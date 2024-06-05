Ерохин о будущем: «Хотел бы остаться в «Зените», продолжать играть за один из лучших клубов России. Сейчас будем общаться»
Александр Ерохин заявил, что хотел бы остаться в «Зените».
– Останусь ли я с «Зените»? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.
– Не было уже предложений от других клубов?
– У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с «Зенитом».
– То есть у вас скоро будет встреча с Александром Ивановичем Медведевым?
– Думаю, что да, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга.
Лавэха мутится, чемпионства крутятся, еще можно выйти и забить ЦСКА в концовке)
В кубке 9 игр (3 полных матча из них один с Ахматом в группе, один с Крыльями Советов последний матч в группе ничего не решавший). Среднее время 50 минут