Рамос – лучший испанский защитник по версии FourFourTwo. Пике – 3-й, Альба – 5-й, Карвахаль – 8-й

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Серхио Рамос занял первое место в новом рейтинге FourFourTwo.

Футболист, покидающий «Севилью», признан лучшим защитником в истории испанского футбола. Всего в списке 32 футболиста.

В топ-10 включены:

1. Серхио Рамос

2. Карлес Пуйоль

3. Жерар Пике

4. Фернандо Йерро

5. Жорди Альба

6. Мигель Анхель Надаль

7. Маноло Санчис

8. Даниэль Карвахаль

9. Жоан Капдевила

10. Хосе Антонио Камачо.

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59 комментариев
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Пуйоль должен быть на первом месте .
+40
-27
+13
Карвахаль вместо Пике.
+29
-18
+11
Ответ Нұржан
Карвахаль вместо Пике.
Пуйоль вместо Рамоса
+21
-11
+10
Пике 3? А когда Пике стал хорошим защитником?
+25
-17
+8
Ответ Птюч
Комментарий скрыт
А они сейчас с тобой в одной комнате ?
+12
-4
+8
В принципе адекватный рейтинг, если не считать, что Рамос как защитник гораздо слабее и Йерро и Карлеса. Он велик своими подключениями в атаку. Но как защитник.... количество жёлтых и красных за карьеру говорит о многом.
+17
-10
+7
перес что ли рейтинг делал. Рамос выше Пуйоля как защитник 😂
+13
-7
+6
Пике это 2:8
+15
-12
+3
Ответ Доктор Щульц
Пуйоль должен быть на первом месте .
qwerty?
+9
-6
+3
Ответ Ya_Mama
Какие там успехи у сборной в эпоху Карвахалей/Рамосов на ведущих ролях?))
Какие успехи Рамосов? Але он был основным защитником на всех победных евро и ЧМ когда доминировала Испания.
+2
0
+2
Ответ JURAVLI
В принципе адекватный рейтинг, если не считать, что Рамос как защитник гораздо слабее и Йерро и Карлеса. Он велик своими подключениями в атаку. Но как защитник.... количество жёлтых и красных за карьеру говорит о многом.
Ну тут в целом все правильно, да как и защитник лично Карлес говорил что Рамос лучше, быстрее и более гибок. А Мальдини добавил что Рамос это совершенный и лучший защитник.

PS Йерро далеко не самый сильный защитник, ты его игры посмотри. Видимо ты включил его в список просто чтобы хоть кого угодно.

