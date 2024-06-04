«ПСЖ» не перевел Мбаппе зарплату за май и апрель и премию за февраль. Юристы LFP могут вмешаться

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига происшествия Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» по-прежнему отказывается перечислять Килиану Мбаппе зарплату.

Ранее стало известно, что парижане решили не выплачивать форварду деньги за апрель, а также премию за февраль, поскольку хотят таким образом компенсировать уход игрока в «Реал» в качестве свободного агента.

L’Equipe утверждает, что денег за май Мбаппе тоже не получил. То же самое, вероятно, произойдет по итогам июня. В общей сложности столичный клуб хочет «вернуть» 80 млн евро.

Юристы обеих сторон обмениваются письмами: представители футболиста требуют отдать полагающуюся ему сумму, а «ПСЖ» настаивает на своей правоте.

Если им не удастся договориться, в дело может вмешаться юридическая служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

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29 комментариев
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Хехе,попробовали бы они Меси не заплатить - разнёс бы всю их контору
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>>а «ПСЖ» настаивает на своей правоте

Интересно послушать аргументы. На чём основана правота.
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Надеюсь, Мбаппе получит всё с процентами
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До первой зарплаты в Реале, займет у мамы или перебьется кредиткой. Всё наладится.
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Че дети малые чтоли. В контракте все прописано
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В духе шейхов ПСЖ так поступить. Любопытно, чем в итоге закончится
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Ба, какие жмоты в ПСЖ, за цент удавятся)
Человек отработал эти деньги честно по контракту, а они нагло отжимают.
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Ответ Tun
Комментарий удален пользователем
Какое-то максимально убогое сравнение, если честно.
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Так вот откуда у Мбаппе мысли про жизнь работяг с заводов – теже проблемы, что и у них
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Ну слава богу хоть футболками Неймара не выдал
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Ответ AltHurrep
пффф мбаппе просто позвонит макрону, тот быстро порешает вопросик:D
Скорей наоборот макрончик карманный для шейхов
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Ответ headmaster
В духе шейхов ПСЖ так поступить. Любопытно, чем в итоге закончится
Мама с битой адвокатской будет выбивать.Хорошее занятие в борьбе со скукой.
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Какие же они жалкие эти шейхи, фу.
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Ну пусть заплатят с пеней и издержками на адвокатов.
Забавные ребята. Как их только не мокнули. Уже тихонечко отползали бы и не портили воздух.
Но нет. Видимо таков путь.
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Араб обиделся
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Ответ luu
Ну слава богу хоть футболками Неймара не выдал
их же сожгли все
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Гадить по мелкому - где достоинство шейха ?
ну 80 лямов - это, скорее, гадить по-крупному
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нищий черепаха 🐢
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Ответ igorkruglov
ну 80 лямов - это, скорее, гадить по-крупному
Не слышал про понятие "вернуть" если этого нет в договоре.

А в договоре этого точно нет - такой бы договор не согласовала мать Мбаппе - его агент и глава юридической фирмы, обслуживающей интересы Мбаппе.
Поэтому не выплата месячной зарплаты + премии - это точно меньше 10 лямов - точно мелковато для шейха.
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Мне его ох..но жалко)))
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А замай здесь причем
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А что так можно было?
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Мбаппе получит своё!
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Гадить по мелкому - где достоинство шейха ?
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пффф
мбаппе просто позвонит макрону, тот быстро порешает вопросик:D
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А могли бы выдать продукцией. Типа миллион брендированных блокнотов с ручкой или шапок
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Комментарий удален пользователем
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