Видаль об игре с Кроосом в «Байере»: «Он многому у меня научился, сильно повзрослел. Мы едва не стали чемпионами Германии»

Теги Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Ренато Аугусто Артуро Видаль Тони Кроос Футбол

Артуро Видаль вспомнил об игре с Тони Кроосом.

«Мы с Тони Кроосом вместе играли в «Байере», он многому у меня научился, я несколько раз давал ему пинки (смеется). Он играл со мной два года, в первый сезон он играл очень мало, но сильно повзрослел.

Он перешел на правах аренды из «Баварии», и мы объяснили ему, что такое футбол. Он бы очень хорош в плане техники, но у него были трудности с приемом мяча, с ударом.

Мы с Ренато Аугусто многому его научили, мы втроем играли в полузащите и едва не стали чемпионами Германии», – сказал чилиец. 

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12 комментариев
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“Мертвое море знаешь? Я убил»
+24
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+24
Сомневаюсь что Кроос учился именно у Видаля
+11
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+10
Ответ Доктор Щульц
Сомневаюсь что Кроос учился именно у Видаля
Учился, как не надо, а вообще отлично дополняли друг друга, Видаль по молодости носился без остановки, отбирал, забегал, Кроос умеет таких направлять
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0
+5
Да-да , помню. Потом он еще в Барсу перешел и Месси дриблингу учил
+2
-1
+1
Ответ Доктор Щульц
Сомневаюсь что Кроос учился именно у Видаля
Возможно, он учился, как НЕ надо вести себя на поле ;)
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Учился у человека что вырвал ногой газон и просил пенальти
+1
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Скорее Видаль у него учился)
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Ответ Alexvu10
“Мертвое море знаешь? Я убил»
«А Тихий океан? Я успокоил»
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