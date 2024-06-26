Игравший за «Краснодар» Волков об РПЛ-2023/24: «До последнего тура была напряженная борьба, но «Зенит» стал чемпионом. Это хорошо? Хорошо!»
Сергей Волков высказался о переходе в «Зенит».
21-летний защитник перешел в петербургский клуб из «Краснодара» 24 июня и подписал контракт по схеме «4+1».
– Какие цели и задачи преследуете перед собой при переходе в «Зенит», в стан чемпиона России? Была убойная борьба между «Краснодаром» и «Зенитом». Помните ли вы об этом?
– Пришел с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры и, конечно, завоевывать трофеи вместе с этим клубом, становиться чемпионом. Что касается «Краснодара», то, конечно, я все помню. До последнего тура была борьба, но «Зенит» стал чемпионом.
– Это хорошо?
– Хорошо! – сказал Волков.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Он точно за Краснодар играл и хотел побеждать? Оо
Прям плевок в сторону быков.
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Вот же гаденыш! Не имел права такие слова произносить вслух, публично! Получается, что еще будучи игроком Краснодара, радовался победе Зенита?! Галицкий правильно сделал, ему даже повезло, что "гнилое яблоко" уехало в Питер! А Зениту - насторожиться! Предать и их может. )
Для окончательно успешной летней трансферной кампании Краснодару осталось избавиться ещё от двоих.