Саутгейта освистали перед матчем Англия – Словакия при объявлении составов
Гарета Саутгейта освистали перед началом матча Англия – Словакия на Евро-2024.
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала.
Диктор «Фелтинс-Арены» зачитал составы Англии и Словакии перед началом игры в Гельзенкирхене, а также назвал главных тренеров команд – Гарета Саутгейта и Франческо Кальцону.
Когда было озвучено имя главного тренера сборной Англии, отчетливо раздался свист со стороны болельщиков.
Напомним, что Саутгейт по ходу Евро-2024 в Германии подвергся резкой критике в связи со слишком осторожной игрой англичан. Фанаты сборной Англии бросали стаканчики в Гарета, подошедшего к трибунам после 0:0 в 3-м туре со Словенией.
Кейн, Беллингем, Трент и Фоден – почему звезды Англии такие тусклые на Евро?
Я искала хорошее в этой Англии – и провалила миссию
Как Саутгейт стал таким осторожным человеком?
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Вот на Евро-2016 они нормально играли... Сразу в 1/8 домой от Исландии.
Весело играли только когда Оуэн ещё был в порядке.
Игрок без скорости, техники, тупо навесить и пробить издали мог.