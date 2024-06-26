Фетисов об ОИ: «Только в Африке сейчас пара десятков вооруженных конфликтов – никто не лишает эти воюющие страны участия в Олимпиаде. Олимпийская деревня – лучшая модель устройства мира»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов порассуждал о принципах допуска сборных на Олимпийские игры.

– Возможно, эпоха Олимпийских игр просто осталась в прошлом? И такие соревнования уже не нужны?

– Конечно, спорт стал более коммерческим, многое меняется. Но и сами олимпийские идеи, и игры очень нужны. В олимпийской деревне ведь все живут вместе, едят в одних и тех же столовых. Это равенство, это общность.

Это было заложено еще в Античности и возрождено в современности. В мире ведь все время идут вооруженные конфликты между странами. В одной только Африке сейчас пара десятков таких.

Но почему-то никто не лишает эти воюющие страны права на участие в Олимпиаде. Их атлеты тоже будут жить вместе, мирно и дружно.

Вообще, олимпийская деревня – лучшая модель устройства мира. Когда даже самые принципиальные – за пределами арены – соперники становятся добрыми соседями, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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20 комментариев
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Он сам с собой в квартире разговаривает? Я не пойму
То поездка на олимпиаду у него это сделка с совестью, то олимпийская деревня у него лучшее устройство мира.
Астанавись
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Сравнил вялые пострелушки стрелковым оружием с полномасштабным конфликтом с применением всех возможных видов вооружения за исключением ЯО.
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Пока в твой дом не прилетит ракета, ты, видимо, не поймёшь, что такой война.
А пока с Рублёвки ездишь по Кутузе в машине с мигалкой, и подавно
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Мы, конечно, осуждаем лицемерие МОК, но довольно трудно сохранить здравый рассудок, когда пару лет отдельные представители и конкретный лидер одной восточно-европеской страны, прямо грозят миру ядерным экстерминатусом направо и налево и что он пойдет до конца, а рупоры вещают «что до Британии», до этого добрый десяток лет вертев на причинном месте ВАДу(ничего против не имею, все юзают АС, но не все настолько борзеют).

Все таки папуасы с их автоматами из срезанной водопроводной трубы таки меньше внимания привлекают
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славик, так нам на кого равняться-то - на цар, на конго, на сомали?)) или может, все-таки будем равняться на страны с развитыми демократическими и дипломатическими институтами, на страны, где молодых парней не используют в качеству пушечного и бпла-шного мяса, на страны, которые дружат со своими соседями, а если не дружат, то по меньшей мере спокойно торгуют?
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Пока было 2 Чечни и Приднестровье,никто Россию не исключал ниоткуда.Если войны прекращали, пусть спросит у своего хозяина, готов он перестать убивать хотя бы на время Олимпиады? Не спросит, страшновато..
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Сравнил Европу с Африкой...
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Может потому что в Африке ЭТО стыдливо не называют сво... ?
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По мнению Славика зря отменили олимпиаду в 1940 и 1944?
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Интересно кто из этих африканских лидеров при случае грозит всем ядерным оружием?)
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Чем больше они говорят, тем больше понятно, что отстранили по делу. Бессовестные и неадекватные
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Ответ Alex-OH2
Факт. Но сейчас найдутся умники, которые опять начнут историю, про то что он человек неважный, хоть и спортсмен был хороший. Так на спортс принято.
А вот тебя умником не получится назвать ни в плохом, ни в хорошем смысле
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Ответ Сергей Голощапов
Он сам с собой в квартире разговаривает? Я не пойму То поездка на олимпиаду у него это сделка с совестью, то олимпийская деревня у него лучшее устройство мира. Астанавись
Фетисов в роли правдоруба не убедителен. Не может быть единорос правдорубом.
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Почему они не могут молчать на эту тему? Выглядели бы последовательнее. А так выглядят дебилами
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А какие африканские страны воюют МЕЖДУ СОБОЙ и чтобы одна нарушала международно признанные границы другой, с целью оттяпать и включить в свой состав кусок чужой территории?
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Славик,ты не понял что сравнил граждан своей страны с аборигенами африканских племён
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И чтоб столица олипийской деревни была в "русском доме". С блэкджеком, фетисовыми и чёрной икрой.
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То есть по словам Фетисова на Олимпиаде можно быть абсолютно увереным, что вождь из племени западного Конго, не снимет ночью скальп со своего врага из соседнего Заира, за то, что тот с соплеменниками сжёг и перебил пару деревень до начала игр!!!👌
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