Фанаты Англии бросали стаканчики в Саутгейта, подошедшего к трибунам после 0:0 со Словенией
Английские болельщики выразили недовольство Гарету Саутгейту после матча Евро-2024.
В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0).
После матча, когда Саутгейт подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, с трибуны в главного тренера англичан бросили несколько пластиковых стаканчиков. Некоторые из болельщиков освистали Саутгейта.
Англия вышла в плей-офф чемпионата Европы, возглавив группу С с 5 набранными очками.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Жалкому Саутгейту надо бегом бежать в раздевалку, и потом ещё год в Англии на улицах не появляться.
Это было бы знаковым событием охарактеризовавшим игру сборной Англии на этом ЕВРО.