Морган об Англии: «Опять как улитки играем, снова эта херня. Что, черт возьми, не так с игроками, почему так медленно?»

Пирс Морган сравнил игроков сборной Англии с улитками.

«Это уже лучше, Англия. Темп намного лучше 👏👏», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» после 12-й минуты матча 1/8 финала Англия – (0:1, первый тайм).

На 25-й форвард словаков Иван Шранц открыл счет.

«Буквально с того момента, как я написал это, мы снова стали играть как улитки... И теперь проигрываем. Это смехотворно.

Господи, опять эта херня. Что, черт возьми, не так с игроками сборной Англии? Почему они так медленно играют?» – добавил .

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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