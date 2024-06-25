Неймар о самом некрасивом партнере: «Прозвучит хреново, но я назову Винисиуса. Вини, я люблю тебя»
Неймар назвал самого некрасивого футболиста, с которым он играл.
«Самый некрасивый? Я играл со многими. Я бы даже не хотел говорить «некрасивый», но я много играл со многими парнями. Это прозвучит хреново, но... Винисиус Жуниор. Я назову его.
Вини, я люблю тебя... Я люблю тебя больше, чем когда-либо», – со смехом ответил нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии на вопрос блогера Матеуса Гонзе.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
– Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм!
– Но ты черный. И ты урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
Так что Винька там и не пискнет, к тому же он фанат Неймара.
А вот засудить каких-то бедолаг это всегда пожалуйста.