Дипфэйки с Саутгейтом, критикующим игроков сборной Англии и извиняющимся за свою работу, распространились в интернете. FA назвала видео «оскорбительными» и хочет добиться их удаления

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Футбольная ассоциация Англии Джордан Хендерсон интернет соцсети технологии Футбол

В интернете появились измененные видео с Гаретом Саутгейтом.

В социальных сетях распространяются сгенерированные с помощью искусственного интеллекта ролики, в которых главный тренер сборной Англии дает грубые комментарии в адрес игроков сборной и тех, кто не попал в заявку. Ролики набирают миллионы просмотров.

Видео сделаны так, что Саутгейт якобы выступает на пресс-конференции. Использован генератор голоса ИИ, который приписывает тренеру слова, которых он не говорил.

В одном из них Саутгейт извиняется «перед нацией» за свою работу и критикует игроков. В другом Саутгейт якобы говорит: «Я думаю, нам действительно не хватало Джордана Хендерсона».

Футбольная ассоциация Англии (FA) назвала эти ролики «оскорбительными».

«Как и с любым вредоносным контентом, мы примем меры для удаления этих оскорбительных видео. Гарет и весь штаб сосредоточены на воскресной игре», – говорится в заявлении федерации. 

Сегодня Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала Евро-2024. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

35 комментариев
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Сперва прочитал: "дикпики Саутгейта"
+80
-7
+73
Ответ andrei.danilenko2011
Ахаха. А есть ссылка на само видео?)
Вот, держи
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
+64
-11
+53
https://www.youtube.com/shorts/6YwJLnLfSpE
+20
-1
+19
Ответ Burel
Сперва прочитал: "дикпики Саутгейта"
бигдики
+19
-2
+17
ШУЕ
+17
-4
+13
Ответ Николай Бойко
Вот, держи https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Этот адрес уже наизусть выучен)))
+6
0
+6
Ответ Ilya Petrov
ШУЕ
ППШ
+9
-3
+6
Ответ Пирс Морган
Вот ссылка, кто хочет поглядеть: https://www.tiktok.com/@memerunnergpt/video/7382885870531054853
МИ-6 уже удалила, быстро сработали!
+5
-1
+4
Нейросети открыли новую главу в фальсификациях и фейках. Если они уже всё заполонили- то страшно представить, что будет дальше, с таким новым инструментам.
+5
-1
+4
Ахаха. А есть ссылка на само видео?)
+5
-2
+3
Удачи в удалении из интернета)
+2
0
+2
Вот ссылка, кто хочет поглядеть: https://www.tiktok.com/@memerunnergpt/video/7382885870531054853
+3
-2
+1
Ответ Burel
Сперва прочитал: "дикпики Саутгейта"
Ну Фрейд бы тебя изучил повнимательнее)
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Вот, держи https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Очень смешно))))
+2
-1
+1
Ответ Burel
Сперва прочитал: "дикпики Саутгейта"
Могли бы быть "дикфейки".
+1
0
+1
Ответ Burel
Сперва прочитал: "дикпики Саутгейта"
Это к Овермарсу.
+1
0
+1
Кто не видел, крайне советую)

там умора и не отличить
+1
0
+1
https://www.youtube.com/shorts/Q-uhZ5j7PSg ну круто)
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Вот, держи https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
О, классика!
0
0
0
Ответ Плакса Джон ушел налево
https://www.youtube.com/shorts/Q-uhZ5j7PSg ну круто)
Это гениально. Спасибо за ссылку.
0
0
0
Ответ Burel
Сперва прочитал: "дикпики Саутгейта"
Уже и дикпики пошли в ход после гола словаков.
0
0
0
Ответ Burel
Сперва прочитал: "дикпики Саутгейта"
А это не одно и то же?
0
0
0
к таким новостям нужно обязательно сллыку прикреплять!
+1
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0
Ответ Николай Бойко
Вот, держи https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
>XcQ
Я милого узнаю по походке)
0
0
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Ответ Николай Бойко
Вот, держи https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Хорош)
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Вот, держи https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
Открывать не буду, потому что там явно не то)
0
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Ответ Николай Бойко
Вот, держи https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
За что)
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Ответ Николай Бойко
ППШ
Банду Елькина под суд
+1
-1
0
Его настиг Рамзанка Дыров.
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С такой игрой, им придется реальные видео со своими извинениями записывать))
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