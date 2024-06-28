Хави – лучший испанский хавбек по версии FourFourTwo. Бускетс – 3-й, Алонсо – 5-й, Гвардиола – 9-й
Хави назван лучшим полузащитником в истории испанского футбола.
Экс-игрок «Барселоны» занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 футболиста.
В топ-10 попали:
1. Хави
5. Хаби Алонсо
6. Давид Сильва
7. Луис Суарес Мирамонтес
8. Луис Энрике
9. Пеп Гвардиола
10. Санти Касорла.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Но кто из них первый, а кто второй - дело вкуса. Магию они творили на поле вдвоем, великолепно дополняя друг друга
Десятикратный обладатель ЛЛ Пирри ниже Гави и Педри!
Ни Парехо, ни Луиса Гарсии, ни Солера - зато есть Гави и Педри, сыгравшие на классном уровне сезона 3.
Гвардиола обострял напрямую, вертикально, хоть и из глубины.
Бускетс - транзит в нужное направление.
Но Мата это что-то из разряда Касорлы и Сильвы - игроки обалденные, но в сборной не были основными, ибо класс полузащиты постоянно был на крайне высоком уровне
Ну а Сеск в любом случае будет выше Маты, он играть начал на высоком уровне в гораздо более раннем возрасте, с титанами по типу Вийеры, будучи основным игроком канониров, и лишь в сборной ввиду живых ХавИньесты чаще всего начинал со скамейки, проведя основным лишь евро 2012
А, когда судейский проект имени Франко был базовым клубом, то четвертьфинал - предел в течение полувека
Месси боялся получить по ногам?
Вы игры то хоть смотрели?
То, как лупили Месси, никому и не снилось, особенно в бытность Моуриньо в Реале.
Иньеста вообще мой любимый игрок. Абсолютно командый игрок и настолько яркий. Никаких лишних движений. Мы же смотрим футбол с другого ракурса и видим всё поле и правда нам часто виднее лучшие ходы, но с ним это никогда не работало. Как будто у него самый лучший обзор на поле был и каждый раз новый фокус.
Футбольный Павел Дацюк :)