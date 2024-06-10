«Зенит» хочет продлить контракт с Ерохиным на год («РБ Спорт»)

Александр Ерохин, вероятно, останется в «Зените».

Как сообщает «РБ Спорт», петербуржцы планируют продлить контракт с полузащитником еще на один год.

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на этой неделе на собрании руководства. На этом же совещании будут обсуждаться и возможные трансферы.

В этом сезоне провел 18 матчей в Мир и сделал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.