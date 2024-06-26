Артуро Видаль: «Не считаю, что Винисиус входит в топ-10. Лучшим в «Реале» был Беллингем, если Месси выиграет «Золотой мяч», он может попробовать еще раз»

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Артуро Видаль поставил Джуда Беллингема выше Винисиуса Жуниора.

«Может, Винисиус и входит в десятку лучших, но я так не считаю – ему многого не хватает. Мне нравится Беллингем, на нем держится все. Он забивает и забивает, он во многом напоминает меня. В «Реале» он был лучшим [в сезоне].

На Евро я попросил бы его бороться [за трофей], иначе он потеряет шансы на «Золотой мяч». И если Лео [Месси] выиграет его, он сможет попробовать еще раз», – сказал хавбек «Коло-Коло», выступавший за «Барселону».

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Кроос – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 15-й, Ямаль – 20-й

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18 комментариев
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У почти всех, кто с Месси поиграл крыша едет. Хави, Ди Мария, Мартинес, Агуэро, Де Пауль, Видаль. Все под закат чушь несусветную несут
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Окно Овертона открыто
+12
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Ответ aidos_1979
Комментарий удален пользователем
Им виднее было на момент, когда играли. Месси в 30 лет и в 37 это два разных игрока
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Да отдайте ему все ЗМ посмертно, уже не интересует
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Наркоман
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началась ежегодная пропаганда от прихвостней
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Ответ Moscwow
У почти всех, кто с Месси поиграл крыша едет. Хави, Ди Мария, Мартинес, Агуэро, Де Пауль, Видаль. Все под закат чушь несусветную несут
Да и сам мемси тоже не сказать что адекватен. Всё-таки применение гормона роста не лучшим образом сказалось на нём.
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Ответ Moscwow
У почти всех, кто с Месси поиграл крыша едет. Хави, Ди Мария, Мартинес, Агуэро, Де Пауль, Видаль. Все под закат чушь несусветную несут
Собственно как и все мессифилы на sports
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Уже готовят почву для очередного ЗМ Месси. Им не надоело?
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Боже,ну вручайте вы хоть каждый день своему Месси Золотой Бургер,Золотой Пиджак,Золотые Ходули,но какой ЗМ?
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Сколько людей столько мнений,его спросили,он ответил.
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Хватит этого позора с ЗМ. Обесценил себя.
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в этом году и давать некому , у всех стата позорная , хоть клубнике отдать чтоб не ныл, пусть тащит на евро
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Ответ Moscwow
У почти всех, кто с Месси поиграл крыша едет. Хави, Ди Мария, Мартинес, Агуэро, Де Пауль, Видаль. Все под закат чушь несусветную несут
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