Окружение Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности. Килиану должны около 100 млн евро 

Окружение Килиана Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности.

Как пишет Marca, наиболее вероятно, что стороны смогут договориться, тогда «ПСЖ» выплатит положенные деньги.

Ранее сообщалось, что « » с апреля не платит Мбаппе зарплату и бонусы. Общая задолженность составляет около 100 млн евро.

Напомним, этим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Французский форвард не стал продлевать контракт с парижанами.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?