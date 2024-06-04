«ПСЖ» не перевел Мбаппе зарплату за май и апрель и премию за февраль. Юристы LFP могут вмешаться
«ПСЖ» по-прежнему отказывается перечислять Килиану Мбаппе зарплату.
Ранее стало известно, что парижане решили не выплачивать форварду деньги за апрель, а также премию за февраль, поскольку хотят таким образом компенсировать уход игрока в «Реал» в качестве свободного агента.
L’Equipe утверждает, что денег за май Мбаппе тоже не получил. То же самое, вероятно, произойдет по итогам июня. В общей сложности столичный клуб хочет «вернуть» 80 млн евро.
Юристы обеих сторон обмениваются письмами: представители футболиста требуют отдать полагающуюся ему сумму, а «ПСЖ» настаивает на своей правоте.
Если им не удастся договориться, в дело может вмешаться юридическая служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Интересно послушать аргументы. На чём основана правота.
Человек отработал эти деньги честно по контракту, а они нагло отжимают.
Забавные ребята. Как их только не мокнули. Уже тихонечко отползали бы и не портили воздух.
Но нет. Видимо таков путь.
А в договоре этого точно нет - такой бы договор не согласовала мать Мбаппе - его агент и глава юридической фирмы, обслуживающей интересы Мбаппе.
Поэтому не выплата месячной зарплаты + премии - это точно меньше 10 лямов - точно мелковато для шейха.
мбаппе просто позвонит макрону, тот быстро порешает вопросик:D