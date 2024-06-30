Дипфэйки с Саутгейтом, критикующим игроков сборной Англии и извиняющимся за свою работу, распространились в интернете. FA назвала видео «оскорбительными» и хочет добиться их удаления

В интернете появились измененные видео с Гаретом Саутгейтом.

В социальных сетях распространяются сгенерированные с помощью искусственного интеллекта ролики, в которых главный тренер сборной Англии дает грубые комментарии в адрес игроков сборной и тех, кто не попал в заявку. Ролики набирают миллионы просмотров.

Видео сделаны так, что Саутгейт якобы выступает на пресс-конференции. Использован генератор голоса ИИ, который приписывает тренеру слова, которых он не говорил.

В одном из них Саутгейт извиняется «перед нацией» за свою работу и критикует игроков. В другом Саутгейт якобы говорит: «Я думаю, нам действительно не хватало Джордана Хендерсона».

Футбольная ассоциация Англии (FA) назвала эти ролики «оскорбительными».

«Как и с любым вредоносным контентом, мы примем меры для удаления этих оскорбительных видео. Гарет и весь штаб сосредоточены на воскресной игре», – говорится в заявлении федерации.

Сегодня Англия сыграет со Словакией в 1/8 финала Евро-2024. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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