PSS У Рамоса 140 голов в карьере, что больше чем у Хави, Иньесты, Модрича и Крооса.
+4
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Ответ AprasidzE
Рекордное колличество красных как бы намекает, что защитник из Рамоса паршивый. Всегда играет на грани фола, чистый отбор не про него. Как футболист вцелом он лучший средий защитников, но как защитник - довольно средний.
Рекордное количество красных говорит о том, что у него проблемы с дисциплиной и самоконтролем. А вот навыки защитника у него как раз на высоком уровне.
+6
-5
+1
Ответ Доктор Щульц
Пуйоль должен быть на первом месте .
С чего это?) Тут больше удивляет Пике на 3й позиции, уж явно не лучше Йерро. Но кто именно составлял данный рейтинг вообще, явно люди до 30, ещё и Альбу впихнули на 5е. Такие рейтинги составлять нужно учитывая влияние игроков на футбол их времени, просто между собой их сравнивать смысла нет.
+3
-2
+1
Ответ Menedreal
Ну тут в целом все правильно, да как и защитник лично Карлес говорил что Рамос лучше, быстрее и более гибок. А Мальдини добавил что Рамос это совершенный и лучший защитник. PS Йерро далеко не самый сильный защитник, ты его игры посмотри. Видимо ты включил его в список просто чтобы хоть кого угодно. PSS У Рамоса 140 голов в карьере, что больше чем у Хави, Иньесты, Модрича и Крооса.
А Пике лучший бомбардир в истории лч среди защитников.
В целом голы в сравнении цз аргумент мягко говоря сомнительный. Именно как защитник Рамос слабее Пуйоля, это факт.
По хорошему Пуйоль, Рамос, Пике… именно в таком порядке.
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Йерро навсегда!
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Ответ войд
Ну хоть здесь не пихнули каталонских привозов на 1 место Рамос даже в 40 все ещё лучший защитник в мире А совсем недавно был и вовсе признан лучшим защитником в истории футбола Карвахаль должен быть 2м,Йеро 3м Середнякам Пуелю и Пике и топ 10 достаточно)
Ну в принципе ногтя Пуйоля Рамос достоин) не больше)
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Ответ Alex.K71
Рамос очень хорош, но для меня лучший испанец в этом амплуа Карлес Пуйоль, настоящий стержень, трудяга, пример настоящего бойца и потрясающий капитан, той самой прекрасной и невероятной команды Барселона!!!🔥
Для меня лучший матч Пуйоля - финал ЛЧ-09, где из-за проблем с защитниками он сыграл справа и буквально съел праймового Эвра
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Ответ frumkin78
Полностью согласен, лучший защитник 2010-2020 однозначно, причем во всем мире. Анчелотти тренировавший всех великих защитников сказал, что Рамос самый крутой. Вот это уровень.
Льстит итальянец. Рамос в Милане нулевых сидел бы рядом с Каладзе.
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Ответ войд
Рамос хозяин Пуеля Помнишь пощёчину для каталонского привоза?)
Вопросов к тебе больше нет) свободен)
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Ответ войд
Слит)
Ну конечно ты слит) поэтому и говорю, ты теперь свободен, можешь выйти с окна и погулять)
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Ответ Владимир Владимирович
Я не понял, где самый лучший правый защитник как минимум в 2010-тые. Дриблёр, распаковщик, разрушитель, благодаря Дани Алвесу Барселона строила дополнительные схемы в составе потому что Дани весь фланг контролировал. Кстати лучший распаковщик конкретно на Месси тоже Дани Алвес, и его нет в десятке . А оказывается когда я дочитал здесь имеется в виду именно испанский футболист, но поскольку я столько потрудился решил не удалять ) Свободу Дани Алвесу ))
не велик труд:) мог бы и удалить:)
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Ответ AprasidzE
Кто застал его играющим правого защитника - надежностью там и не пахло ) В центре вроде все компактнее, но все же. Рамос точно не лучше Пуйоля.
так Пуйоль тоже начинал правым и тоже бежал вперед без оглядки. но да, он должен быть первым
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Ответ Птюч
Рекордное количество красных говорит о том, что у него проблемы с дисциплиной и самоконтролем. А вот навыки защитника у него как раз на высоком уровне.
Кто застал его играющим правого защитника - надежностью там и не пахло )
В центре вроде все компактнее, но все же. Рамос точно не лучше Пуйоля.
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Ответ Иван Булкин
С чего пуйоль? По титулам Рамос в переди. Забивал победные за клуб и сборную. Думаю тут все честно.
что за победные за сборную у Рамоса?у Пуйоля вот гол в полуфинале ЧМ немцам=вся карьера Рамоса в сборной как минимум.
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Ответ Kyle Cumiskey
Пуйоль вместо Рамоса
С чего пуйоль?
По титулам Рамос в переди.
Забивал победные за клуб и сборную.
Думаю тут все честно.
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Сложный выбор Хенто, Серхи, Феррер, Сальгадо тоже не последние ребята.
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Пуйоль самый эпический лидер сборной, Рамос имел более длительную и стабильную карьеру
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Карвахаль должен быть в тройке. Карлес думаю(1), Рамос(2), Карвахаль (3), дальше не знаю.
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Где Арбелоа
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Не следил за Рамосом в минувшем сезоне... Кто в курсе, его можно было брать на это евро(пусть на замену), или балласт?
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