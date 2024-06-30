Морган об Англии: «Опять как улитки играем, снова эта херня. Что, черт возьми, не так с игроками, почему так медленно?»
Пирс Морган сравнил игроков сборной Англии с улитками.
«Это уже лучше, Англия. Темп намного лучше 👏👏», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» после 12-й минуты матча 1/8 финала Англия – Словакия (0:1, первый тайм).
На 25-й форвард словаков Иван Шранц открыл счет.
«Буквально с того момента, как я написал это, мы снова стали играть как улитки... И теперь проигрываем. Это смехотворно.
Господи, опять эта херня. Что, черт возьми, не так с игроками сборной Англии? Почему они так медленно играют?» – добавил Морган.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Просто скажу, что если Саутгейт такой гад (доходивший до топ-4 ЧМ и топ-2 ЧЕ - лучшие результаты Англии за долгие годы), то почему эти гении не плюнут на него, как французы в 2006-м, и не заиграют, как хотят сами? Может, всё-таки там нет такого класса и он появляется только за счёт обрамления другими ребятами в клубах? А вот вместе островные превращаются в гигантского деревянного Рейнджера🤓
В 18м и 20м у них хотя бы действительно хорошая оборона, что позволяло относительно комфортно себя чувствовать при этом блевотном футболе (в 18м вообще Магуайер считался близким к топ-защитнику, которого купил МЮ за деньги, сопоставимые с Ван Дейком). А сейчас по составу перекос в атаку, но ссыкун Саутгейт просто не способен вытащить из этого никаких плюсов