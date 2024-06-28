Хави – лучший испанский хавбек по версии FourFourTwo. Бускетс – 3-й, Алонсо – 5-й, Гвардиола – 9-й

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Хави назван лучшим полузащитником в истории испанского футбола.

Экс-игрок «Барселоны» занял первое место в списке, составленном FourFourTwo. Всего в рейтинге 32 футболиста.

В топ-10 попали:

1. Хави

2. Андрес Иньеста

3. Серджи Бускетс

4. Франсеск Фабрегас

5. Хаби Алонсо

6. Давид Сильва

7. Луис Суарес Мирамонтес

8. Луис Энрике

9. Пеп Гвардиола

10. Санти Касорла.

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114 комментариев
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Ответ Перстень Уэстбрука
Что здесь потерял Пеп?
Если объяснить просто, то это "Бускетс" времён Дрим-Тима Кройффа. Видимо, вы не застали те времена, оттуда такой вопрос.
+78
-22
+56
Ответ Anatoliy Bakaev
Я помню как Мадрид крыл Месси, и ставил низкий блок. И толь Иньеста всегда находил ключи к любому автобусу. Даже когда Месси боялся получит по ногам, Иньеста всегда находил выход. Иньеста лучшей футболист в истории Испании!
Месси боялся получить по ногам? Вы футбол смотрели не тем местом.
+37
-8
+29
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
А Рауль разве хавбеком был?
+28
-3
+25
Я бы поставил Иньесту на первое место без сомнений. Гениальный игрок и очень приятный персонаж в целом
+24
-7
+17
Хави и Иньеста два лучших испанских футболиста в истории. Это очевидно.
Но кто из них первый, а кто второй - дело вкуса. Магию они творили на поле вдвоем, великолепно дополняя друг друга
+21
-4
+17
Что здесь потерял Пеп?
+43
-32
+11
Почему Суарес так низко? Единственный испанец взявший ЗМ, если не считать Ди Стефано после смены гражданства. Родри выше Маты и Мендьеты.
Десятикратный обладатель ЛЛ Пирри ниже Гави и Педри!
Ни Парехо, ни Луиса Гарсии, ни Солера - зато есть Гави и Педри, сыгравшие на классном уровне сезона 3.
+11
-1
+10
Ответ КвамеБраунович Русь
Интересно, как Иньеста занял второе место, с учетом того, что уже в 34 он свалил в Японию и никакого футбола уже не показывал
А до 34 Иньеста вообще ничего не показал и не дал испанскому футболу?
+13
-3
+10
Ответ NartApsua
Если объяснить просто, то это "Бускетс" времён Дрим-Тима Кройффа. Видимо, вы не застали те времена, оттуда такой вопрос.
Пеп даже близко не Бускетс. Максимум Эдмилсон времен Райкаарда
+27
-18
+9
Ответ Anatoliy Bakaev
Я помню как Мадрид крыл Месси, и ставил низкий блок. И толь Иньеста всегда находил ключи к любому автобусу. Даже когда Месси боялся получит по ногам, Иньеста всегда находил выход. Иньеста лучшей футболист в истории Испании!
Это полнейший бред, Месси всю молодость в фулконтакте был с защитниками соперника, он больше всех и получал по ногам и не падал почти
+8
-1
+7
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Он основной игрок четырехкратного чемпиона испании и два раза в финале Лиги чемпионов играл, почему ему здесь не быть?
+8
-2
+6
Фабрегас - очень высоко в рейтинге. А Маты нет совсем. Мата в 2012-м в проблемном Челси был лучшим игроком по мнению болельщиков. Уж в 10-ке то как минимум Мата быть должен.
+5
0
+5
Ответ Viktor Smolyanin
Зидан?
Испанский?)
+6
-1
+5
Ответ Adanilove1991
Пеп даже близко не Бускетс. Максимум Эдмилсон времен Райкаарда
Да, он не Бускетс. Потому Пеп в этом рейтинге справедливо ниже Буси. Но он не Эдмилсон. Бразилец ярковыраженный опорник, бульдог. Пеп - спиной мозг команды. Бусткетс - его улучшенная версия.
+8
-4
+4
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
А в подливочном рейтинге или манямире,Рауль хавбек?))
+8
-4
+4
Ответ NartApsua
Если объяснить просто, то это "Бускетс" времён Дрим-Тима Кройффа. Видимо, вы не застали те времена, оттуда такой вопрос.
Абсолютно не похож на Бускетса.
Гвардиола обострял напрямую, вертикально, хоть и из глубины.
Бускетс - транзит в нужное направление.
+5
-2
+3
Ответ server34
