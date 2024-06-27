«Думаю, Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она не ведает, что творит, мне ее жалко». Губерниев об отказе пловчихи от Олимпиады
Дмитрий Губерниев считает, что пловчихе Евгении Чикуновой «затуманили мозги».
19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Она отказалась ехать на Олимпиаду-2024 в Париж в нейтральном статусе.
«Я отвечу Евгении Чикуновой фразой Никиты Михалкова из его первого фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Когда Кайдановский приехал в банду к Брылову, Михалков сказал: «Знаете, я вам не верю. Совсем». Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке Евгении Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне ее жалко.
В стране никто не против участия в Олимпийских играх. Ни руководство, ни болельщики. Есть кучка агрессивных людей. Чикунова дважды была четвертой на Олимпиаде, у нее был шанс выиграть. Если она не хочет, то это ее личное дело. Мне остается только пожалеть ее. Думаю, что с ее стороны это странная отговорка», – сказал комментатор Губерниев.
Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»
Господи, какой же Губерниев балабол.
Разговаривают две пловчихи после Олимпиады. Первая говорит:
- Все, хватит! С допингом завязываю раз и навсегда! От этих чертовых химикатов у меня уже волосы растут в самых непривычных местах!
- Это где?
- На яйцах!
твоя гейлимпиада в России не интересна никому, кроме тебя и продажной кучки журналюг.
Чикунова за Динамо выступает и по весне была на их соревнованиях, так что ей Олимпиада не светила при проверке заявки. Могу лишь согласиться с тем, что их отказы друг за другом выглядели нелепо, повторяли одно и то же, будто читая по бумажке.
А Кирпичникова уже представляет не нас.
И отправляли в таком виде завоёвывать олимпийские медали.
Но и прямо уж притеснять никто не будет.
Его посыл в том, что надо пользоваться шансом. Особенно тем, кто реально претендует на успех.
Симоньян-Калантарян-Кургинян-Кеосаян-Бабаян...
Или всё-таки Шапиро?