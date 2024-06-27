Роналду пнул бутылку, покидая поле в матче с Грузией. Португалец был недоволен заменой на 66-й

Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче с Грузией (0:2).

Капитан сборной был заменен на 66-й минуте игры со сборной Грузии в 3-м туре Евро-2024.

К тому моменту грузинская сборная уже вела со счетом 2:0, нападающему не удалось отличиться результативными действиями.

Покидая поле, он изо всех сил пнул бутылку с водой.

Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш

У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд

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