Артуро Видаль: «Не считаю, что Винисиус входит в топ-10. Лучшим в «Реале» был Беллингем, если Месси выиграет «Золотой мяч», он может попробовать еще раз»

Артуро Видаль поставил Джуда Беллингема выше Винисиуса Жуниора.

«Может, Винисиус и входит в десятку лучших, но я так не считаю – ему многого не хватает. Мне нравится Беллингем, на нем держится все. Он забивает и забивает, он во многом напоминает меня. В « » он был лучшим [в сезоне].

На Евро я попросил бы его бороться [за трофей], иначе он потеряет шансы на «Золотой мяч». И если Лео [Месси] выиграет его, он сможет попробовать еще раз», – сказал хавбек « », выступавший за «Барселону».

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й, Ямаль – 20-й

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