«ПСЖ» с апреля не платил Мбаппе зарплату и бонусы. Должны почти 100 млн евро
«ПСЖ» с апреля не платил Килиану Мбаппе зарплату и бонусы.
По данным L’Équipe, речь идет о почти 100 млн евро задолженности. Мбаппе направил «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.
Напомним, этим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Французский форвард не стал продлевать контракт с «ПСЖ».
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Пару лет назад шейхи могли его Пересу продать за 100+ лямов, но у них денег как у дурака фантиков и они продавать его не стали.
Вот в итоге и ушёл бесплатно. О каком кидке речь?
Потеряли топ игрока бесплатно, бабки за переподписание заплатили космические + зп невероятная. Ещё и должны остались.😅😅😅
Помню как-то видел ролик про Неймара, когда он играл за ПСЖ
Там то же сумма бонуса за лояльность была внушительной
А суть была в том, что Неймар должен был быть приветливым с фанатами, особенно с детьми, фотографироваться с ними по первой просьбе давать автографы и пр.