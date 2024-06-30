Саутгейт о том, что матч со Словакией может стать для него последним во главе Англии: «Не думаю об этом. Хочу остаться на Евро еще на пару недель»
Гарет Саутгейт заявил, что не думает о возможной отставке из сборной Англии.
Главного тренера «трех львов» спросили, не думает ли он, что матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии может стать для него последним на посту национальной команды.
«Нет, не думаю. Мне нравится здесь. Хочу остаться здесь еще на пару недель. Жду с нетерпением следующих дней», — сказал Саутгейт.
Контракт 53-летнего специалиста с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Матч Англия – Словакия пройдет сегодня.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
То есть по его словам они играют хуже , чем могут и поэтому надо играть ещё осторожней и хуже , чтобы не потерять то что есть 😂😂😂😂
что значит - "может стать для него последним на посту национальной команды"?
есть "пост тренера национальной команды". а что такое "пост национальной команды"?
слушаю внимательно, господин Карнаухов.
а тренеры/игроки всё время испуганные,
хотя по составу они среди лучших,
как это объяснить?