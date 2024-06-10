«Зенит» хочет продлить контракт с Ерохиным на год («РБ Спорт»)
Александр Ерохин, вероятно, останется в «Зените».
Как сообщает «РБ Спорт», петербуржцы планируют продлить контракт с полузащитником еще на один год.
Окончательное решение, как ожидается, будет принято на этой неделе на собрании руководства. На этом же совещании будут обсуждаться и возможные трансферы.
В этом сезоне Ерохин провел 18 матчей в Мир РПЛ и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ерохин за много лет заслужил уйти на пенсию красиво. И я более чем убежден, что он не раз поможет Зениту в следующем сезоне.
Возраст? Да, возраст. А ещё опыт. Большой опыт. Такие игроки-дядьки нужны в любом клубе.