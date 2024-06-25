Неймар о самом некрасивом партнере: «Прозвучит хреново, но я назову Винисиуса. Вини, я люблю тебя»

Неймар назвал самого некрасивого футболиста, с которым он играл.

«Самый некрасивый? Я играл со многими. Я бы даже не хотел говорить «некрасивый», но я много играл со многими парнями. Это прозвучит хреново, но... Винисиус Жуниор. Я назову его.

, я люблю тебя... Я люблю тебя больше, чем когда-либо», – со смехом ответил нападающий « » и сборной на вопрос блогера Матеуса Гонзе.

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