Роналду пнул бутылку, покидая поле в матче с Грузией. Португалец был недоволен заменой на 66-й

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче с Грузией (0:2).

Капитан сборной Португалии был заменен на 66-й минуте игры со сборной Грузии в 3-м туре Евро-2024.

К тому моменту грузинская сборная уже вела со счетом 2:0, нападающему не удалось отличиться результативными действиями.

Покидая поле, он изо всех сил пнул бутылку с водой.

Роналду заменили на 66-й минуте матча с Грузией. Вместо него вышел Рамуш

У Роналду впервые в карьере нет голов на групповом этапе Евро или ЧМ. Криштиану забивал на 10 турнирах подряд

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61 комментарий
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Он реально думал, што набёт стату, а тут облом получился.
+46
-8
+38
Ну зачем это делать, уже не ребёнок это не понимать, ну заменись с честью как это делали Тотти Зидан Роналдиньо, они хлопали трибунам покидая поле. Некрасиво вот такими вещами в конце карьеры запоминаться, мало того это большое не уважение главному тренеру
+38
-8
+30
Потому что это была некрасивая бутылка.
+23
-5
+18
Как только Роналду покинул поле, игра Португалии в атаке умерла, а Рамуш даже удар за полчаса не смог нанести. Это вполне объяснимо тем, что только у него у одного в составе Португалии была мотивация в этом матче
+23
-7
+16
Ответ Евпатий Романов
Как только Роналду покинул поле, игра Португалии в атаке умерла, а Рамуш даже удар за полчаса не смог нанести. Это вполне объяснимо тем, что только у него у одного в составе Португалии была мотивация в этом матче
Какая мотивация? Стату набить или занять первое место в группе, которое уже у них? Нормальные игроки Бруну, Бернарду, Пепе отдыхали, готовились к плей офф решать серьезные задачи. И только 39 летний Роналду, которому уж точно лишний отдых перед сложными матчами не помешал бы, выходит в надежде забить лишний ненужный гол для своей статы.
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66 минута? Это на 66 минут дольше чем нужно было
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-3
+12
Как и говорили - скандалы с ним дело времени.. Привет балласту и истеричке от Рангника, Сантуша и Тен Хага.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🪵
+12
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+9
Я понимаю, что его сейчас модно поливать грязью, но далеко не факт, что он недоволен именно заменой
Возможно, он был расстроен из-за того, как играла команда и он лично
Если вы смотрели игру, то очевидно, что любой футболист не был бы рад такому качеству от Португалии
+9
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+7
подскажите, как там отреагиировали сёстры Роналду.. жду с нетерпением их реакции на такую провокацию от Мартинеса.. очевидно, он слишком некрасив, раз такое себе позволяет
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Скорее из-за того, что не забил, а не из-за замены
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полное отсутствие самокритики. возомнил себя богом.
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Он на этом евро постоянно недоволен .
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Ответ Владимир Владимирович
Ну зачем ты так громко прям, это человек добившийся всего сам, который постоянно занимается благотворительностью
Нафиг детям, которые смотрят на его с трибун и по ТВ его "благотворительность"?.. Всем надо учиться быть эгоистами и несдержанными олухами?.. И чё делать с разбитыми детям телефонами и брошенными повязками?.. 👎
+6
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+3
Вы не понимаете, Рональду в 39 лет пнул бутылку, но пнул её как настоящий лидер, который выиграл всё 🤣
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Ответ Вальдано
Эта тварь не поменяется.. Как и его любители.. Не дай бог такого "кумира".. 🙆☝️
Ну зачем ты так громко прям, это человек добившийся всего сам, который постоянно занимается благотворительностью
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+3
Он был не доволен тем, что ничего не получилось
+3
0
+3
Ответ Владимир Владимирович
Ну зачем это делать, уже не ребёнок это не понимать, ну заменись с честью как это делали Тотти Зидан Роналдиньо, они хлопали трибунам покидая поле. Некрасиво вот такими вещами в конце карьеры запоминаться, мало того это большое не уважение главному тренеру
Да почему именно заменой недоволен) может своей игрой недоволен)
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+2
Господи хоть кто-то смотрел матч? Хоть кто-то видел момент замены?
