Саутгейта освистали перед матчем Англия – Словакия при объявлении составов

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словакии по футболу болельщики Евро-2024 Фелтинс-Арена Футбол

Гарета Саутгейта освистали перед началом матча Англия – Словакия на Евро-2024.

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала.

Диктор «Фелтинс-Арены» зачитал составы Англии и Словакии перед началом игры в Гельзенкирхене, а также назвал главных тренеров команд – Гарета Саутгейта и Франческо Кальцону.

Когда было озвучено имя главного тренера сборной Англии, отчетливо раздался свист со стороны болельщиков.

Напомним, что Саутгейт по ходу Евро-2024 в Германии подвергся резкой критике в связи со слишком осторожной игрой англичан. Фанаты сборной Англии бросали стаканчики в Гарета, подошедшего к трибунам после 0:0 в 3-м туре со Словенией.

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56 комментариев
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Английская тренерская школа конечно поражает кадрами. Это объясняет почему АПЛ англичанин тренер выигрывал последний раз лет 30 назад если не больше
+83
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+82
Ответ Nils Michael
Два главных разочарования Англия и Италия
У итальянцев хотя бы кризис поколения, а у англичан есть Кейн, Фоден и Беллингем, но даже с ними они играют в бестолковый футбол, являясь одней из скучнейших команд турнира
+64
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Доиграются, опоссумы. Юрана пришлют.
+46
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+46
Два главных разочарования Англия и Италия
+41
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+39
Думаю весь футбольный мир болеет за словаков ))
+25
-3
+22
Ответ Evgeny Trifonov
Английская тренерская школа конечно поражает кадрами. Это объясняет почему АПЛ англичанин тренер выигрывал последний раз лет 30 назад если не больше
Больше. Последними великими английскими тренерами были Брайан Клаф и Бобби Робсон. Ну и Кевин Киган возможно с натяжкой
+20
-1
+19
Ответ Knife707
Доиграются, опоссумы. Юрана пришлют.
Какой Юран, когда царь свободен
+17
0
+17
Ответ anshef
Судя по игре, после матча Саутгейта заплюют.
Заблюют
+11
0
+11
Ответ Knife707
Доиграются, опоссумы. Юрана пришлют.
Талалаева
+9
0
+9
Ответ Nils Michael
Два главных разочарования Англия и Италия
А в чем разочарование в случае англии? Толпа перепиаренных физкультурников, они всегда играют как г.
+23
-17
+6
Ответ eftomolgy
Больше. Последними великими английскими тренерами были Брайан Клаф и Бобби Робсон. Ну и Кевин Киган возможно с натяжкой
Куда смотрит британский Гершкович и профсоюз местных тренеров))
+6
0
+6
Судя по игре, после матча Саутгейта заплюют.
+5
0
+5
Ой да ладно. У Англии традиционный сценарий перед каждым крупным турниром: ожидания выше крыши, но в итоге позорный вылет. Привыкнуть пора
+6
-2
+4
По временам Эриксона скучают, что ли
+4
0
+4
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А в чем разочарование в случае англии? Толпа перепиаренных физкультурников, они всегда играют как г.
Фоден, Беллингем физкультурники? По моему, во главе физрук
+4
-1
+3
Ответ Provocadeur07
Я не футбольный тренер, но дайте мне сборную России или Казахстана и мы в щепки разнесем эту сборную Англии: прям на чиле, на классе. Это что такое, какая жесть — как его не выгнали, хз)
Хотя я тут погорячился, Англию со сборной Замбии разнесет даже моя бабушка)
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Навесы в штрафную это всё что может Англия? Даже смешно
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Ответ Акер
Ой да ладно. У Англии традиционный сценарий перед каждым крупным турниром: ожидания выше крыши, но в итоге позорный вылет. Привыкнуть пора
К сожалению на ЧМ-2018 за счет легкой сетки они дошли аж до 1/2. А уж на "домашнем" Евро-2020/2021, где почему-то каждый матч Англии в плей-офф проводился в Англии + было очень лояльное судейство + легкая сеточка(да, опять легкая сетка, на втором турнире подряд, сразу после ЧМ-2018) - они докатились аж до финала... Абсолютно блевотная нулевая Англия играла в финале прошлого Евро. Надеюсь в этом году они так далеко не зайдут.

Вот на Евро-2016 они нормально играли... Сразу в 1/8 домой от Исландии.
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Словаки сегодня могут сделать добрую половину футбольного мира счастливыми
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И это только цветочки; после матча его побьют ))
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Слава богу словаки открыли счет, и англичане включатся(может и нет), а то первые пять минут перепасовки Пикфорда с ЦЗ между собой мягко говоря поднадоело)
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+2
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как англичане пытаются забить гол
+2
0
+2
Словаки то молодцы
+1
0
+1
Я не футбольный тренер, но дайте мне сборную России или Казахстана и мы в щепки разнесем эту сборную Англии: прям на чиле, на классе. Это что такое, какая жесть — как его не выгнали, хз)
+3
-2
+1
Ответ Локуся
Во времена Бэкхэма был несколько другой футбол, не совсем корректный пример
Такой же примитивный был футбол у сборной Англии, как я помню.
Весело играли только когда Оуэн ещё был в порядке.
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Ответ Локуся
Навесы в штрафную это всё что может Англия? Даже смешно
Ты забыл, что у них Бэкхем считался суперзвездой сборной?
Игрок без скорости, техники, тупо навесить и пробить издали мог.
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Вы не понимаете, у Англии просто стоит задача не выигрывать крупные турниры, и Саутгейт отлично с этим справляется! 8 лет у руля, твори историю Гарет
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Ответ Evgeny Trifonov
Английская тренерская школа конечно поражает кадрами. Это объясняет почему АПЛ англичанин тренер выигрывал последний раз лет 30 назад если не больше
Почему, есть интересные тренеры англичане, только непонятно, зачем FA назначила Саутгейта, он и в клубах, насколько я помню, не впечатлял
+1
0
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Щас вам Чернявский пояснит что он гений
+1
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Гарет делает все что в его силах
+1
0
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