Кожевников о словах Фетисова про показ Евро: «Играют какие-то подонки – латвийцы с французами, а их показывают. Есть уважение к себе или только бабло в глазах? Поэтому голые вечеринки происходят»

Александр Кожевников оценил слова Вячеслава Фетисова о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Естественно, я согласен с Фетисовым, что показывать сейчас чемпионат Европы по футболу или чемпионат мира по хоккею – это предательство. Я не смотрю и не буду. Я ненавижу хоккей, где нет нас! Не люблю смотреть, где нас нет.

Мы не играем и будем смотреть на кого-то? На этот весь развал? Вот это точно предательство. У нас же много проводятся чемпионатов. Это и смотрите. Показывайте и продвигайте внутренние российские турниры.

Но мы же говорим одно, а делаем другое. Поэтому у нас всякие голые вечеринки происходят и прочие гадости. Зато каналы наши хвалятся, что у них смотрибельность большая.

Они там все на нас наплевали, а мы давайте их показывать. Там играют какие-то подонки – латвийцы с французами, а их показывают!

Все это идет по « ». Есть уважение к себе или нет? Или только бабло в глазах?! Совести-то нет, она потеряна. Нет вообще ее!» – сказал двукратный олимпийский чемпион .