Ерохин о Семаке: «Он сделал историю в «Зените». Такое сложно будет повторить»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Ерохин Матч ТВ Футбол

Александр Ерохин назвал историческими достижения Сергея Семака в «Зените».

Команда тренера Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

– Какие эмоции от трех трофеев за сезон?

– Эмоции самые положительные. Это круто.

– Семак – лучший тренер в вашей карьере?

– Как минимум он сделал историю в «Зените». Такое сложно будет повторить.

Думаю, то, что делает и предлагает Семак, достойно уважения. Это по праву войдет в историю, – сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

Семак вместе с «Зенитом» выиграл шесть чемпионатов, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

12-й трофей Семака-тренера! Его не остановить

5 комментариев
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Ответ TheCasper13
Че повторять то? Когда спартак в 90-х доминировали, они и в Европе тащили в одно рыло таблицу кэфов. А мистер салат сначала с 4 места не вылазил, а теперь и вовсе в первенстве водокачки доминирует. И правда, такое повторить будет маловероятно)
Зенит в одиночку удерживал позиции в таблице УЕФА, пока всякое г отлетало на ранних стадиях
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+3
Ответ TheCasper13
Че повторять то? Когда спартак в 90-х доминировали, они и в Европе тащили в одно рыло таблицу кэфов. А мистер салат сначала с 4 места не вылазил, а теперь и вовсе в первенстве водокачки доминирует. И правда, такое повторить будет маловероятно)
На каких собраниях такую чухню рассказывают?Зенит за ВСЮ историю групп в ЕК занимал 4-е место,внимание!!! 2 раза.
А вот и про то кто и что тащил:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenit_history/863740.html

А с "вылазил" ты плюнул в своего учителя русского языка.
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