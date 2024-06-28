Рамос – лучший испанский защитник по версии FourFourTwo. Пике – 3-й, Альба – 5-й, Карвахаль – 8-й
Серхио Рамос занял первое место в новом рейтинге FourFourTwo.
Футболист, покидающий «Севилью», признан лучшим защитником в истории испанского футбола. Всего в списке 32 футболиста.
В топ-10 включены:
1. Серхио Рамос
3. Жерар Пике
5. Жорди Альба
6. Мигель Анхель Надаль
7. Маноло Санчис
8. Даниэль Карвахаль
9. Жоан Капдевила
10. Хосе Антонио Камачо.
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PS Йерро далеко не самый сильный защитник, ты его игры посмотри. Видимо ты включил его в список просто чтобы хоть кого угодно.
PSS У Рамоса 140 голов в карьере, что больше чем у Хави, Иньесты, Модрича и Крооса.
В целом голы в сравнении цз аргумент мягко говоря сомнительный. Именно как защитник Рамос слабее Пуйоля, это факт.
По хорошему Пуйоль, Рамос, Пике… именно в таком порядке.
В центре вроде все компактнее, но все же. Рамос точно не лучше Пуйоля.
По титулам Рамос в переди.
Забивал победные за клуб и сборную.
Думаю тут все честно.