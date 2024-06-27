Дмитрий Губерниев: «То, что наших спортсменов на Олимпиаде будут притеснять, – большое вранье и выдумки! И говорят об этом бестолковые люди»

Теги ПСЖ МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Матвей Сафонов Водные виды

Дмитрий Губерниев считает, что россиян не будут притеснять на Олимпиаде в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что спортсменов не будут ограничивать в общении со СМИ.

«Было понятно, что российским спортсменам разрешат общение с любыми СМИ на Играх. То, что наших спортсменов на Олимпиаде будут притеснять, – это большое вранье и выдумки! И говорят об этом бестолковые люди.

Они будут абсолютно равными со всеми остальными по условиям питания, проживания и общения. Единственное, к сожалению, чего у нас не будет, – флага и гимна. Но их не было на протяжении последних трех Олимпиад.

Притеснение русских в Париже началось с Сафонова, которого «ПСЖ» забрал за 20 миллионов ровным счетом для того, чтобы над ним издеваться. Других же целей там нет, правильно? Поэтому, что касается наших олимпийцев, это абсолютно нормальная новость. Они такие же полноправные участники Олимпиады. Никакой сегрегации не вижу», – сказал комментатор Губерниев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются индивидуально в нейтральном статусе.

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16 комментариев
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Может и флаг с гимном разрешают, а? И символику? Не притесняют у него спортсменов.Даже волонтеров не допустили. .Балабол, давно пора с тв гнать, лицемер хренов.
а зачем тогда на предыдущие Олимпиады все ездили без флага и гимна? Или тогда это не было притеснением?
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Он решил сегодня не останавливаться...
+9
-2
+7
Может и флаг с гимном разрешают, а? И символику? Не притесняют у него спортсменов.Даже волонтеров не допустили. .Балабол, давно пора с тв гнать, лицемер хренов.
+15
-9
+6
Читая бредни Губерниева, не мог понять, что у него с головой. Теперь понял. На деле все прозаично и финансово.
Оказывается он хотел поехать "освещать" Олимпиаду в Париж за счет государства от Матч тв. Ему полагалось еще оплатить проживание его семьи за счет государства.
Но наши решили не посылать в Париж спортсменов и соответственно комментаторов, и "отпуск с семьей" в Париже у Губерниева провалился. Наш "патриот" просто не может пережить такое "кидалово" от государства!
Собственно на этом все!
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Ответ Kerghoodoo
Какой же отбитый клоун. Даже комментировать этот бред лень. Начиная с Немова не притесняют, ага. Как же все эти сидящие на гос бабле конченые боятся, что ручей денег пересохнет
Ты уже прокомментировал
+9
-6
+3
Какой же отбитый клоун. Даже комментировать этот бред лень. Начиная с Немова не притесняют, ага.
Как же все эти сидящие на гос бабле конченые боятся, что ручей денег пересохнет
+14
-12
+2
А ещё Головина и Кузяева во Франции притесняют)))
+3
-1
+2
Вот как он до сих пор не иноагент?)) учитывая, что говорит любому другому давно бы выписали билет в "предатели")
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Что то Губерниева в последние дни прорвало.
Реально сам хочет в Париж.
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губер выпил эликсир бессмертия
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Единственное, к сожалению, чего у нас не будет, – флага и гимна.

"...нижнюю часть лица он прикрывал чем-то белым, по-видимому, салфеткой, которую привез с собой, так что ни его рта, ни подбородка не было видно.
Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши, так что неприкрытым оставался только розовый острый нос."
Человек-невидимка. Герберт Уэллс.
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Ответ enrique rodriguez
Ты уже прокомментировал
Человек с крепким характером тем и отличается от слабака, что переступает через себя, свой страх, свою лень. Тебе не понять
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