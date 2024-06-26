Роналду 4 матча не забивает на Евро – впервые в карьере. Последний гол – в группе на ЧЕ-2020
У Криштиану Роналду самая длинная серия без голов на Евро в карьере.
39-летний форвард сборной Португалии не смог отличиться ни в одном из трех матчей на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Также он не забил на Евро-2020 в матче плей-офф против Бельгии.
Еще никогда в карьере у Роналду на Евро не было 4 матчей подряд без голов.
Последние мячи португальца на турнире были забиты 23 июня 2021 года – в ворота Франции.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
22 гола 9 голевых
Статистика Месси Копа/ЧМ
26 голов 26 голевых
Игроки просто с разных планет:))
В Аравии стал по полю пешком ходить. А ведь отменная физика всю карьеру была его главным козырем (в технической работе с мячом он уже лет 10 как слаб).
Единственный шанс Португалии - не просто посадить его на лавку, а лучше отправить первым же рейсом подальше в Эр Рияд (или подальше в сад, как переводится с арабского это слово)
- Консейсау забил , Роналду сыграл матч
- Хвича забил ,Роналду просил пенальти весь матч
Жду очередных подвигов ))
Правильно, - в последний раз в карьере