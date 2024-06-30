Саутгейт о том, что матч со Словакией может стать для него последним во главе Англии: «Не думаю об этом. Хочу остаться на Евро еще на пару недель» 

Гарет Саутгейт заявил, что не думает о возможной отставке из сборной Англии.

Главного тренера «трех львов» спросили, не думает ли он, что матч 1/8 финала Евро-2024 против может стать для него последним на посту национальной команды.

«Нет, не думаю. Мне нравится здесь. Хочу остаться здесь еще на пару недель. Жду с нетерпением следующих дней», — сказал .

Контракт 53-летнего специалиста с ассоциацией рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Матч Англия – Словакия пройдет сегодня.

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