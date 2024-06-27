«Думаю, Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она не ведает, что творит, мне ее жалко». Губерниев об отказе пловчихи от Олимпиады

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Евгения Чикунова Водные виды

Дмитрий Губерниев считает, что пловчихе Евгении Чикуновой «затуманили мозги».

19-летняя Чикунова – действующая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом. Она отказалась ехать на Олимпиаду-2024 в Париж в нейтральном статусе.

«Я отвечу Евгении Чикуновой фразой Никиты Михалкова из его первого фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Когда Кайдановский приехал в банду к Брылову, Михалков сказал: «Знаете, я вам не верю. Совсем». Думаю, что уважаемой мной, выдающейся спортсменке Евгении Чикуновой кто‑то затуманил мозги. Она просто не ведает, что творит. Мне ее жалко.

В стране никто не против участия в Олимпийских играх. Ни руководство, ни болельщики. Есть кучка агрессивных людей. Чикунова дважды была четвертой на Олимпиаде, у нее был шанс выиграть. Если она не хочет, то это ее личное дело. Мне остается только пожалеть ее. Думаю, что с ее стороны это странная отговорка», – сказал комментатор Губерниев.

Чикунова об отказе ехать на Олимпиаду: «Cчитаю, что приняла взвешенное решение. И не жалею об этом»

31 комментарий
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"Я уважаю позицию тех, кто не едет". "Идите на Олимпиаду, спортсмены, не будьте кретинами!" "С огромным уважением отношусь к Чикуновой". "Может, ей тогда в управдомы пойти?"

Господи, какой же Губерниев балабол.
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Сказал Губер чье мнение формирует Тина .
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Губа, сам отберись на Олимпиаду и езжай, а к людям не лезь, у каждого свой сознательный выбор, и далеко не всем нравится, когда об них и их родину вытирают ноги. Не для всех бабки на первом месте, а Олимпийские игры уже превращаются в цирк, всё меньше и меньше интереса к ним, всё больше и больше там политики, всё олимпийское движение давно испоганили.
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Забавно, что по факту говорящие головы морально давят не на тех, кто едет на Олимпиаду в белых смирительных рубашках, а на тех, кто принял самостоятельное решение не ехать.
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Губер, откажись вести провластные митинги, уйди с Матча,а потом уже давай советы спортсменамехать на ОИ, на которых эту власть требуют осудить. Иначе это лицемерие, цинизм и желание и рыбку съесть и........
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Евгении пока никто мозги не затуманил, в отличии от Дмитрия. Там полная тьма беспросветная!
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Дурак Губерниев или нет науке сие неизвестно...
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Да Губер просто хоть тушкой хоть чучелом хочет на ОИ корреспондентом за гос счет пролезть, поэтому ему каждый отказ нашей звезды участвовать в этом фарсе как серпом по ... извините нож в сердце. Уж на Чикунову и Медведева небольшую командировочку Дмитрий возможно бы и наныл у руководства, а так будет сидеть дома.
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Чё сегодня так много Губерниева? Мостовой в кашу и трубку не берёт,
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Че то вспомнился анекдот
Разговаривают две пловчихи после Олимпиады. Первая говорит:
- Все, хватит! С допингом завязываю раз и навсегда! От этих чертовых химикатов у меня уже волосы растут в самых непривычных местах!
- Это где?
- На яйцах!
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Ещё разок здесь оставлю слова Губера. Год назад.Заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Париж. Это понятно всем нормальным людям, которые немного следят за ситуацией. Повторюсь, может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, мы уверенно пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
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– предположил Дима, в очередной раз, нахлеставшись коньяку с Тиной по утру)
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Себя пожалей, собиратель сплетен, подхалим и хам. Её право и выбор её. Спокойно всё объяснила. Без истерик и лозунгов.
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губер маньяк какой-то докопался до девушки.
твоя гейлимпиада в России не интересна никому, кроме тебя и продажной кучки журналюг.
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Себя пожалей чудо в перьях! Совсем мозги пропил!
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Ответ ДМ-1чемпион
Себя пожалей чудо в перьях! Совсем мозги пропил!
У него их и не было, там майонез
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Я не очень понимаю проблемы. Что мешает Губерниеву поддерживать Ефимову, Сомова, Кирпичникову, Сибирцева, Сподаренко и ещё может Анну Егорову да Нику Годун, игнорируя полностью Рылова, Колесникова, Чикунову, его любимую Чимрову, Минакова и по списку? Если ты уважаешь мнение одних и поддерживаешь их, то просто представь, что других не существует, хотя если ты комментатор на плавании, а такое случается с губошлёпом, то сделать это будет проблематично. Если же ты болельщик на трибуне, то можешь своё "фи" выражает в гудении, свисте и т.п., когда озвучивают фамилии так называемых "патриотов", а когда выходит Ефимова, то орать во всех голос, какая она молодец. К этому же я призывают и остальных, тогда и посмотрим, у кого поддержка больше и громче. Каждый из них имеет право на мнение, его можно как уважать, так и не уважать, но глобально этим спортсменам класть на ваше мнение, они занимаются этим для себя, а также для своего близкого круга, не более того. Хотя если все сплотитесь против кого-то и начнёте гасить на трибунах, то как минимум данному спортсмену точно будет неприятно - вот тоже вариант в плане реакции на чьё-то решение. Это и будут последствия выбора для пловца, гребца, прыгуна и т.д.

