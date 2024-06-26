Фанаты Англии бросали стаканчики в Саутгейта, подошедшего к трибунам после 0:0 со Словенией

Английские болельщики выразили недовольство Гарету Саутгейту после матча Евро-2024.

В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0).

После матча, когда подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, с трибуны в главного тренера англичан бросили несколько пластиковых стаканчиков. Некоторые из болельщиков освистали Саутгейта.

Англия вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.

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