Дмитрий Губерниев: «То, что наших спортсменов на Олимпиаде будут притеснять, – большое вранье и выдумки! И говорят об этом бестолковые люди»

Дмитрий Губерниев считает, что россиян не будут притеснять на Олимпиаде в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что спортсменов не будут ограничивать в общении со СМИ.

«Было понятно, что российским спортсменам разрешат общение с любыми СМИ на Играх. То, что наших спортсменов на Олимпиаде будут притеснять, – это большое вранье и выдумки! И говорят об этом бестолковые люди.

Они будут абсолютно равными со всеми остальными по условиям питания, проживания и общения. Единственное, к сожалению, чего у нас не будет, – флага и гимна. Но их не было на протяжении последних трех Олимпиад.

Притеснение русских в Париже началось с Сафонова, которого «ПСЖ» забрал за 20 миллионов ровным счетом для того, чтобы над ним издеваться. Других же целей там нет, правильно? Поэтому, что касается наших олимпийцев, это абсолютно нормальная новость. Они такие же полноправные участники Олимпиады. Никакой сегрегации не вижу», – сказал комментатор Губерниев.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются индивидуально в нейтральном статусе.