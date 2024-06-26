Игравший за «Краснодар» Волков об РПЛ-2023/24: «До последнего тура была напряженная борьба, но «Зенит» стал чемпионом. Это хорошо? Хорошо!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Чемпионат.com Сергей Волков Футбол

Сергей Волков высказался о переходе в «Зенит».

21-летний защитник перешел в петербургский клуб из «Краснодара» 24 июня и подписал контракт по схеме «4+1».

– Какие цели и задачи преследуете перед собой при переходе в «Зенит», в стан чемпиона России? Была убойная борьба между «Краснодаром» и «Зенитом». Помните ли вы об этом? 

– Пришел с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры и, конечно, завоевывать трофеи вместе с этим клубом, становиться чемпионом. Что касается «Краснодара», то, конечно, я все помню. До последнего тура была борьба, но «Зенит» стал чемпионом. 

– Это хорошо? 

– Хорошо! – сказал Волков.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

73 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
«Зенит» стал чемпионом, и это хорошо».
Он точно за Краснодар играл и хотел побеждать? Оо
Прям плевок в сторону быков.
+143
-7
+136
Фу, какая же мерзость к нам перешла(
+116
-14
+102
Что он несёт? Это пипец. Если бы не Песьяков, ты мог бы стать чемпионом. Нормально начал карьеру в Зените. С подлизыванья. И питерцы адекватные не одобрят и краснодарские заклюют.
+81
-8
+73
Мда, вот это кадр. Вообще ноль мозгов?
+42
-4
+38
Теперь мы поняли причину твоей красной карточки в матче против Крыльев.
+32
-2
+30
Вот вам и воспитанник краснодарской Академии. Тьфу на таких.
+34
-5
+29
полная конч, как раз для газпромовского сброда
+38
-12
+26
Судя по всему, не очень разумный паренёк. Был уже один такой в академии Краснодара, сейчас вон в Урарту переходит.
+25
-1
+24
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
«Зенит» стал чемпионом, и это хорошо». Он точно за Краснодар играл и хотел побеждать? Оо Прям плевок в сторону быков.
Он точно сдавал игру, получая КК на ровном месте
+33
-10
+23
но «Зенит» стал чемпионом, и это хорошо»(с).То еcть хорошо, что Краснодар не стал чемпионом, когда Волков играл за него?Какой то конченый.Мог бы и помолчать из уважения к своему родному клубу.
+24
-3
+21
Мдааа,зря он так,молодой ещё,за языком не следит.
+16
-1
+15
Ответ Nerazzurri-88
Фу, какая же мерзость к нам перешла(
Такое чувство, что в контракте всем пишут первым пунктом "лизнуть и откреститься". Марио какого-нибудь взять.
+17
-3
+14
Быстро переобулся💰
+11
0
+11
"... Что касается «Краснодара», то помню, что до последнего тура была напряженная борьба, но «Зенит» стал чемпионом, и это хорошо», – сказал Волков..."
===================================================
Вот же гаденыш! Не имел права такие слова произносить вслух, публично! Получается, что еще будучи игроком Краснодара, радовался победе Зенита?! Галицкий правильно сделал, ему даже повезло, что "гнилое яблоко" уехало в Питер! А Зениту - насторожиться! Предать и их может. )
+12
-2
+10
Ответ Чебурашка от Гены
Что он несёт? Это пипец. Если бы не Песьяков, ты мог бы стать чемпионом. Нормально начал карьеру в Зените. С подлизыванья. И питерцы адекватные не одобрят и краснодарские заклюют.
Сейчас выйдет опровержение от него или Медведева ,что это вырванные слова из контекста, не так интерпретировали и тд .
+10
0
+10
Такого мерзкого игрочишке давно у нас в чемпионате не было …. Освистеть его на каждом выездном матче , если будет выходить на поле ….. да уж , плюнул так плюнул в лицо болельщикам и клубу…. 😡😡😡
+11
-2
+9
Ответ SMART789
Странный тип какой, на Марио похож Видимо какой то внутренний конфликт все таки был
будут вместе бегать , голы праздновать
+9
-1
+8
вот это поворот
+8
0
+8
Это Зениту подходит. Это они берут. Два Иуды справа
+9
-1
+8
Жесть. Не успел придти - уже опозорился. Как можно так говорить??
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий9779
Мдааа,зря он так,молодой ещё,за языком не следит.
Вот что деньги ваши делают с людьми ….
+8
0
+8
В Краснодаре уже вторую неделю икают от откровений воспитанника ) Прям какой-то Дзюба, но тот на момент перехода хотя бы хоть что-то из себя представлял.
+8
-1
+7
Ответ denz_80
мне кажется, что он мысли формулирует криво. думаю, он считает хорошо, что была напряжённая борьба до последнего тура, а сказал так, что будто бы хорошо то, что зенит стал чемпионом. иначе это просто тупость тогда
Не умеешь формировать мысли, молчи. Но то, что он почистил инсту и убрал все фотки связанные с Краснодаром, или просто в одежде клуба, факт. Одну фотку в прощальном посте выставил в форме Краснодара. Все остальные убрал(
+7
0
+7
Боже, какая отвратительная лесть ...))))
+8
-1
+7
Волков забыл сказать, что он с детства за Зенит..)
+7
-1
+6
Что то русский Уокер разошелся
+7
-1
+6
потом через 2 года когда будет в медиалигу переходить скажет: Зенит расформировали и это хорошо!
+9
-3
+6
А он действительно прибитый :)
+6
0
+6
Очень рад этому трансферу, честно говоря, потому что это усиление для Краснодара и с каждым публичным высказыванием этого мальчика убежденность в этом только крепнет.

Для окончательно успешной летней трансферной кампании Краснодару осталось избавиться ещё от двоих.
+6
-1
+5
Ответ Константин Эсперов
Комментарий удален модератором
Взял и на ровном месте Читу с читинцами оскорбил.
+7
-2
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий