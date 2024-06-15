Хави – лучший испанский футболист в истории по версии FourFourTwo. Иньеста и Касильяс – в топ-3, Рамос – 5-й, Алонсо – 10-й
Хави – лучший футболист в истории Испании по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 10 лучших испанских игроков в истории. Первую строчку занял бывший полузащитник «Барселоны».
Весь список выглядит так:
1. Хави;
2. Андрес Иньеста;
3. Икер Касильяс;
4. Давид Вилья;
5. Серхио Рамос;
6. Серджи Бускетс;
7. Рауль;
8. Карлес Пуйоль;
9. Жерар Пике;
10. Хаби Алонсо.
Но у нас написано в новости "лучший футболист в истории Испании" - это автоматически не означает, что речь только про сборную.
Но где Пако Хенто и Фернандо Йерро?
ЧМ-1;
ЧЕ-2;
ЛЧ-4;
ЛЛ-8;
КК-3;
СКИ-6;
СК УЕФА-2;
Клубный ЧМ-2;
МЧМ-1.
Те кто пишет, что бред, пусть сравнит свои, с дивана.