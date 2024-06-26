Видаль об игре с Кроосом в «Байере»: «Он многому у меня научился, сильно повзрослел. Мы едва не стали чемпионами Германии»

Артуро Видаль вспомнил об игре с Тони Кроосом.

«Мы с вместе играли в « », он многому у меня научился, я несколько раз давал ему пинки (смеется). Он играл со мной два года, в первый сезон он играл очень мало, но сильно повзрослел.

Он перешел на правах аренды из «Баварии», и мы объяснили ему, что такое футбол. Он бы очень хорош в плане техники, но у него были трудности с приемом мяча, с ударом.

Мы с многому его научили, мы втроем играли в полузащите и едва не стали чемпионами Германии», – сказал чилиец.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?