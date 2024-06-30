Саутгейт о том, что матч со Словакией может стать для него последним во главе Англии: «Не думаю об этом. Хочу остаться на Евро еще на пару недель» 

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Словакии по футболу отставки Евро-2024 Футбольная ассоциация Англии Футбол

Гарет Саутгейт заявил, что не думает о возможной отставке из сборной Англии.

Главного тренера «трех львов» спросили, не думает ли он, что матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии может стать для него последним на посту национальной команды.

«Нет, не думаю. Мне нравится здесь. Хочу остаться здесь еще на пару недель. Жду с нетерпением следующих дней», — сказал Саутгейт.

Контракт 53-летнего специалиста с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Матч Англия – Словакия пройдет сегодня.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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35 комментариев
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Ну остаться то можно, пивка немецкого попить, матчи интересные посмотреть.
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Надеюсь его Словакия выкинет из турнира. Страшно представить, если это доползет до финала, его же смотреть будет невозможно
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Самый амбициозный физрук после Талалаева.
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Об Англии всегда говорят очень, очень много. Может, даже столько, сколько они не заслуживают.
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Ответ ancifer2
Надеюсь его Словакия выкинет из турнира. Страшно представить, если это доползет до финала, его же смотреть будет невозможно
Словакия вряд-ли, а вот Швейцария вполне.
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Саутгейт дал интервью перед матчем : Возможно, мы находимся на пять процентов дальше того места, где хотели бы быть. Поэтому следует быть очень осторожным, чтобы не выбросить все на ветер, не потерять то, что у нас хорошо получается, не потерять стабильность и уверенность, которые возникают, когда игроки вместе выходят на поле. Нужно игнорировать внешние советы и быть уверенными в том, что делаете», — приводит Goal слова Саутгейта.
То есть по его словам они играют хуже , чем могут и поэтому надо играть ещё осторожней и хуже , чтобы не потерять то что есть 😂😂😂😂
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Ответ Николай Володин
Сака бегунок? 🤔🤔🤔
А кто тогда? Уолкот 2.0
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куда вы вечно торопитесь? вся "новость" - 5 абзацев, 4 из которых состоят из одного предложения. что вам мешает вычитать её перед опубликованием?
что значит - "может стать для него последним на посту национальной команды"?
есть "пост тренера национальной команды". а что такое "пост национальной команды"?
слушаю внимательно, господин Карнаухов.
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Сегодня вся Англия будет за Словаков болеть)))
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Боюсь если Англия по такой слабой сетке все таки доползет до финала , то Саутгейта продлят ещё лет на 10 , скажут что это лучший тренер Англии в истории
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Ответ Simplicissimus
Комментарий удален модератором
У Англии по именам самый сильный состав.Фоден,Кейн,Райс,Сака,Беллингем
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перед любым чемпионатом, уверенность у англичан высказывают эксперты, журналисты.
а тренеры/игроки всё время испуганные,
хотя по составу они среди лучших,
как это объяснить?
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Ответ Б.И.С.
куда вы вечно торопитесь? вся "новость" - 5 абзацев, 4 из которых состоят из одного предложения. что вам мешает вычитать её перед опубликованием? что значит - "может стать для него последним на посту национальной команды"? есть "пост тренера национальной команды". а что такое "пост национальной команды"? слушаю внимательно, господин Карнаухов.
Для тебя это новость? Спешат жить и нести в массы всё самое чистое и светлое:)
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Ответ NEgr17
Сегодня вся Англия будет за Словаков болеть)))
...это с какого перепугу? Ты плохо знаешь англо-болел. Включая русско-язычных. Это отдельная каста:)
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Ответ Не уверен!!
У Англии по именам самый сильный состав.Фоден,Кейн,Райс,Сака,Беллингем
Я бы хотел видеть Палмера в старте, вместо Сака или Фодена
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Ответ Simplicissimus
Комментарий удален модератором
Глаголишь истину. Странно, что многие что-то ждут от Англии. Словаков конечно пройдкт, ну а дальше их просто прихлопнут.
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Уволился бы до евро, и смотрел бы себе с трибуны до финала…
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Ответ Николай Володин
Сака бегунок? 🤔🤔🤔
А разве нет?) Другое дело, что элитный типа Роббена или пикового Вовы из гей-бара. Тридцатка стукнет, скоростенка сядет, лоск спадет
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Ответ Fintt
Об Англии всегда говорят очень, очень много. Может, даже столько, сколько они не заслуживают.
Комментарий удален модератором
Короче: если в этом матче вместо дохлых Тренд - Белингем - Кейн, на поле в атаке не выйдут Гордон-Палмер-Фоден-Сака, то его просто сметут болелы не зависимо от итогов этого матча... и я в том числе:)
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Мало кто удивиться ,что чрезмерно разрекламированная сборная вылетит ,Искренне желаем быть,как сборная Италии
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В идеале для физрука последним матчем должен был стать третий матч в группе. Еще не поздно уволить позор нации, чтобы вечером команда вышла освобожденной.
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Только если в роли раздатчика пива
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Самая яркая сборная Англии была в 1990 году. Проиграли полуфинал немцам по пенальти.Потом были топ игроки,но Англия играла не пойми в какой футбол. Вообще без стиля. Не хватало мощи,как у немцев, техники,как у испанцев и липучести,как у итальянцев.Саутгейт наверное решил,что 1-0, в олдовом итальянском стиле,то что надо. И гнет свою линию,несмотря на критику.
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Ответ Pokrishkin
Ну Словакию они все-таки выиграют, но это будет унылое зрелище
...не будет. Это будет бенефис скамеечников, которые будут рвать и метать... на пути к чемпионству:)
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Ответ Pokrishkin
Ну Словакию они все-таки выиграют, но это будет унылое зрелище
Прям целую страну выиграют? В качестве приза? Это что, возрождение Империи, над которой не заходит солнце?)
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Ну Словакию они все-таки выиграют, но это будет унылое зрелище
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Вот только весь футбольный мир это не хочет
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Ответ Liquidozz
Словакия вряд-ли, а вот Швейцария вполне.
почему вряд ли? Крепкая команда. А у англичан, как всегда, будет страшная недооценка соперника. За которую они платятся всю свою историю, - и будут платить ещё очень долго.
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Ответ Матрос Кот
Самая яркая сборная Англии была в 1990 году. Проиграли полуфинал немцам по пенальти.Потом были топ игроки,но Англия играла не пойми в какой футбол. Вообще без стиля. Не хватало мощи,как у немцев, техники,как у испанцев и липучести,как у итальянцев.Саутгейт наверное решил,что 1-0, в олдовом итальянском стиле,то что надо. И гнет свою линию,несмотря на критику.
в полуфинал ту Англию вытащили судьи, поставив перед носом камерунских негров шлагбаум. Самая интересная (не скажу сильная) по составу сборная бриттов была при Капелло. но в ЮАР ее "прибили" судьи, лишив болельщиков возможно самой эпичной битвы англо-саксов между собой в истории)
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