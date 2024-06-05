Ерохин о будущем: «Хотел бы остаться в «Зените», продолжать играть за один из лучших клубов России. Сейчас будем общаться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Ерохин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Ерохин заявил, что хотел бы остаться в «Зените».

– Останусь ли я с «Зените»? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.

– Не было уже предложений от других клубов?

– У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с «Зенитом».

– То есть у вас скоро будет встреча с Александром Ивановичем Медведевым?

– Думаю, что да, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга. 

14 комментариев
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Играет 15 минут в неделю. Деньги капают. Жизнь удалась
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Понять Ерохина можно:
Лавэха мутится, чемпионства крутятся, еще можно выйти и забить ЦСКА в концовке)
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Оставайся конечно, работа мечты.
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Так же, как и Кержаков, заслужил новый контракт своим высоким профессионализмом и преданностью команде. Такие ребята чаще всего сами понимают, когда больше не могут приносить пользу команде. И молодым пример, и во второй команде могут воспитанников натаскать, как тот же Зырянов.
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Если есть желание играть побольше можно и в другой клуб перейти.А так зарплата шикарная титулы можно и своими выходами на замены быть довольным.
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Сезон 23/24 - 18 игр , 2 передачи , сейчас будем общаться бггг. За такие деньги готов вечность полировать лавку до блеска!
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Конечно только и осталось говорить.что готов дальше получать зарплату полируя лавку.34года наверное навряд ли кому уже нужен будешь кроме Зенита.
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Кстати, уверен, у Ерохина сравнительно небольшая ЗП в Зените, которую он профессионально отрабатывает. Такой человек нужен в команде. Он длинный, пашет, не конфликтный, есть уникальная ачивка "русский Мюллер". Если согласен на понижение зп и роль резервиста, почему нет ?
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В чемпионате в этом сезоне сыграл 18 неполных матчей (16 раз вышел на замену, 2 раза заменили). Среднее время 16 минут.
В кубке 9 игр (3 полных матча из них один с Ахматом в группе, один с Крыльями Советов последний матч в группе ничего не решавший). Среднее время 50 минут
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продолжать сидеть*
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Без огромного тренерского протеже этот футболист давно заканчивал бы карьеру
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Ерохин уже давно весь выдохся
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