Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo. Иньеста и Касильяс – в топ-3, Рамос – 5-й, Алонсо – 10-й

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Хави – лучший футболист в истории Испании по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 10 лучших испанских игроков в истории. Первую строчку занял бывший полузащитник «Барселоны».

Весь список выглядит так:

1. Хави;

2. Андрес Иньеста;

3. Икер Касильяс;

4. Давид Вилья;

5. Серхио Рамос;

6. Серджи Бускетс;

7. Рауль;

8. Карлес Пуйоль;

9. Жерар Пике;

10. Хаби Алонсо.

58 комментариев
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Печально, что Рауль здесь единственный, кто ничего не выиграл со сборной🙁
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Иньеста должен быть на первом месте! Единственный игрок, который признавался лучшим игроком в финале ЧМ, Евро и ЛЧ, ну и его победный гол в финале ЧМ...
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Ответ Vertex Fanky
Причём тут лч? Тут говорится именно о карьере игрока в сборной, лч никак не относится к сборной, это клубный футбол.
Просто это не следует из новости на русском языке. Если перейти в оригинал, то да, там сказано про национальную команду Испании.
Но у нас написано в новости "лучший футболист в истории Испании" - это автоматически не означает, что речь только про сборную.
+8
-1
+7
Величие Хави неоспоримо. Один из лучших полузащитников в истории. Те, кто любят и понимают футбол осознают насколько Хави прекрасен на поле.
+10
-5
+5
Ответ Папа Футбола
Комментарий скрыт
Что за бред, Хави лучший игрок евро 2008, Иньеста евро 2012, у обоих две победы на евро и одна на чм) А Рауль что со сборной выиграл? Не знаю, что там за адекватные болельщики, но я так понимаю фанаты того клуба, который у вас на аватарке
+10
-6
+4
Ответ Отец Абду
Иньеста должен быть на первом месте! Единственный игрок, который признавался лучшим игроком в финале ЧМ, Евро и ЛЧ, ну и его победный гол в финале ЧМ...
Причём тут лч? Тут говорится именно о карьере игрока в сборной, лч никак не относится к сборной, это клубный футбол.
+6
-3
+3
Ответ Человек1991
Хави, Иниеста, Пике, Бускетс подряд : Трэбл , Чемпионат Мира , Чемпионат Испании, вновь Трэбл, Чемпионат Европы, Чемпионат Испании . Все должны быть в топ 5 однозначно и Пуйоль тоже, у него немного другой топ подряд: Евро, Трэбл, Чемпионат Мира , Чемпионат Испании, Трэбл, Чемпионат Испании. Ни кому в истории не удавалось такое достижение подряд . У Хави и Иниесты отсчёт подряд с ЕВРО 2008 ещё идёт.
Требл скорее к клубном футболу относится, чемпионаты Испании тоже. И у того же Рамоса трофеи с Испанией ничем не хуже.
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Ответ Vertex Fanky
Суарзито из Уругвая...
Другой Луис Суарес, испанец. Чемпион Европы 1960 года.
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Английский школьник составлял наигравшись в Фифу. Где легенды 50-х? На худой конец-Бутрагеньо или Сантильяна?
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Ответ Доктор Щульц
Выбрать лучшего между Хави и Иньестой нельзя .
Можно. Хави. Ушёл Хави - скатились в середняки сразу
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Ладно Ди Стефано - аргентинец

Но где Пако Хенто и Фернандо Йерро?
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Ответ Vertex Fanky
Суарзито из Уругвая...
Из середины века
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Ответ Vertex Fanky
Суарзито из Уругвая...
Он про другого
0
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Ответ fussballer
Другой Луис Суарес, испанец. Чемпион Европы 1960 года.
1964 года) В 1960 СССР стал чемпионом.
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Ответ cruyff14@bk.ru
Луис суарез?
Суарзито из Уругвая...
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Ответ Max Maximus
Ладно Ди Стефано - аргентинец Но где Пако Хенто и Фернандо Йерро?
Очевидно, что вне десятки
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Ответ Vertex Fanky
Требл скорее к клубном футболу относится, чемпионаты Испании тоже. И у того же Рамоса трофеи с Испанией ничем не хуже.
хави иньеста вальдес рейна касильяс алонсо рамос арбелоа торрес сильва те игроки которые выиграли все титулы с испанией
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Ответ Roman Dementiev
Как я понимаю, до этого века в футбол в Испании не играли?
В такой доминирующий с 3 трофеями подряд - конечно нет
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Ответ Отец Абду
Иньеста должен быть на первом месте! Единственный игрок, который признавался лучшим игроком в финале ЧМ, Евро и ЛЧ, ну и его победный гол в финале ЧМ...
Справедлива награда была только в 2010.
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Ответ Tun
В такой доминирующий с 3 трофеями подряд - конечно нет
ну до того был луиз суарес, который брал че и золотой мяч, он всяко поинтересней пике будет.
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Ответ Отец Абду
Иньеста должен быть на первом месте! Единственный игрок, который признавался лучшим игроком в финале ЧМ, Евро и ЛЧ, ну и его победный гол в финале ЧМ...
Если смотреть только стату финалов, то да
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Ответ С бодуна
Из десятки 6 играли в Барселоне ,5 воспитанников ,маргарин …где там ваши игрочишки????😂😂😂
Так остальные игроки Реала.
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Ответ skywalker_d
Вы видимо не застали игру Рауля
Я застал игру Рауля) А еще я застал игру Хави и Иньесты в сборной, а так же лучшего бомбардира в истории сборной Давида Вильи. Так вот эти три игрока, лучше, чем Рауль. Подскажите, что выиграл Рауль в сборной, чтобы быть лучше этой тройки?
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Пике тут лишний,вместо него могли поставить Гаиску Мендьету-великого мастера,ну или Давида Силву,первое место при всем глубочайшем уважении к Хави за Андресом Иньестой
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Как я понимаю, до этого века в футбол в Испании не играли?
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Выбрать лучшего между Хави и Иньестой нельзя .
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Посчитать регалии Хави не сможет только дошкольник. А их же:
ЧМ-1;
ЧЕ-2;
ЛЧ-4;
ЛЛ-8;
КК-3;
СКИ-6;
СК УЕФА-2;
Клубный ЧМ-2;
МЧМ-1.
Те кто пишет, что бред, пусть сравнит свои, с дивана.
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У Рауля - семёрка, под которой он карьеру и провёл.
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Несколько лет назад в самой Испании проводила опрос, кажется Марка. Иньеста уверенно победил.
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Хави и Иньеста для меня лучшие футболисты в истории если брать их пик
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