Фабрегас - очень высоко в рейтинге. А Маты нет совсем. Мата в 2012-м в проблемном Челси был лучшим игроком по мнению болельщиков. Уж в 10-ке то как минимум Мата быть должен.
Чел, у фурии столько классных хавов было, что спорить о том, кто должен быть в десятке можно бесконечно, там в большинстве своём один другому не уступал
Но Мата это что-то из разряда Касорлы и Сильвы - игроки обалденные, но в сборной не были основными, ибо класс полузащиты постоянно был на крайне высоком уровне
Ну а Сеск в любом случае будет выше Маты, он играть начал на высоком уровне в гораздо более раннем возрасте, с титанами по типу Вийеры, будучи основным игроком канониров, и лишь в сборной ввиду живых ХавИньесты чаще всего начинал со скамейки, проведя основным лишь евро 2012
+4
-1
+3
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Там "детишки" уже оценили твой комментарий. Даже не буду больше тебе ничего объяснять.
+4
-2
+2
Ответ Великий Алонсо
Объективный рейтинг. Хави и Иньеста это как раз два гения которые строили всю игру для Месси, тому оставалось лишь добивать с метра в пустые
Да, как Реалу или Бильбао, типичные голы в пустые от гения)
+5
-3
+2
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
Постарше похоже уже в маразме
+3
-1
+2
Ответ Anatoliy Bakaev
Я помню как Мадрид крыл Месси, и ставил низкий блок. И толь Иньеста всегда находил ключи к любому автобусу. Даже когда Месси боялся получит по ногам, Иньеста всегда находил выход. Иньеста лучшей футболист в истории Испании!
Страх не мешал, видимо, наклепать столько голов Мадриду
+3
-1
+2
Ответ Tydeus
Он основной игрок четырехкратного чемпиона испании и два раза в финале Лиги чемпионов играл, почему ему здесь не быть?
Плюс капитанил и в Барсе и в сборной Испании
+3
-1
+2
Неудивительно, что сплошные воспитанники Барсы.
А, когда судейский проект имени Франко был базовым клубом, то четвертьфинал - предел в течение полувека
+5
-3
+2
Ответ Anatoliy Bakaev
Я помню как Мадрид крыл Месси, и ставил низкий блок. И толь Иньеста всегда находил ключи к любому автобусу. Даже когда Месси боялся получит по ногам, Иньеста всегда находил выход. Иньеста лучшей футболист в истории Испании!
Шта?😆
Месси боялся получить по ногам?
Вы игры то хоть смотрели?
То, как лупили Месси, никому и не снилось, особенно в бытность Моуриньо в Реале.
+2
-1
+1
Ответ Пенс
всю первую тройку тащил наш меся в соло на своих плечах.
Наоборот вся тройка тащили Месси, без них мы видели как играет Месси. Игра в ПСЖ не даст сорвать.
+1
0
+1
Ответ Mirazhik
Хави Алонсо на уровне обоих звёзд Барсы совершенно точно.
На уровне, точно рядом, но как будто бы все равно ниже. Как опорник в 433:)
Иньеста вообще мой любимый игрок. Абсолютно командый игрок и настолько яркий. Никаких лишних движений. Мы же смотрим футбол с другого ракурса и видим всё поле и правда нам часто виднее лучшие ходы, но с ним это никогда не работало. Как будто у него самый лучший обзор на поле был и каждый раз новый фокус.
Футбольный Павел Дацюк :)
+2
-1
+1
Ответ Mirazhik
Хави Алонсо более совершенный хавбек, нежели Хави Эрнандес
Игроки разного плана вообще
+1
0
+1
Ответ Yury Fedoseev
Не буду рассуждать за всю историю, но за последние 30 лет на мой взгляд вот такой должен быть список: 1. Иньеста 2.Серхио Рамос 3.Вилья 4.Пуйоль 5.Рауль 6.Фернандо Торрес 7.Давид Сильва 8.Сеск Фабрегас 9.Хаби Алонсо 10.Хави
двойка по чтению - садись. остаёшься во втором классе.
+1
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+1
Ответ Sergey Namzhilov
Алонсо забыли, который с разными клубами ЛЧ выигрывал много раз. Уж точно в десятке должен быть, вместо каких нибудь Касорл))
А на 5 месте кто по вашему?
+1
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Хави это легендарити. Матч финала 2012 , где он другую легенду Пирло на колени поставил своими голевыми не забыть. Ну и лучший в 2008. Убаюкал всех. Так совпало что все победы из-за того состава Гвардиолы убийственного. И федерация Испания просто взяла эту Барсу и вклинила модель игры. Ну и Касильяс отдельная легенда, как Мартинес у Аргов спасал где надо.
+5
-4
+1
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