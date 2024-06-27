Португалия нанесла 21 удар по воротам Грузии, у грузин – 7. Португальцы проиграли 0:2 и владели мячом 68% времени
Сборная Португалии нанесла 21 удар по воротам Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024.
Грузинская команда 7 раз пробила в сторону ворот Португалии. 5 ударов португальцев пришлись в створ, грузины попали в створ трижды.
Показатель владения мячом составил 68% на 32% также в пользу португальцев.
Счет по угловым – 11 к 1 в пользу команды под руководством Роберто Мартинеса.
Кроме того, Георгий Мамардашвили совершил 5 сэйвов в этой игре, вратарь португальцев Диогу Кошта отразил 1 удар.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Даже в конце будь у Рамуша нога длиннее, в пустые мог закатить.
Португалия уже гарантировала себе первое место, но грузины поведя в счете заставили португальцев идти вперед и атаковать. Зачем? Для чего?