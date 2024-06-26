Роналду 4 матча не забивает на Евро – впервые в карьере. Последний гол – в группе на ЧЕ-2020

У Криштиану Роналду самая длинная серия без голов на Евро в карьере.

39-летний форвард сборной Португалии не смог отличиться ни в одном из трех матчей на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Также он не забил на Евро-2020 в матче плей-офф против Бельгии.

Еще никогда в карьере у на Евро не было 4 матчей подряд без голов.

Последние мячи португальца на турнире были забиты 23 июня 2021 года – в ворота Франции.

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