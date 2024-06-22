Окружение Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности. Килиану должны около 100 млн евро 

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

Окружение Килиана Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности.

Как пишет Marca, наиболее вероятно, что стороны смогут договориться, тогда «ПСЖ» выплатит Мбаппе положенные деньги.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» с апреля не платит Мбаппе зарплату и бонусы. Общая задолженность составляет около 100 млн евро.

Напомним, этим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Французский форвард не стал продлевать контракт с парижанами.

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17 комментариев
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В этом споре ни за кого не хочется болеть, но от попкорна не откажусь)
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Ответ &_Bishep_&
Трясти шейхов до последней копейки. А потом с чистого листа начинать заново играть в футбол. Здесь и сейчас Мбаппе не игрок стартового состава Реала.
Какая отменная чушь. Он индивидуально выше на голову уровнем любого игрока Реала
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Ну так зачем шейхи такие огромные деньги предложили ему? Сами виноваты и еще не хотят выплачивать то, что ему принадлежит по праву. Килиан ведь ничего не нарушил, выполнял свои контрактные обязательства, это его сначала прошлого сезона отстранили от предсезонки, а затем мариновали на банке.
+6
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+3
Не получается у черепашки выйти из окружения
+3
-2
+1
Кто и нас простил бы работодателю должок в каких то 100 лямов? И это даже не рублей.)
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Ответ igls54
Не получается у черепашки выйти из окружения
Всяких Сплинтеров🐀
+2
-1
+1
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Когда ты становишься чемпионом мира в 18, а в 25 у тебя 140 миллионов подписчиков. Тебе начинает хотеться влиять на процессы, в том числе политические, а не просто бегать бить по мячу.
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Комментарий удален пользователем
Трясти шейхов до последней копейки. А потом с чистого листа начинать заново играть в футбол. Здесь и сейчас Мбаппе не игрок стартового состава Реала.
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Прямо сейчас Мбаппе заколачивает себе окно в верблюд-лигу.
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ушёл бесплатно да ещё и такой долг, руководство ПСЖ сказочные...
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На хороший пенёк присел ПСЖ
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Ответ corazon blanco
Ну так зачем шейхи такие огромные деньги предложили ему? Сами виноваты и еще не хотят выплачивать то, что ему принадлежит по праву. Килиан ведь ничего не нарушил, выполнял свои контрактные обязательства, это его сначала прошлого сезона отстранили от предсезонки, а затем мариновали на банке.
Зачем Перец предложил ему 150 млн бонуса? И 100% имиджевых прав .затем и владельцы ПСЖ предложили
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Ответ Mitrophane
Когда ты становишься чемпионом мира в 18, а в 25 у тебя 140 миллионов подписчиков. Тебе начинает хотеться влиять на процессы, в том числе политические, а не просто бегать бить по мячу.
Ну такие печально заканчивают примеров как говорится не мало. Жаль Килюху мог стать лучшим из лучших
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