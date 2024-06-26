Фанаты Англии бросали стаканчики в Саутгейта, подошедшего к трибунам после 0:0 со Словенией

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Словении по футболу болельщики Евро-2024 Футбол

Английские болельщики выразили недовольство Гарету Саутгейту после матча Евро-2024.

В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0).

После матча, когда Саутгейт подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, с трибуны в главного тренера англичан бросили несколько пластиковых стаканчиков. Некоторые из болельщиков освистали Саутгейта.

Англия вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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23 комментария
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Раз бросали всего лишь стаканчики, значит сиденья на стадионе в Кёльне очень хорошо прикручены
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+40
Не верю, что столько топовых игроков одеревенели за месяц, Саутгейт убийца футбола
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-1
+30
Признают величие!
+25
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+23
Фанаты Англии: "Гарет, держи стаканчик с пивасом, молодец, ничью заработал!" - "Там моча?" - "Ты тренер или сомелье!?! Пей давай!!!"
+12
-1
+11
Ответ Полный адекват
Не верю, что столько топовых игроков одеревенели за месяц, Саутгейт убийца футбола
Разговаривал я значит с британскими фанами, они все как один ненавидят и хейтят Саутгейта. Но проблема в том, что у него огромный кредит доверия перед федерацией. Кредит доверия за 3 место на чм в Росиии и за финал прошлого евро. Но почему то никто не берет в расчет, что все это было по абсолютно проходной сетке. В общем беда
+9
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+9
Сейчас встанет в позу жертвы, а фанатов выставят быдлом. Но после такого матча идти к болельщикам, которые находятся на взводе от такой ужасной игры- разве это не провокация? Как это могло иначе закончиться?
+8
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+8
Достижения Саутгейта на Евро: 5 очков, 2 гола и несколько стаканчиков.
+7
-1
+6
Ну значит не спали, уже хорошо
+6
0
+6
Жаль там не продают бутылочное пиво…
+5
-1
+4
Если Англия с такой кошмарной игрой ещё и рано вылетит из турнира...
Жалкому Саутгейту надо бегом бежать в раздевалку, и потом ещё год в Англии на улицах не появляться.
+3
0
+3
Ответ Максим Новиков
Разговаривал я значит с британскими фанами, они все как один ненавидят и хейтят Саутгейта. Но проблема в том, что у него огромный кредит доверия перед федерацией. Кредит доверия за 3 место на чм в Росиии и за финал прошлого евро. Но почему то никто не берет в расчет, что все это было по абсолютно проходной сетке. В общем беда
Ему и в этот раз проходная сетка попадётся. Везучий физрук.
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Несколько? Некоторые? Да там должно было быть 1,5 миллиона стаканчиков!
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Это всего лишь карманные англичане, арабы камнями забросали бы.
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Поступок сродни игры команды - некрасивый
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Пустые сложно бросить, с пивом жалко.
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Типичное островное быдло. Сегодня был один из лучших матчей сбродной в эпоху Великого Гарета -- 2 удара в створ и один отменённый гол!
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Хорошо хоть не с мочой стаканчики, подумал Саутгейт
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По хорошему кто-нить мог посрать в туалете в пакет и пульнуть в Саутгейта.
Это было бы знаковым событием охарактеризовавшим игру сборной Англии на этом ЕВРО.
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Уже хорошо, что дилдами не забросали.
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Ахахахаха
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У них просто цветов не было
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