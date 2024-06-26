Фетисов об ОИ: «Только в Африке сейчас пара десятков вооруженных конфликтов – никто не лишает эти воюющие страны участия в Олимпиаде. Олимпийская деревня – лучшая модель устройства мира»

Вячеслав Фетисов порассуждал о принципах допуска сборных на Олимпийские игры.

– Возможно, эпоха Олимпийских игр просто осталась в прошлом? И такие соревнования уже не нужны?

– Конечно, спорт стал более коммерческим, многое меняется. Но и сами олимпийские идеи, и игры очень нужны. В олимпийской деревне ведь все живут вместе, едят в одних и тех же столовых. Это равенство, это общность.

Это было заложено еще в Античности и возрождено в современности. В мире ведь все время идут вооруженные конфликты между странами. В одной только Африке сейчас пара десятков таких.

Но почему-то никто не лишает эти воюющие страны права на участие в . Их атлеты тоже будут жить вместе, мирно и дружно.

Вообще, олимпийская деревня – лучшая модель устройства мира. Когда даже самые принципиальные – за пределами арены – соперники становятся добрыми соседями, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.