Морган об Англии: «Опять как улитки играем, снова эта херня. Что, черт возьми, не так с игроками, почему так медленно?»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словакии по футболу Евро-2024 брань Пирс Морган Футбол

Пирс Морган сравнил игроков сборной Англии с улитками.

«Это уже лучше, Англия. Темп намного лучше 👏👏», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» после 12-й минуты матча 1/8 финала Англия – Словакия (0:1, первый тайм).

На 25-й форвард словаков Иван Шранц открыл счет.

«Буквально с того момента, как я написал это, мы снова стали играть как улитки... И теперь проигрываем. Это смехотворно.

Господи, опять эта херня. Что, черт возьми, не так с игроками сборной Англии? Почему они так медленно играют?» – добавил Морган.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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60 комментариев
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Если бы Саутгейт тренировал лысого из бразерс - он бы снимался в безобидных детских комедиях
+71
-3
+68
Потому что Саутгейт даже не физрук, он унылое недоразумение
+66
-5
+61
Ответ K.Faromarz
Ну что опять открываем викторину: кто главный физрук на этом Евро: Саутгейт, Дешам или Спалетти
Саутгейт конечно, у Спалетти даже близко нет таких игроков. Команда Дешама нормально так напрягала соперников моментами, там мяч не летел в створ
+53
-3
+50
Это завышенные ожидания Англия в новейшей истории всегда была дном
+45
-9
+36
Ну что опять открываем викторину: кто главный физрук на этом Евро: Саутгейт, Дешам или Спалетти
+23
-3
+20
Ответ K.Faromarz
Ну что опять открываем викторину: кто главный физрук на этом Евро: Саутгейт, Дешам или Спалетти
у Спалетти самое слабое поколение лет за 50 последних, а у Дешама запас виден большой + по завершению много ошибок от группы атаки
+19
0
+19
Напоминает цикл болельщика Спартака )) Только ускоренный ) 12 минута - о как же круто мы играем 😍, 25 минута -да что за херня происходит с нашими кривоногими 😡??
+21
-3
+18
Ответ Unico
Потому что Саутгейт даже не физрук, он унылое недоразумение
Трудовик он, а не физрук
+13
-2
+11
Многие винят за все саута, но где индивидуальный уровень этих распиарышей?) Почему лучший апз планеты беллингем не понимает что происходит? Почему лучший ТОПОРник всея англии райс не может протащить мяч и строить атаки? Почему лучший правый вингер лиги сака играет как инвалид? Где лучший форвард в истории англии кейн? Куда на этом евро делся лучший футболист апл фоден?
+16
-5
+11
Ответ T622222
Это завышенные ожидания Англия в новейшей истории всегда была дном
Ожидания соответствуют набору игроков высочайшего класса.
+11
-2
+9
Ответ K.Faromarz
Ну что опять открываем викторину: кто главный физрук на этом Евро: Саутгейт, Дешам или Спалетти
Поражаюсь с тех кто Спалетти с прости господи Саутгейтом сравнивает
Спалетти тренирует слабеющую Италию в истории
А не миллиардную Сборную с Кейном,Фоденом и Беллингегом в составе
+8
0
+8
Берегут силы на следующую игру со сб. Италии
+5
-1
+4
Хочется что бы второй тайм у Англичан в игре со Словаками был последним на этом ЧМ !
+7
-3
+4
Саутгейт кроме трусливого футбола за 8 лет, так ничего и не может поставить
Это его последний матч у руля сборной
Но на его смену найдут нового физрука
+4
-1
+3
Сборная альцгеймера какая то.
Четвертая игра, а они все как первый раз друг друга увидели.
+3
0
+3
1 причина Саутгейт 2 длинный сезон
+2
0
+2
Семак на фоне Саутгейта просто Гвардиола!
+5
-3
+2
Потому что режиссёр Гарет Слоумо Саутгейт
+1
0
+1
Все винят Саутгейта, но индивидуальный уровень игроков тоже оставляет желать лучшего. Распиаренные бревна какие-то.
+1
0
+1
Удивляется каждый раз как первый. Никогда ж такого не было...
+2
-1
+1
Ответ K.Faromarz
Ну что опять открываем викторину: кто главный физрук на этом Евро: Саутгейт, Дешам или Спалетти
Даже если Дешам вылетит в 1/8 как его можно называть физруком после финала Евро 2016, ЧМ2018, Чм2022 года? Для ЛЮБОГО тренера мира это крутой результат
+1
0
