«ПСЖ» с апреля не платил Мбаппе зарплату и бонусы. Должны почти 100 млн евро

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Евро-2024 Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» с апреля не платил Килиану Мбаппе зарплату и бонусы.

По данным L’Équipe, речь идет о почти 100 млн евро задолженности. Мбаппе направил «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

Напомним, этим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Французский форвард не стал продлевать контракт с «ПСЖ».

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Экономили, чтобы покрыть алименты Сафонова
+96
-3
+93
Здесь я на стороне Мбаппе: ПСЖ никто не заставлял давать Килиану конский контракт чтоб переманить при интересе Мадрида. И уж тем более не вина Мбаппе, что мешок из Парижа задушила жаба платить ЗП притом, что им заведомо стало известно об уходе француза. Доить их надо до последнего.
+54
-2
+52
Что мы так жили (с) человек за пару месяцев получает просто невероятные деньги, немыслимые я бы даже сказал. Надеюсь заплатят все до последней копейки, обиды обидами, а контрактные обязательства нужно выполнять.
+42
-6
+36
Ответ ta-tosha
Комментарий скрыт
Фактически кинул? У него как бы контракт закончился и он на законных основаниях стал свободным агентом.
Пару лет назад шейхи могли его Пересу продать за 100+ лямов, но у них денег как у дурака фантиков и они продавать его не стали.
Вот в итоге и ушёл бесплатно. О каком кидке речь?
+27
-2
+25
как же наверное у них бомбит от того, что их арабские порядки не работают в цивилизованном обществе. Успехов Киллиану в споре с важными обидчивыми шейхами
+18
-1
+17
Ответ Black Phoenix
Здесь я на стороне Мбаппе: ПСЖ никто не заставлял давать Килиану конский контракт чтоб переманить при интересе Мадрида. И уж тем более не вина Мбаппе, что мешок из Парижа задушила жаба платить ЗП притом, что им заведомо стало известно об уходе француза. Доить их надо до последнего.
Плюс человек отработал контракт полностью, а не платить подло
+12
0
+12
Какой важный курица этот шейх из ПСЖ
+9
-1
+8
Позорники
+8
0
+8
Ответ Геннадий Тимченко
Ну если бы расставались "по людски", то Мбаппе мог простить часть долга, если бы захотел.... А так вполне правильный поступок - поддерживаю 👏👏👏
Человек работал, ему за работу не заплатили. С чего вдруг он должен что-то прощать?
+8
0
+8
А Барсе еще год платить скромному аргентинцу.
+10
-4
+6
Ответ corazon blanco
Что мы так жили (с) человек за пару месяцев получает просто невероятные деньги, немыслимые я бы даже сказал. Надеюсь заплатят все до последней копейки, обиды обидами, а контрактные обязательства нужно выполнять.
Большинство жителей планеты Земля не увидят столько за всю жизнь
+6
-1
+5
Ответ U
Комментарий скрыт
Гениально. Звучит как: "Иди достань звезду с неба".
+6
-1
+5
Ответ Владимир Пушкарев
Плюс человек отработал контракт полностью, а не платить подло
Это не подло даже, а повод в суд обратиться. Который истец легко выиграет, ибо контракт.
+4
0
+4
Все таки смотря на контракты футболистов, понимаешь, что мир сходит с ума. Люди, которые двигают человечество вперед и спасают его: ученые, учителя, врачи, спасатели получают в тысячу раз меньше, чем люди, чьи способности сводятся к умению бить по мячу. Надеюсь однажды человечество пересмотрит фундаментально свои приоритеты и все будут получать по вкладу в развитие человечества.
+4
-1
+3
Ответ kicker177
Справедливости ради, ее до сих пор с Месси ассоциируют. Если помните, Барселона, понимая это, готова была платить Лео пожизненно
И будут ещё долго ассоциировать, пока будут включать рычаги, чтобы вытащить клуб из долговой ямы, в которую её загнали Месси и Бармалей
+5
-2
+3
Ответ Simbad
Все таки смотря на контракты футболистов, понимаешь, что мир сходит с ума. Люди, которые двигают человечество вперед и спасают его: ученые, учителя, врачи, спасатели получают в тысячу раз меньше, чем люди, чьи способности сводятся к умению бить по мячу. Надеюсь однажды человечество пересмотрит фундаментально свои приоритеты и все будут получать по вкладу в развитие человечества.
Футболистам платят не за то, как они играют. Это шоу, для отвлечения внимания народа от важных проблем. Началось это в древнем Риме. Когда у императора были проблемы с народом, он организовывал игры и чем больше проблемы, тем больше игры.
+4
-1
+3
Какие же они мстительные
+3
0
+3
Плохой работодатель. Надеюсь, Килиан напишет негативный отзыв на HH. Чтобы люди не шли в эту шарашкину контору.
+3
0
+3
Судя по зарплате, это та самая черепаха, на которой держится мир…
+3
0
+3
ТСЖ конечно знатно сам себя поимел!😅
Потеряли топ игрока бесплатно, бабки за переподписание заплатили космические + зп невероятная. Ещё и должны остались.😅😅😅
+2
0
+2
Прочитал как "ПСЖ не платил алименты Мбаппе"
+3
-1
+2
Хижина дяди Тома. Наши дни
+2
0
+2
Ответ Simbad
Все таки смотря на контракты футболистов, понимаешь, что мир сходит с ума. Люди, которые двигают человечество вперед и спасают его: ученые, учителя, врачи, спасатели получают в тысячу раз меньше, чем люди, чьи способности сводятся к умению бить по мячу. Надеюсь однажды человечество пересмотрит фундаментально свои приоритеты и все будут получать по вкладу в развитие человечества.
ну, собственно, сходить с ума от результатов игры в ногомяч тоже не признак душевного здоровья. А таких нервных бывает по сто тыщ на стадионе собирается. И, в общем-то, именно благодаря им у футболистов такие зарплаты.
+1
0
+1
##### се
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Там какой то бонус был в 80М
Возможно бонус за лояльность
Помню как-то видел ролик про Неймара, когда он играл за ПСЖ
Там то же сумма бонуса за лояльность была внушительной
А суть была в том, что Неймар должен был быть приветливым с фанатами, особенно с детьми, фотографироваться с ними по первой просьбе давать автографы и пр.
+1
0
+1
Ответ Stewart Крепкий
то есть он за 3 мес зарабатывает по сотке лямов ?
Там какой то бонус был в 80М
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Я с тобой согласен. Но в глазах арабов - это кидок, получить тонну денег и уйти бесплатно
А в глазах всего мира эти арабы - клоуны. Не могут ни договориться со своей звездой, ни продать, ни контракт продлить вовремя, ни отпустить из клуба по-человечески, соблюдая контрактные обязательства. Пожелаю Мбаппе перед уходом ещё и в суде нагнуть Нассера по полной программе
+1
0
+1
Немыслимые цифры, конечно….))
0
0
0
то есть он за 3 мес зарабатывает по сотке лямов ?
0
0
0
Ответ Человек1991
Мбаппе отказался от этих 100 лимонов, чтобы играть в основе 5 месяцев. Такое было условие Хелайфи. Либо отказывайся от 100 лимонов, либо скамейка на полгода.
«С апреля»… апрель был 5 месяц назад?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий