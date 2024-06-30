Саутгейта освистали перед матчем Англия – Словакия при объявлении составов

Гарета Саутгейта освистали перед началом матча Англия – Словакия на Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала.

Диктор «Фелтинс-Арены» зачитал составы Англии и перед началом игры в Гельзенкирхене, а также назвал главных тренеров команд – и Франческо Кальцону.

Когда было озвучено имя главного тренера сборной Англии, отчетливо раздался свист со стороны болельщиков.

Напомним, что Саутгейт по ходу Евро-2024 в Германии подвергся резкой критике в связи со слишком осторожной игрой англичан. Фанаты сборной Англии бросали стаканчики в Гарета, подошедшего к трибунам после 0:0 в 3-м туре со Словенией.

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