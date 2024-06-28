Хави – лучший испанский хавбек по версии FourFourTwo. Бускетс – 3-й, Алонсо – 5-й, Гвардиола – 9-й

Хави назван лучшим полузащитником в истории испанского футбола.

Экс-игрок «Барселоны» занял первое место в списке, составленном . Всего в рейтинге 32 футболиста.

В топ-10 попали:

1. Хави

2.

3.

4.

5.

6. Давид Сильва

7. Луис Суарес Мирамонтес

8. Луис Энрике

9. Пеп Гвардиола

10. Санти Касорла.

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