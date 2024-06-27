Роналду пнул бутылку, покидая поле в матче с Грузией. Португалец был недоволен заменой на 66-й
Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче с Грузией (0:2).
Капитан сборной Португалии был заменен на 66-й минуте игры со сборной Грузии в 3-м туре Евро-2024.
К тому моменту грузинская сборная уже вела со счетом 2:0, нападающему не удалось отличиться результативными действиями.
Покидая поле, он изо всех сил пнул бутылку с водой.
Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш
У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд
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Возможно, он был расстроен из-за того, как играла команда и он лично
Если вы смотрели игру, то очевидно, что любой футболист не был бы рад такому качеству от Португалии
Роналду дисциплинировано отбил всем пятюни, учитывая тренера. Он злился на протяжении всего матча, на все подряд. У него ничего не получалось. Он злился потому, что он проигрывал матч и не смог на это повлиять.
Ох уж этот Роналду....
Главное, что б не бутылки Надаля пнул, а остальное не стоит обсуждения
Настолько все плохо с миром?
Чувак, на протяжении всей карьеры ментально насилует всех вокруг, пытаясь набить СВОЮ статку. Он играет для себя и для своего имени. А мерзкие СМИ, сами воздвигнув его в небеса, преподносят достижения, которых он заработал за счёт ЧУЖИХ, топовых партнеров как за данность. То что Роналду считается одним из лучших футболистов - одна большая шутка, растянутая на многие годы. Не может считаться в числе великих, футболист - который НИ РАЗУ не становился лучшим на 5ЧМ и 6ЕВРО.