Роналду дисциплинировано отбил всем пятюни, учитывая тренера. Он злился на протяжении всего матча, на все подряд. У него ничего не получалось. Он злился потому, что он проигрывал матч и не смог на это повлиять.
+3
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+2
Ответ Men77
Какая мотивация? Стату набить или занять первое место в группе, которое уже у них? Нормальные игроки Бруну, Бернарду, Пепе отдыхали, готовились к плей офф решать серьезные задачи. И только 39 летний Роналду, которому уж точно лишний отдых перед сложными матчами не помешал бы, выходит в надежде забить лишний ненужный гол для своей статы.
Нормальные игроки, а не великие. Великие игроки стремятся быть лучшими всегда и во всём, это стремление является топливом для достижения результатов
+3
-1
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Пнул бутылку, наступил на хвост коту, подразнил гусей...
Ох уж этот Роналду....
Главное, что б не бутылки Надаля пнул, а остальное не стоит обсуждения
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Хорошо хоть не пнул запасного грузина! Ну что за тренер у Португальцев, совсем не даёт Криштиану играть, просто безобразие какое-то!!😼
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🍓 совсем уже тронулся на своей статистике. Ну не нашакалил ты себе гол в группе, команда то вышла! Радоваться надо, 🍓! Причем вышла вопреки! Т.к ей постоянно мешал то балласт арабский, то якорь гелевый
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Как такое «нечто» может считаться не то чтобы одним из лучших спортсменов, а вообще хоть каким-то образцом для подражания?
Настолько все плохо с миром?
Чувак, на протяжении всей карьеры ментально насилует всех вокруг, пытаясь набить СВОЮ статку. Он играет для себя и для своего имени. А мерзкие СМИ, сами воздвигнув его в небеса, преподносят достижения, которых он заработал за счёт ЧУЖИХ, топовых партнеров как за данность. То что Роналду считается одним из лучших футболистов - одна большая шутка, растянутая на многие годы. Не может считаться в числе великих, футболист - который НИ РАЗУ не становился лучшим на 5ЧМ и 6ЕВРО.
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Он тянет сборную на дно. С ним в нападении забить просто невозможно.
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Ответ Капибарбер
Это просто мерзость какая то, не может такой образ омерзения быть кумиром у детей, абсолютно суррогатный пиарпродукт
Ну алонса и романыч с тобой не согласятся))
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Ответ Антон Фалафель
Он реально думал, што набёт стату, а тут облом получился.
Да и пёс с ним..
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Ответ atomio
🍓 совсем уже тронулся на своей статистике. Ну не нашакалил ты себе гол в группе, команда то вышла! Радоваться надо, 🍓! Причем вышла вопреки! Т.к ей постоянно мешал то балласт арабский, то якорь гелевый
Авейра после первого тура должен португальский молодняк на руках носить т.к. только они спасли его от позорнейшего луза, а тут Авейра устраивает такое... Не красиво вышло
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Мне интересно, редакторы позвонили Рону и спросили чем именно он был недоволен?) ну типа возможно он был недоволен своей игрой, тем что не забил, игрой команды и ТД, но редактор априорно заявляет, что был недоволен заменой)) дикий непрофессионализм
Ну, иначе не получится набросить)
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Ответ Евпатий Романов
Как только Роналду покинул поле, игра Португалии в атаке умерла, а Рамуш даже удар за полчаса не смог нанести. Это вполне объяснимо тем, что только у него у одного в составе Португалии была мотивация в этом матче
Второй состав был явно не сыгран, да и защитник, что привёз два гола, здорово подвёл. Соглашусь, что атака второго состава была совсем беззуба - Мартинес показал, что глубины состава у сборной нет☝️кстати забавно читать, что Роналду недоволен своей заменой - с чего вдруг автор это решил❓🤔 полагаю, что Рон был недоволен, в первую очередь, игрой команды, а во вторую - странным судейством. Мартинес правильно сделал замену - Рон всегда болезненно переживает поражения в любом, даже самом незначительном матче, а при таком судействе легко можно было бы собрать и вторую "жёлтую". Первую, типа дали за аппелирование к судье - так он же капитан и именно он и имеет право общаться судьёй ☝️🤣🤣🤣
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мог бы и Мартинеса пнуть, он бы только молча утёрся
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