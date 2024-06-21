«ПСЖ» с апреля не платил Мбаппе зарплату и бонусы. Должны почти 100 млн евро

«ПСЖ» с апреля не платил Килиану Мбаппе зарплату и бонусы.

По данным L’Équipe, речь идет о почти 100 млн евро задолженности. Мбаппе направил « » официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

Напомним, этим летом перешел в « » на правах свободного агента. Французский форвард не стал продлевать контракт с «ПСЖ».

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