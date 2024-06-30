Ерохин считает, что Грузия может выиграть Евро: «Ничего сверхъестественного в этом не будет – многие научились хорошо играть в футбол. У них есть Микаутадзе, Хвича и другие качественные игроки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная Испании по футболу Наполи Сборная Грузии по футболу Метц Евро-2024 Советский спорт Александр Ерохин Хвича Кварацхелия Жорж Микаутадзе Футбол

Александр Ерохин полагает, что Грузия может выиграть Евро-2024.

В матче 1/8 финала турнира сборная Грузии сыграет с Испанией. Встреча состоится 30 июня в 22:00 по московскому времени.

– Каков ваш прогноз на плей-офф Евро? Кто станет чемпионом?

– Стартовые матчи и даже групповой этап в целом не дали ответа на этот вопрос. Как по мне, лучше всех смотрелись Испания и Германия. Думаю, именно они фавориты этого Евро. Но те же французы на первой стадии играют с бельгийцами, хотя эта игра могла бы быть и в финале. Интересно посмотреть.

Я болею за красивый футбол, за интригу до последнего. Надеюсь, кто-то из команд, которые не являются фаворитами, те же грузины, может быть, удивят и пройдут очень далеко.

– Можете представить себе мир, в котором сборная Грузии – чемпион Европы?

– В этом ничего сверхъестественного не будет, потому что сейчас многие команды научились хорошо играть в футбол и где-то по результату.

У них есть качественные игроки, лучший бомбардир Евро Микаутадзе и тот же Хвича. Поэтому посмотрим, – сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

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69 комментариев
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Обыграли дубль португальцев и понеслась, Хвича может выиграть Золотой мяч, Грузия может выиграть Евро. Мечтать не вредно, но сегодня Испания спустит их с небес на землю.
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Эту фразу «все научились играть в футбол « я слышу все время что вообще футбол начал смотреть
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Могут, если у каждого соперника найдется свой привозила типа португальского Антониу Силвы
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Ответ Юрий Кечко
Эту фразу «все научились играть в футбол « я слышу все время что вообще футбол начал смотреть
Ну сейчас Люксембург 17 очков в отборе к Евро набирает, Австрия шлепает Нидерланды, а Швейцария - Италию. Мог о таком подумать году в 2012 на их домашнем Евро?)
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Представить можно всё что угодно. Я вот представил что наш Динамо Махачкала стал чемпионом рпл и обладателем кубка России!
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Ответ Okaka
Комментарий скрыт
Тебе должен был?
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Сегодня в полночь все разговоры о том, что может Грузия закончатся.
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Ответ Алешка Терминатор
Грузия может выиграть Евро, а Зенит может зацепить ничью с Брюгге добавил Александр Ерохин.
И только Спартак ничего не может, как и прежде.
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Добавьте к новости что он после слов ничего сверхъестественного не будет поставил жопу на Грузию!!!
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Ответ Алешка Терминатор
Ну что ты будешь делать. Опять провинциальные комплексы. И даже чемпионат Европы, праздник футбола, не способен отвлечь от размышлений о Большом Брате.
А причем здесь комплексы? Это вы же уже сколько лет вас не отпускает Брюгге. Если бы у тебя не было Аватарки Спартака я бы и не написал
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Хвича, конечно, звезда, только звездит через раз. И Микаутадзе великий, как-никак два гола с пенальти забил. Но испанцы им сегодня всё объяснят.
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Ответ Доктор Верховцев
И только Спартак ничего не может, как и прежде.
Ну что ж ты так. А рассмешить народ? Не зря же народной командой зовутся
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Ответ Алешка Терминатор
Ну что ты будешь делать. Опять провинциальные комплексы. И даже чемпионат Европы, праздник футбола, не способен отвлечь от размышлений о Большом Брате
Посиди, поразмышляй, коли так, может полегче станет. А с комплексами можешь даже не бороться, главное, чтобы жить не мешали.
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Один раз фартануло,так сразу вознесли на верх.Кто сейчас вспоминает Латвию на 2016(если не ошибаюсь
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Не знал что Ерохин грузин
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Ответ Доктор Верховцев
Однажды ЧЕ и Греция выигрывала. В плей-офф всякое может случиться. Думаю, финал будет Испания — Германия.
Не будет. Потому, что четвертьфинал.
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Ответ Зелёный гопник
Элемент везения никто не отменяет! Могут дотянуть до пенальти, а там исход возможен разный.
В четырех подряд матчах нереально дотянуть и выиграть.
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Ответ Алешка Терминатор
Грузия может выиграть Евро, а Зенит может зацепить ничью с Брюгге добавил Александр Ерохин.
А напомни пожалуйста как Спартак играл с брагой , АЕКом , сантк-галленном итд ?!
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Ответ deligy
В четырех подряд матчах нереально дотянуть и выиграть.
это крайне маловероятно, но не нереально.

после победы Греции или Лестера вообще что-то отрицать в спорте - наивно.
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Ответ Samuel L. Jackson
это крайне маловероятно, но не нереально. после победы Греции или Лестера вообще что-то отрицать в спорте - наивно.
Греки все матчи выиграли без пенальти и три этапа было.
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Ответ SpartakMordva
Напомню тебе игры с Блекберном, Аяксом, Реалом, Севильей и др.
Вот это правильно сделал, надо всегда напоминать про матчи, которые были даже в другом тысячелетии. Ведь в современной истории успехи равны нулю
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Ответ Случайно заскочил
Ну что ж ты так. А рассмешить народ? Не зря же народной командой зовутся
Инородной, скорее
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«Все научились играть в футбол» - сейчас эта фраза действительно становится похожей на правду.
Евро очень ровный получается, всего одна команда со 100% побед в группе.

Но при всем уважении 1/8 для Грузии выглядит как предел сейчас.
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Ответ Доктор Верховцев
А про кого?
Про Ерохина
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Ответ Доктор Верховцев
Инородной, скорее
Инородная команда - это которой лучше играть в чемпионате Ингерманландии, а не чемпионате России
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Ответ Кирилл Демченко
А напомни пожалуйста как Спартак играл с брагой , АЕКом , сантк-галленном итд ?!
Напомню тебе игры с Блекберном, Аяксом, Реалом, Севильей и др.
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Ну так и быть, пусть в этот раз выиграет Грузия. Но в следующей раз первой будет только Андорра.
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Ответ Garikus89
Ну сейчас Люксембург 17 очков в отборе к Евро набирает, Австрия шлепает Нидерланды, а Швейцария - Италию. Мог о таком подумать году в 2012 на их домашнем Евро?)
Люксембург то не так удивительно, у них под боком Бельгия, Нидерланды, Франция и Германия, уезжай и играй в сильном или крепком чемпионате. Да, население не такой большое, но тем не менее 650к.
Скорее удивительнее феномен Исландии, которая зажигала, находясь на удалении от всех, и имея население почти в 2 раза меньше Люксембурга.
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Ответ Asian
Многие страны хорошо играют. Сибири и ДВ надо выходить из РФС и заявляться в Азию
Никуда не уходите, за вами выехали.
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Ответ Андоррский почтальон
Не будет. Потому, что четвертьфинал.
Действительно. Лажа тогда получается.
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