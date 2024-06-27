«Думаю, Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она не ведает, что творит, мне ее жалко». Губерниев об отказе пловчихи от Олимпиады

Дмитрий Губерниев считает, что пловчихе Евгении Чикуновой «затуманили мозги».

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Она отказалась ехать на Олимпиаду-2024 в Париж в нейтральном статусе.

«Я отвечу Евгении Чикуновой фразой Никиты Михалкова из его первого фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Когда Кайдановский приехал в банду к Брылову, Михалков сказал: «Знаете, я вам не верю. Совсем». Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке Евгении Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне ее жалко.

В стране никто не против участия в Олимпийских играх. Ни руководство, ни болельщики. Есть кучка агрессивных людей. Чикунова дважды была четвертой на Олимпиаде, у нее был шанс выиграть. Если она не хочет, то это ее личное дело. Мне остается только пожалеть ее. Думаю, что с ее стороны это странная отговорка», – сказал комментатор Губерниев.

Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»