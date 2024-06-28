Рамос – лучший испанский защитник по версии FourFourTwo. Пике – 3-й, Альба – 5-й, Карвахаль – 8-й

Серхио Рамос занял первое место в новом рейтинге FourFourTwo.

Футболист, покидающий «Севилью», признан лучшим защитником в истории испанского футбола. Всего в списке 32 футболиста.

В топ-10 включены:

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6. Мигель Анхель Надаль

7. Маноло Санчис

8. Даниэль Карвахаль

9. Жоан Капдевила

10. Хосе Антонио Камачо.

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