Чикунова за Динамо выступает и по весне была на их соревнованиях, так что ей Олимпиада не светила при проверке заявки. Могу лишь согласиться с тем, что их отказы друг за другом выглядели нелепо, повторяли одно и то же, будто читая по бумажке.
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Ответ Чёрный тюльпан
Я не очень понимаю проблемы. Что мешает Губерниеву поддерживать Ефимову, Сомова, Кирпичникову, Сибирцева, Сподаренко и ещё может Анну Егорову да Нику Годун, игнорируя полностью Рылова, Колесникова, Чикунову, его любимую Чимрову, Минакова и по списку? Если ты уважаешь мнение одних и поддерживаешь их, то просто представь, что других не существует, хотя если ты комментатор на плавании, а такое случается с губошлёпом, то сделать это будет проблематично. Если же ты болельщик на трибуне, то можешь своё "фи" выражает в гудении, свисте и т.п., когда озвучивают фамилии так называемых "патриотов", а когда выходит Ефимова, то орать во всех голос, какая она молодец. К этому же я призывают и остальных, тогда и посмотрим, у кого поддержка больше и громче. Каждый из них имеет право на мнение, его можно как уважать, так и не уважать, но глобально этим спортсменам класть на ваше мнение, они занимаются этим для себя, а также для своего близкого круга, не более того. Хотя если все сплотитесь против кого-то и начнёте гасить на трибунах, то как минимум данному спортсмену точно будет неприятно - вот тоже вариант в плане реакции на чьё-то решение. Это и будут последствия выбора для пловца, гребца, прыгуна и т.д. Чикунова за Динамо выступает и по весне была на их соревнованиях, так что ей Олимпиада не светила при проверке заявки. Могу лишь согласиться с тем, что их отказы друг за другом выглядели нелепо, повторяли одно и то же, будто читая по бумажке.
Чикунова с Колесниковым явные претенденты на самые высокие места - вот о них и говорит.
А Кирпичникова уже представляет не нас.
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Ответ Max Zdanov
Да Губер просто хоть тушкой хоть чучелом хочет на ОИ корреспондентом за гос счет пролезть, поэтому ему каждый отказ нашей звезды участвовать в этом фарсе как серпом по ... извините нож в сердце. Уж на Чикунову и Медведева небольшую командировочку Дмитрий возможно бы и наныл у руководства, а так будет сидеть дома.
Его не аккредитуют в качестве СМИ на Олимпиаду, даже если он очень сильно захочет, а Матч-таки отправит в Париж. Человек, который ведёт провластные митинги, по умолчанию будет в чёрном списке числиться у МОК. Не удивлюсь, что его в принципе во Францию или страны ЕС не пустят погранцы.
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Ответ Max Zdanov
Да Губер просто хоть тушкой хоть чучелом хочет на ОИ корреспондентом за гос счет пролезть, поэтому ему каждый отказ нашей звезды участвовать в этом фарсе как серпом по ... извините нож в сердце. Уж на Чикунову и Медведева небольшую командировочку Дмитрий возможно бы и наныл у руководства, а так будет сидеть дома.
Год назад совсем другое говорил, а тут ОИ на носу . И захотелось, до Парижу нахаляву покататься, пожить. Ещё и жене командировочку пробить.
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Ответ Mukunku 64
Че то вспомнился анекдот Разговаривают две пловчихи после Олимпиады. Первая говорит: - Все, хватит! С допингом завязываю раз и навсегда! От этих чертовых химикатов у меня уже волосы растут в самых непривычных местах! - Это где? - На яйцах!
В СССР просто вырезали яйца к ***!. :)
И отправляли в таком виде завоёвывать олимпийские медали.
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Ответ закрыт по беспределу
Ну так и есть, особо не ждут и не нужны. Но и прямо уж притеснять никто не будет. Его посыл в том, что надо пользоваться шансом. Особенно тем, кто реально претендует на успех.
Я за то,, что бы наши ехали. Но не верю Губеру и особенно его бескорыстным целям от слова совсем.
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Ответ Чебурашка от Гены
Тогда говорил, что нас не ждут и мы не нужны. Теперь говорит, что никто не будет притеснять и надо ехать. А по правде, ему самому захотелось в Париж.
Ну так и есть, особо не ждут и не нужны.
Но и прямо уж притеснять никто не будет.

Его посыл в том, что надо пользоваться шансом. Особенно тем, кто реально претендует на успех.
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Ответ закрыт по беспределу
Ну и? Как сказал тогда, так и получается.
Тогда говорил, что нас не ждут и мы не нужны. Теперь говорит, что никто не будет притеснять и надо ехать. А по правде, ему самому захотелось в Париж.
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Ответ Чебурашка от Гены
Ещё разок здесь оставлю слова Губера. Год назад.Заявили там что‑то МОК или нет — мы пропустим Париж. Это понятно всем нормальным людям, которые немного следят за ситуацией. Повторюсь, может быть, отдельные спортсмены и поедут, сборная России — нет. Более того, мы уверенно пропустим и зимнюю Олимпиаду, возможно, даже две. Нас там не хотят видеть, им и без нас хорошо, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
У него язык без костей, свое мнение меняет, как флюгер на ветру "высокого мнения".
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Кто-то из:
Симоньян-Калантарян-Кургинян-Кеосаян-Бабаян...
Или всё-таки Шапиро?
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А Губеру и туманить нечего!
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