Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин – 7. Португальцы проиграли 0:2 и владели мячом 68% времени

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Диогу Кошта Георгий Мамардашвили Футбол

Сборная Португалии нанесла 21 удар по воротам Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024.

Грузинская команда 7 раз пробила в сторону ворот Португалии. 5 ударов португальцев пришлись в створ, грузины попали в створ трижды.

Показатель владения мячом составил 68% на 32% также в пользу португальцев. 

Счет по угловым – 11 к 1 в пользу команды под руководством Роберто Мартинеса

Кроме того, Георгий Мамардашвили совершил 5 сэйвов в этой игре, вратарь португальцев Диогу Кошта отразил 1 удар. 

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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30 комментариев
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Ответ adriano_070
Кто бы что ни говорил, но после замены Роналду Португалия просто перестала атаковать. Сегодня он единственный в составе португальцев, кто хотел забить, но не повезло.
Я не увидел никакой разницы, сборная импотент какой то, с Чехами казалось это все из за автобуса Чехов Португалия так играет, но Грузия автобус особо и не ставила , но португальцы даже элементарный один навес дать не могут
+23
-3
+20
Кто бы что ни говорил, но после замены Роналду Португалия просто перестала атаковать. Сегодня он единственный в составе португальцев, кто хотел забить, но не повезло.
+37
-19
+18
Ответ ЭкспертДиванный
И?
и 2:0)
+9
-2
+7
Ответ adriano_070
Кто бы что ни говорил, но после замены Роналду Португалия просто перестала атаковать. Сегодня он единственный в составе португальцев, кто хотел забить, но не повезло.
Чё за бред, другие футболисты и то опаснее и лучше моменты создавали.)
Даже в конце будь у Рамуша нога длиннее, в пустые мог закатить.
+7
-2
+5
Ответ adriano_070
Кто бы что ни говорил, но после замены Роналду Португалия просто перестала атаковать. Сегодня он единственный в составе португальцев, кто хотел забить, но не повезло.
В смысле перестали? Минимум два сочных момента в концовке было - не получившийся удар/прострел Семеду и пятка Жоты
+8
-3
+5
Ответ m1t9
в чем прикол, после замены роналду - 5 навесов в ту зону где он располагался до замены, в течение 10 минут. во втором тайме до его замены хоть бы раз кто закинул ему туда
Он сначала матча падал в штрафной, под любые навесы. Это была его стратегия и он её придерживался. Черт Мартинес его зачем-то заменил
+5
-2
+3
Ответ Борис Энгельгардт
Гонсалу Рамуш - 5 касаний за 30 минут на поле в целом все понятно со скамейкой портков
Глоры Роналду такие забавные. Когда надо - их кумир лучший игрок в истории. А когда надо оправдать беспомощность, их кумир 3 матча ничего не может сделать против донных аутсайдеров, а какой-то левый Рамуш за 30 минут должен забить 7 голов🤣
+5
-2
+3
Ответ adriano_070
Кто бы что ни говорил, но после замены Роналду Португалия просто перестала атаковать. Сегодня он единственный в составе португальцев, кто хотел забить, но не повезло.
Роналду был тупо худший на поле, что ни прием мяча, то сразу потеря. Атаковать нормально портки перестали после второго пропущенного
+3
0
+3
Ответ adriano_070
Кто бы что ни говорил, но после замены Роналду Португалия просто перестала атаковать. Сегодня он единственный в составе португальцев, кто хотел забить, но не повезло.
За последние 5 минут матча у Португальцев 3 супер опасных момента было. Так что не надо вот тут.
+3
0
+3
И?
+6
-3
+3
Ответ ЭкспертДиванный
И?
Ну и?
+3
-1
+2
Отличный матч, с первой до последней минуты кайфовал. Не на 2-0, конечно, но тем сильнее впечатление
+2
0
+2
Ответ Си Эм Панк
и 2:0)
Но в пользу Грузии))
+1
0
+1
По моей информации роналду просил у грузинов пробить пенальти, но те посчитали это странным и не дали)))
+4
-3
+1
Ответ Эдуард Романов
Я не увидел никакой разницы, сборная импотент какой то, с Чехами казалось это все из за автобуса Чехов Португалия так играет, но Грузия автобус особо и не ставила , но португальцы даже элементарный один навес дать не могут
Так Грузия играла как Чехия, 10 игроков обороняются и в контратаки бегут, но то что Португалия с этим ничего не может сделать, это да
+1
0
+1
А толку то?
+1
0
+1
Ответ m1t9
в чем прикол, после замены роналду - 5 навесов в ту зону где он располагался до замены, в течение 10 минут. во втором тайме до его замены хоть бы раз кто закинул ему туда
инерция
+1
0
+1
Странный матч. Грузии нужна была победа, но они закрылись в своей штрафной, и играли на контратаках.
Португалия уже гарантировала себе первое место, но грузины поведя в счете заставили португальцев идти вперед и атаковать. Зачем? Для чего?
0
0
0
И что? Моменты Грузии были намного острее и опаснее
0
0
0
Грузин поздравляю с этой знаменательной победой в их футбольной истории, у России тоже была такая над Голландией на Евро 2008.
0
0
0
Грузины молодцы ----- остудили звездочек.
+1
-1
0
в чем прикол, после замены роналду - 5 навесов в ту зону где он располагался до замены, в течение 10 минут. во втором тайме до его замены хоть бы раз кто закинул ему туда
+2
-2
0
Ответ Борис Энгельгардт
Гонсалу Рамуш - 5 касаний за 30 минут на поле в целом все понятно со скамейкой портков
Халанн за 90 минут столько касается, а то и меньше
+1
-1
0
Против испанцев уже не будет фарта, но им уже в целом неважно
+1
-1
0
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