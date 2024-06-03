Ерохин о Семаке: «Он сделал историю в «Зените». Такое сложно будет повторить»

Александр Ерохин назвал историческими достижения Сергея Семака в «Зените».

Команда тренера обыграла «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

– Какие эмоции от трех трофеев за сезон?

– Эмоции самые положительные. Это круто.

– Семак – лучший тренер в вашей карьере?

– Как минимум он сделал историю в «Зените». Такое сложно будет повторить.

Думаю, то, что делает и предлагает Семак, достойно уважения. Это по праву войдет в историю, – сказал полузащитник « » .

Семак вместе с «Зенитом» выиграл шесть чемпионатов, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

12-й трофей Семака-тренера! Его не остановить