«Зенит» хочет продлить контракт с Ерохиным на год («РБ Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин Футбол

Александр Ерохин, вероятно, останется в «Зените».

Как сообщает «РБ Спорт», петербуржцы планируют продлить контракт с полузащитником еще на один год.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на этой неделе на собрании руководства. На этом же совещании будут обсуждаться и возможные трансферы.

В этом сезоне Ерохин провел 18 матчей в Мир РПЛ и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Нужно продлевать. Лучше лавочника не найдут.
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Ну и правильно.
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Ерохин полезен. Не ноет, что времени мало. Пользу приносит. Важные голы может забивать
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Из русского Андре Гомеша стал русским Томасом Мюллером
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Джокер Семака)
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Продлеваем 100%.
Ерохин за много лет заслужил уйти на пенсию красиво. И я более чем убежден, что он не раз поможет Зениту в следующем сезоне.
Возраст? Да, возраст. А ещё опыт. Большой опыт. Такие игроки-дядьки нужны в любом клубе.
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