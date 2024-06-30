Ерохин считает, что Грузия может выиграть Евро: «Ничего сверхъестественного в этом не будет – многие научились хорошо играть в футбол. У них есть Микаутадзе, Хвича и другие качественные игроки»

Александр Ерохин полагает, что Грузия может выиграть Евро-2024.

В матче 1/8 финала турнира сборная Грузии сыграет с Испанией. Встреча состоится 30 июня в 22:00 по московскому времени.

– Каков ваш прогноз на плей-офф Евро? Кто станет чемпионом?

– Стартовые матчи и даже групповой этап в целом не дали ответа на этот вопрос. Как по мне, лучше всех смотрелись Испания и Германия. Думаю, именно они фавориты этого Евро. Но те же французы на первой стадии играют с бельгийцами, хотя эта игра могла бы быть и в финале. Интересно посмотреть.

Я болею за красивый футбол, за интригу до последнего. Надеюсь, кто-то из команд, которые не являются фаворитами, те же грузины, может быть, удивят и пройдут очень далеко.

– Можете представить себе мир, в котором сборная Грузии – чемпион Европы?

– В этом ничего сверхъестественного не будет, потому что сейчас многие команды научились хорошо играть в футбол и где-то по результату.

У них есть качественные игроки, лучший бомбардир Евро Микаутадзе и тот же Хвича. Поэтому посмотрим, – сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

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