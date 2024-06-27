Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин – 7. Португальцы проиграли 0:2 и владели мячом 68% времени

Сборная Португалии нанесла 21 удар по воротам Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024.

Грузинская команда 7 раз пробила в сторону ворот . 5 ударов португальцев пришлись в створ, грузины попали в створ трижды.

Показатель владения мячом составил 68% на 32% также в пользу португальцев.

Счет по угловым – 11 к 1 в пользу команды под руководством .

Кроме того, совершил 5 сэйвов в этой игре, вратарь португальцев отразил 1 удар.

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