Ерохин о Семаке: «Он сделал историю в «Зените». Такое сложно будет повторить»
Александр Ерохин назвал историческими достижения Сергея Семака в «Зените».
Команда тренера Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.
– Какие эмоции от трех трофеев за сезон?
– Эмоции самые положительные. Это круто.
– Семак – лучший тренер в вашей карьере?
– Как минимум он сделал историю в «Зените». Такое сложно будет повторить.
Думаю, то, что делает и предлагает Семак, достойно уважения. Это по праву войдет в историю, – сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
Семак вместе с «Зенитом» выиграл шесть чемпионатов, два Кубка России и четыре Суперкубка России.
А вот и про то кто и что тащил:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/zenit_history/863740.html
А с "вылазил" ты плюнул в своего учителя русского языка.