Ерохин о будущем: «Хотел бы остаться в «Зените», продолжать играть за один из лучших клубов России. Сейчас будем общаться»

Александр Ерохин заявил, что хотел бы остаться в «Зените».

– Останусь ли я с « »? Посмотрим, сейчас будем общаться. Конечно, хотелось бы остаться. Хочу продолжать играть за один из лучших клубов нашей страны. Надеюсь, что так и будет.

– Не было уже предложений от других клубов?

– У меня было два переподписания контракта с «Зенитом» до этого. И я всегда с огромным уважением относился к клубу. В первую очередь разговаривал с «Зенитом».

– То есть у вас скоро будет встреча с Александром Ивановичем Медведевым?

– Думаю, что да, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга.