«ПСЖ» не перевел Мбаппе зарплату за май и апрель и премию за февраль. Юристы LFP могут вмешаться

«ПСЖ» по-прежнему отказывается перечислять Килиану Мбаппе зарплату.

Ранее стало известно, что парижане решили не выплачивать форварду деньги за апрель, а также премию за февраль, поскольку хотят таким образом компенсировать уход игрока в « » в качестве свободного агента.

L’Equipe утверждает, что денег за май тоже не получил. То же самое, вероятно, произойдет по итогам июня. В общей сложности столичный клуб хочет «вернуть» 80 млн евро.

Юристы обеих сторон обмениваются письмами: представители футболиста требуют отдать полагающуюся ему сумму, а « » настаивает на своей правоте.

Если им не удастся договориться, в дело может вмешаться юридическая служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).