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да я вообще ору с этих нелюбителей тренера, который втащил распиаренный сброд хоть на какие-то медали. Камон, у вас там сливочный некстванчик и ещё несколько человек якобы уровня около-ЗМ, но от всех мяч отлетает как от брёвен. Это тоже тренер виноват? Или, может, островные СМИ как обычно раздули из своих буратин новых Пеле, а теперь реальность не сходится с фантазиями?🤓
Я думаю когда на скамейке сидит тип с 20+ голами в апл, это что-то да говорит о силе состава. Это конечно не отменяет того факта, что Саутгейт придурoк.
+3
-2
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да я вообще ору с этих нелюбителей тренера, который втащил распиаренный сброд хоть на какие-то медали. Камон, у вас там сливочный некстванчик и ещё несколько человек якобы уровня около-ЗМ, но от всех мяч отлетает как от брёвен. Это тоже тренер виноват? Или, может, островные СМИ как обычно раздули из своих буратин новых Пеле, а теперь реальность не сходится с фантазиями?🤓
Ну как бы единственное светлое пятно пока - это Беллингем, несколько раз мяч протащил, только у него пока проходят обостряющие передачи, остальные пока либо пас назад, либо пас в никуда
+2
-1
+1
Дело уже не в Саутгейте. Он говно а не тренер, это мы уже поняли. Игроки попросту сливают матч, это и ребенку понятно
+3
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Физрука надо увольнять прям щас, в перерыве. Пофик кто, хоть Уокер будет тренером. Иначе шансов нет.
+3
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Ответ Огюст
Хочется что бы второй тайм у Англичан в игре со Словаками был последним на этом ЧМ !
ЧМ?
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Ответ Никита Алексеев
Саутгейт кроме трусливого футбола за 8 лет, так ничего и не может поставить Это его последний матч у руля сборной Но на его смену найдут нового физрука
Моуриньо бы их встряхнул, но они опять возьмут бритиша и это конец
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Ответ BiVG
Я думаю когда на скамейке сидит тип с 20+ голами в апл, это что-то да говорит о силе состава. Это конечно не отменяет того факта, что Саутгейт придурoк.
Не будем докапываться до количества пенальти из этих 20 голов🙃
Просто скажу, что если Саутгейт такой гад (доходивший до топ-4 ЧМ и топ-2 ЧЕ - лучшие результаты Англии за долгие годы), то почему эти гении не плюнут на него, как французы в 2006-м, и не заиграют, как хотят сами? Может, всё-таки там нет такого класса и он появляется только за счёт обрамления другими ребятами в клубах? А вот вместе островные превращаются в гигантского деревянного Рейнджера🤓
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да я вообще ору с этих нелюбителей тренера, который втащил распиаренный сброд хоть на какие-то медали. Камон, у вас там сливочный некстванчик и ещё несколько человек якобы уровня около-ЗМ, но от всех мяч отлетает как от брёвен. Это тоже тренер виноват? Или, может, островные СМИ как обычно раздули из своих буратин новых Пеле, а теперь реальность не сходится с фантазиями?🤓
сливают физрука. отставка будет в понедельник
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Не будем докапываться до количества пенальти из этих 20 голов🙃 Просто скажу, что если Саутгейт такой гад (доходивший до топ-4 ЧМ и топ-2 ЧЕ - лучшие результаты Англии за долгие годы), то почему эти гении не плюнут на него, как французы в 2006-м, и не заиграют, как хотят сами? Может, всё-таки там нет такого класса и он появляется только за счёт обрамления другими ребятами в клубах? А вот вместе островные превращаются в гигантского деревянного Рейнджера🤓
А когда у нас голы с пенальти перестали считаться голами??)
В 18м и 20м у них хотя бы действительно хорошая оборона, что позволяло относительно комфортно себя чувствовать при этом блевотном футболе (в 18м вообще Магуайер считался близким к топ-защитнику, которого купил МЮ за деньги, сопоставимые с Ван Дейком). А сейчас по составу перекос в атаку, но ссыкун Саутгейт просто не способен вытащить из этого никаких плюсов
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