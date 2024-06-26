Кожевников о словах Фетисова про показ Евро: «Играют какие-то подонки – латвийцы с французами, а их показывают. Есть уважение к себе или только бабло в глазах? Поэтому голые вечеринки происходят»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Евро-2024 КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников оценил слова Вячеслава Фетисова о показе Евро-2024 в России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал показ чемпионата Европы в России предательством.

«Естественно, я согласен с Фетисовым, что показывать сейчас чемпионат Европы по футболу или чемпионат мира по хоккею – это предательство. Я не смотрю и не буду. Я ненавижу хоккей, где нет нас! Не люблю смотреть, где нас нет.

Мы не играем и будем смотреть на кого-то? На этот весь развал? Вот это точно предательство. У нас же много проводятся чемпионатов. Это и смотрите. Показывайте и продвигайте внутренние российские турниры. 

Но мы же говорим одно, а делаем другое. Поэтому у нас всякие голые вечеринки происходят и прочие гадости. Зато каналы наши хвалятся, что у них смотрибельность большая.

Они там все на нас наплевали, а мы давайте их показывать. Там играют какие-то подонки – латвийцы с французами, а их показывают!

Все это идет по «Матч ТВ». Есть уважение к себе или нет? Или только бабло в глазах?! Совести-то нет, она потеряна. Нет вообще ее!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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47 комментариев
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Сидели как-то Кожевников, Фетисова и Вяльбе в баре...
+29
-1
+28
Ну создайте свой евро и позовите дружественные страны , а мы любители футбола посмотрим на нормальный евро. Вряд ли кто то бросал смотреть евро после группового этапа когда Россия вылетала
+19
-1
+18
Ответ Bartez1986
Сидели как-то Кожевников, Фетисова и Вяльбе в баре...
Хотели игры БРИКС посмотреть?
+14
-1
+13
Фига он не нацист
+12
0
+12
Там играют какие-то подонки – латвийцы с французами?!
😂😂😂😂😂
Негодяи, скотины!
+8
0
+8
Тут только эвтаназия вылечить может....
+8
0
+8
Похоже на энцефалит
+7
0
+7
В команде по пробитию дна такой кадр будет не на последних ролях.
+6
0
+6
Ответ Веселый Адебайор
Дал стакан уже?)
Да там 0,7
+7
-1
+6
Дал стакан уже?)
+7
-1
+6
Кто-нибудь видел латвийцев на Евро, пасоны?
+5
0
+5
Хотел бы я, как латвиец, чтобы мы там играли, но увы, это только в воображении данного заслуженного господина
+5
0
+5
Ответ Гвискар
Не понял про латвийцев,он чм по хоккею имеет ввиду или на Евро их нашел? Что у них так подгарает в последнее время?
Он имел в виду сборную Латвии по хоккею с Французской по футболу. В соревнованиях по баскетболу
+4
0
+4
Ответ Sinister Kid
Хотели игры БРИКС посмотреть?
В том и соль, что они их сами не смотрели. Просто лицемерные персонажи
+4
0
+4
Как же можно быть такими деградантами !
+4
0
+4
Не понял про латвийцев,он чм по хоккею имеет ввиду или на Евро их нашел? Что у них так подгарает в последнее время?
+4
0
+4
Ответ Sinister Kid
Хотели игры БРИКС посмотреть?
Обсуждали шмар
+3
0
+3
Смотри старые серии Универа где дочка снималась.
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Сидели как-то Кожевников, Фетисова и Вяльбе в баре...
Надеюсь бару хватит запасов водки.
+3
-1
+2
Слова настоящего денацификатора)
+2
0
+2
Мух от котлет надо уметь отделять всё-таки. Я уверен, что политика и спорт несовместимы...к нашему сожалению нас нет именно по политическим соображениям. Но при чём тут люди играющие в футбол? И те, кто любит эту игру? Интересно, на какой тачке ездят эти уникумы, и какого бренда предпочитают бытовую технику?)))
+2
0
+2
Но каким-то образом именно литовец выиграл в играх БРИКС
+2
0
+2
Посмотрели матч Украины с Бельгией и пошли на голую вечеринку! 😊
+3
-1
+2
А НХЛ то чего смотрите? Там "злые" американцы на этом деньги зарабатывают
+2
0
+2
Кто нибудь должен им объяснить, что соревнований с участием Ирана, Северной Кореи и Сирии с Белоруссией или нет совсем или там смотреть не хера, поэтому показывают всякое говно типа чемпионатов мира и европы по футболу и хоккею, ещё олимпиаду покажут, сволочи...
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Заходит как-то Кожевников в бар, а там Фетисов, Вяльбе и Журова...
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Именно глядя на «подонков» по словам Кожевникова, которые играют в футбол или хоккей, Ивлеева и смогла собрать весь цвет-бомонд из патриотов в лице Киркорова, Билана, Милявской, Бородиной, рэпера Джигана и многих других чуть более или менее приятных личностей! Вуаля…🔥👍
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Судя по риторике, Российкое ТВ на ЕВРО 28: "Россия стала первой на Евро"
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Не нравится - не смотрите. Просто две мерзости смеют кого-то критиковать и уж тем более обливать помоями тех, кто этого явно не заслужил.
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У нас свободная страна с правом высказывать любое мнение, далее идиотское.
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