбардир бундеслиги) Беллингэм(главный претендент на ЗМ), Фоден(лучший игрок сильнейшей лиги мира) ну и прочие Сака и Галлахеры?
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Ну нынешнего кринжа и Джикия думаю сдержит
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Деф из ФНЛ закрыл Кришти на изи))
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Уж и не знаю, как теперь Морено уговорит этого укротителя португальцев остаться играть в ФНЛ :)
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Ответ Kappa Pride
Это показывает настоящий уровень лиги верблюдов
Лучший бомбардир бундеслиги, лучший игрок ЛЧ, лучший игрок АПЛ)Догадайся что их обьединяет?)
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Ответ QWertY
Деф из ФНЛ закрыл Кришти на изи))
Это показывает настоящий уровень лиги верблюдов
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Ответ Forever_first
Поэтому вышли основным составом?))
Какая разница? Они и первые матчи играли не на всю силу, а ничего не значащую игру уж тем более
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Всё-таки Ваня знал прикуп!
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Даже в чемпионате саудовский аравии с ним давно уже легко справляются
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Да уж обороне Франции будет тяжко пхахахахахахахахаха)
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Дркушич переиграл Роналду во всеж верховной единоборствах .
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Ждём комментарий Капибарбера,о том,что Роналду худший игрок Евро!Кстати ниже фото Капибарбера если что!😉😉 https://www.yapfiles.ru/show/611592/zadrot_80_lvl.jpg.html
+3
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