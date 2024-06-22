Окружение Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности. Килиану должны около 100 млн евро
Окружение Килиана Мбаппе и «ПСЖ» ведут переговоры о погашении задолженности.
Как пишет Marca, наиболее вероятно, что стороны смогут договориться, тогда «ПСЖ» выплатит Мбаппе положенные деньги.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» с апреля не платит Мбаппе зарплату и бонусы. Общая задолженность составляет около 100 млн евро.
Напомним, этим летом Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента. Французский форвард не стал продлевать контракт с парижанами.
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