Неймар о самом некрасивом партнере: «Прозвучит хреново, но я назову Винисиуса. Вини, я люблю тебя»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Винисиус Жуниор ахахаха Футбол

Неймар назвал самого некрасивого футболиста, с которым он играл.

«Самый некрасивый? Я играл со многими. Я бы даже не хотел говорить «некрасивый», но я много играл со многими парнями. Это прозвучит хреново, но... Винисиус Жуниор. Я назову его.

Вини, я люблю тебя... Я люблю тебя больше, чем когда-либо», – со смехом ответил нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии на вопрос блогера Матеуса Гонзе.

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99 комментариев
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Ну это 10 суток, как минимум.
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Я настолько стар, что самый страшный для меня - Райцигер по прозвищу Противогаз.
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Что этот карамельный расист себе позволят!?)))))
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Неймар дипломатично назвал Винисиуса обезьяной
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Ответ Hubner
Что этот карамельный расист себе позволят!?)))))
Ну он реально страшный и противный
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Вспомнилась классика:

– Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм!
– Но ты черный. И ты урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
+31
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Ответ Tun
Срочно отмените этого расиста
Неймар в Бразилии икона на уровне великих звезд прошлого.
Так что Винька там и не пискнет, к тому же он фанат Неймара.

А вот засудить каких-то бедолаг это всегда пожалуйста.
+28
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+21
Ответ Sterling31
хоть и Вини действительно не самый симпатичный футболист, а в купе с его выходками и характером он смотрится еще более мерзким, но немного обидно за него когда один из самых популярнейших спортсменов на весь мир его называют страшным
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива /Н.В. Гоголь/
+21
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У Вини открывается второй фронт - с теми кто называет его некрасивым.
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Ответ Mohnatiy
Я настолько стар, что самый страшный для меня - Райцигер по прозвищу Противогаз.
Рибери мало кто переплюнет
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Тот случай, когда характер под стать внешности 💩🐵
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Представьте если такое скажет какой-нибудь Хоселу как его быстро отменят)
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Ну и вопросы у блогеров пошли. Кто самый некрасивый партнер🙉
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Осталось задать этот вопрос тем, кто с Валуевым бился
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Ответ El Blanco
Рибери мало кто переплюнет
Рибери по сравнению с Вини выглядит как породистый самец)))
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Сплюснутый и загнутый нос с огромным ртом, отвратительное зрелище...
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на правду не обижаются
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Ответ hannibal ante portas
самый страшный с кем он играл, это месси, тут даже рядом никто не стоял
И не говори, после чм22 Месси вообще в страшилище превратился😁. Самый некрасивый футболист в истории по версии гелевых🤣
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Я настолько стар, что самое смешное что я слышал на эту тему - это чернокожая проститутка, увидев в глазок которую, товарищ воскликнул: Мужики, да это же Кларенс Зеедорф!
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Негр посветлее унизил унизил негра потемнее
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Негру можно шутить над негром.
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Ответ Рашпель793
Вспомнилась классика: – Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм! – Но ты черный. И ты урод. – Но ведь считать черных уродами - это расизм! – Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
А почему не назвать просто уродом?Вы же белых не называете "белый урод".Так что это расизм
+5
-2
+3
Неймар абсолютно прав.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Ничего, в Декабре у Вини будет ЗМ и войдет в историю бразильского футбола. А Неймар уйдет в небытие.
Неймар лучший бомбардир в истории сборной Бразилии.и на горизонте не видать того кто его может догнать в ближайшее время.так что небытием и не пахнет
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Ответ Sterling31
хоть и Вини действительно не самый симпатичный футболист, а в купе с его выходками и характером он смотрится еще более мерзким, но немного обидно за него когда один из самых популярнейших спортсменов на весь мир его называют страшным
кажется провокатор не ожидал такого
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Ответ Рашпель793
Вспомнилась классика: – Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм! – Но ты черный. И ты урод. – Но ведь считать черных уродами - это расизм! – Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
Cunt это не урод
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Бедолага Вини и тут встрял))))
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Ответ фанат спартака с 1967
мармеладный самый красивый футболист на планете,сестра подтвердит
А ты откуда знаешь, что у него мармеладный?
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хоть и Вини действительно не самый симпатичный футболист, а в купе с его выходками и характером он смотрится еще более мерзким, но немного обидно за него когда один из самых популярнейших спортсменов на весь мир его называют страшным
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+3
Беспрецедентный акт сами знаете чего.
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