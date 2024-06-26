Роналду 4 матча не забивает на Евро – впервые в карьере. Последний гол – в группе на ЧЕ-2020

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

У Криштиану Роналду самая длинная серия без голов на Евро в карьере.

39-летний форвард сборной Португалии не смог отличиться ни в одном из трех матчей на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Также он не забил на Евро-2020 в матче плей-офф против Бельгии.

Еще никогда в карьере у Роналду на Евро не было 4 матчей подряд без голов.

Последние мячи португальца на турнире были забиты 23 июня 2021 года – в ворота Франции.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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63 комментария
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Пока главные фавориты бомбардирской гонки Роналду, Кейн и Мбаппе на троих забили меньше чем Микаутадзе 😁😂
+90
-3
+87
Ну на Евро 2020 у Рональду было 3 пенальти, а сейчас нету, понять можно)
+107
-25
+82
Ответ Капибарбер
Ну на Евро 2020 у Рональду было 3 пенальти, а сейчас нету, понять можно)
И на ЧМ последний гол с левой пенки Гане, какое позорище:))
+65
-23
+42
Лихтенштейн и Люксембург, держитесь там, братишки☝🏻
+52
-15
+37
Ответ Иван Новиков
Комментарий скрыт
Он уже проявляет себя на копа)
+29
-5
+24
Статка криштика на Евро/ЧМ

22 гола 9 голевых

Статистика Месси Копа/ЧМ

26 голов 26 голевых

Игроки просто с разных планет:))
+38
-16
+22
Представим гипотетическую ситуацию: Грузия когда заработала пенальти, торжественно вручает право пробить его Роналду в ворота Португалии. Кто нибудь сомневается, что чел пошёл бы бить, и с радостью забив, пошёл бы праздновать СВОЙ рекордный по возрасту гол, вместе с грузинами к флажку??
+20
-4
+16
Клубничный якорь тащит португальцев вниз
+21
-7
+14
Ничего, скоро Люксембург выйдет и все будет.
+22
-9
+13
Ответ Папа Футбола
Пока главные фавориты бомбардирской гонки Роналду, Кейн и Мбаппе на троих забили меньше чем Микаутадзе 😁😂
лакака на ровне так то😎
+14
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+13
Вот это конечно же великий игрок. Ни на одном турнире не смог затащить турнир и стать лучшим игроком. На 5ЧМ и 6Евро.
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+12
Ответ Папа Футбола
Пока главные фавориты бомбардирской гонки Роналду, Кейн и Мбаппе на троих забили меньше чем Микаутадзе 😁😂
Ну Автогола им всем уже наверное не догнать на этом ЧЕ.
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+11
Зато САМ НА ПУСТЫЕ ОТДАЛ, никто никогда так не делал. И это в 39 лет!
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+10
Ответ Денис Кёнигсберг
Если Португалия вылетит в 1/8, то это будет очень грустно для фанов Криша. Думаю, фаны Лео будут смотреть этот матч и держать телефоны наготове для комментариев
Фаны Месси более адекватные я считаю)
+10
-1
+9
Ответ QWertY
Лихтенштейн и Люксембург, держитесь там, братишки☝🏻
⚡️соперника Португалии по 1/8 заменят на Литву
+15
-6
+9
Криштиану ещё долго будет играть, а то вдруг кто-нибудь забьёт больше, чем он через полторы тысячи лет, поэтому пока жив, будет выходить на поле, а там глядишь в глубокой старости, при смерти лёжа на ленточке ворот соперника какой-то рикошет от тела старичка и залетит!!!✌️
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Его в целом взяли на Евро только ради голов. В построении игры он не участвует, играют из-за этого в унылые запросы и прострелы. И как показал сегодняшний матч можно даже от грузин отлететь таким составом. Франция, конечно, не в порядке сейчас, но вообще не вижу как португальцы при Мартинесе пройдут французов в 1/4. И писать какие-то гадости про Криша не надо, все вопросы к тренеру, который его вызывает ещё и выпускает зачем-то каждую игру на 90 минут и даже против Грузии выпустил. Лучше бы ему отдых дал перед 1/8 раз сделал игроком старта
+9
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+8
Ответ Блуждающий странник
Его в целом взяли на Евро только ради голов. В построении игры он не участвует, играют из-за этого в унылые запросы и прострелы. И как показал сегодняшний матч можно даже от грузин отлететь таким составом. Франция, конечно, не в порядке сейчас, но вообще не вижу как португальцы при Мартинесе пройдут французов в 1/4. И писать какие-то гадости про Криша не надо, все вопросы к тренеру, который его вызывает ещё и выпускает зачем-то каждую игру на 90 минут и даже против Грузии выпустил. Лучше бы ему отдых дал перед 1/8 раз сделал игроком старта
Ну, давно уже всем понятно, что этот Португалец7 в свои 39 лет находится в сборной Португалии в роли "свадебного генерала" только для набивания личной статистики, но не более того.
+9
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+8
Дедуля совсем уже плох.
В Аравии стал по полю пешком ходить. А ведь отменная физика всю карьеру была его главным козырем (в технической работе с мячом он уже лет 10 как слаб).
Единственный шанс Португалии - не просто посадить его на лавку, а лучше отправить первым же рейсом подальше в Эр Рияд (или подальше в сад, как переводится с арабского это слово)
+10
-3
+7
Роналду уже 3 игры не поправляет волосы
+6
0
+6
Думал по привычке нашакалить как на всяких Сан-Марино в отборах, но не тут то было. Пески арабские дают о себе знать. Сам тонет и команду всю тащит на дно. Балласт.
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Можно было и не брать его в состав команды раз не забивает !
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Старость не радость .
+6
-1
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Ответ old folk
⚡️соперника Португалии по 1/8 заменят на Литву
гроза литвы, король люксембурга🤣
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После того как этого Кринжа7 тренер усадил на лавочку запасных, сборная Португалии начала играть в остроатакующий футбол.
+7
-3
+4
Ответ Бегемотик
Зато САМ НА ПУСТЫЕ ОТДАЛ, никто никогда так не делал. И это в 39 лет!
Смотрел повтор, показалось что он испугался что не попадет в пустые ворота.
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До Евро был в полнейшей уверенности, что Рон похоронит все чемпионские надежды Португалии и пока так и происходит
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Спортс раздает главный вайб этого турнира
- Консейсау забил , Роналду сыграл матч
- Хвича забил ,Роналду просил пенальти весь матч
Жду очередных подвигов ))
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"Роналду 4 матча не забивает на Евро – впервые в карьере."
Правильно, - в последний раз в карьере
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И это лучший бомбардир прошлого года!
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