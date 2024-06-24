Волков о «Зените»: «Счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В матчах против него много огорчений было»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Андрей Мостовой Сергей Волков Футбол

Сергей Волков поделился впечатлениями от перехода из «Краснодара» в «Зенит».

– Сергей, добро пожаловать в «Зенит»! Как ощущения?

– Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр!

– Расскажите, как долго принималось решение о переходе.

– Решилось все быстро – это было между клубами. Теперь уже все ясно, и я счастлив!

– С кем-то из зенитовцев вы знакомы? С кем ближе всех общаетесь?

– По сборной я знаком с Мостовым, а еще на поле удалось пообщаться с парой игроков. Думаю, все еще впереди!

– В прошлом сезоне вы против своего нового клуба не играли, но в карьере игры против «Зенита» у вас были. Какими они вам запомнились?

– Много огорчений было: мы играли либо вничью, либо терпели поражение. Достойный соперник, против которого было тяжело играть. Но сейчас я буду внутри этой команды и увижу, как все происходит.

– Сейчас мы знаем Сергея Волкова как правого защитника, но у вас есть внушительный опыт игры в нападении. Как произошла эта смена амплуа?

– Три года назад, когда я играл в молодежке, в команду пришел тренер Сторожук. Он увидел меня на этой позиции, в клубе решили попробовать, и все получилось. Мне самому понравилось, и я остался здесь!

– Ноги по старой памяти бегут вперед?

– Естественно! Я люблю подключаться к атакам, участвовать в атакующих действиях, но и про оборону тоже нужно не забывать.

– Что еще нужно знать о вас? Есть ли у вас какое-то прозвище?

– Обычно из-за фамилии на поле кричат: «Волк». Только так.

– Как провели отпуск? Чем занимались? Успели ли отдохнуть?

– Да, был в Кемере с девушкой. Хорошо провели время, покатались на квадроциклах и поплавали. Было классно!

– Вы родились в Чите, долгое время жили в Краснодаре, теперь вашим домом станет Петербург. Часто ли бывали здесь до этого? Как вам наш город?

– Отдыхал здесь два раза, был с семьей как раз примерно в это же время, когда были белые ночи. Мы посетили исторические места: Петергоф, Эрмитаж. Город очень нравится – будем исследовать, смотреть.

– Выбрали ли вы для себя игровой номер?

– Да, я оставлю свой 82-й.

– Он что-то для вас означает?

– Да. Расскажу несерьезную версию. Цифра восемь преследует меня всю жизнь: я начинал в Чите под восьмым номером, для меня это символ бесконечности. А двойки я получал в школе.

– Что бы вы хотели передать болельщикам «Зенита»?

– Я хочу, чтобы они очень громко и ярко поддерживали нас по ходу сезона. Будут тяжелые матчи, и я хотел бы, чтобы в трудную минуту они были рядом. А мы будем отдавать все силы, чтобы их порадовать, – сказал новичок «Зенита».

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62 комментария
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Этот же персонаж рассказывал о преданности клубу и как он себя не представляет в другом клубе РПЛ?
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Забыл Волков сказать, что он с детства за Зенит..)
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+36
Лизнул так, что аж экран запотел
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+23
Ответ Роман
Комментарий скрыт
Угадай: сколько за время жизни Волкова Спартак выиграл чемпионатов?
Подсказка: больше ноля, но меньше двух.
+29
-11
+18
по классике - новость про Зенит, а в комментах одни поклонники клуба таких законопослушных людей как Старостины и Промес)
+37
-23
+14
Ответ Всеволод Бобров
Этот же персонаж рассказывал о преданности клубу и как он себя не представляет в другом клубе РПЛ?
Караваев тоже в свое время говорил,что в российский клуб не вернется никогда,так что тут удивляться….
+6
0
+6
Ответ инок
Забыл Волков сказать, что он с детства за Зенит..)
А Краснодар это так было. Терпел там, так сказать.
+7
-2
+5
Добро пожаловать ⚽️ в ГАЛАКТИКОС ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺 и ГЕГЕМОН ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺, великий ЗЕНИТ 🏆💙🏆💙🏆💙 !!!
+9
-5
+4
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Боялся, что ты спросишь чего я так занервничал и мне придётся оправдываться. А ты чего так занервничал?
+5
-2
+3
Ответ Дима
ну так двум разным типам же. и т
Забавное наблюдение: я - тот же самый Owen_the_Simple, которому ты этот комментарий отправил первый раз. Так что "типа" два, а не три.
+3
0
+3
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Настолько забавное, что ты этот комментарий третий раз пишешь? Больше похоже на то, что у тебя печёт.
+7
-4
+3
удачи, больше денег будет получать и может в питере поверят и дадут шанс
+4
-2
+2
Ответ Регион-36
Зенит убил всю конкуренцию и не игрой, а вот скупкой, может пригодиться, может нет, но на всякий случай, пусть у них сидит на лавке лучше, самолюбие потешить Миллеров. ПОЗОР !
Ты не лозунгами говори, а на вопрос ответь. Мы не на митинге. Что плохого Зенит сделал с Погребняком?
+3
-1
+2
Ответ La Crosse Bobcats
по классике - новость про Зенит, а в комментах одни поклонники клуба таких законопослушных людей как Старостины и Промес)
Может потому что их в разы больше в России?
+6
-4
+2
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
Какой мульти акк? О чём ты вообще?
+4
-2
+2
Ответ seMen_SM
Мде, пацаны..ну ладно из Крыльев перейти, но из Краснодара-то зачем? Вам играть надо, а вы сознательно выбираете борьбу за место в составе, которую с высокой долей вероятности можете проиграть..а чтоб выиграть надо играть и развиваться. Замкнутый круг.
Его Мусаев на лавку посадил. Как он там должен был развиваться?
+2
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+1
Ответ Димаааааасик Смирнов
Видел единственный матч с ним и то за Россию, днарь полный, тогда еще на замену вместо него во втором тайме вышел Горшков, который на три головы сильнее него смотрелся
Горшков левый защитник,а он правый.
+1
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+1
Ответ La Crosse Bobcats
по классике - новость про Зенит, а в комментах одни поклонники клуба таких законопослушных людей как Старостины и Промес)
Зайди в новости про Спартак, там тоже самое -- каждый первый с берегов Невы. Но это другое, понимаю.
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То есть его недавно на защитника только переучили, теперь понятно, почему с обороной есть проблемки
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Ответ Регион-36
Вот уж реально позор российского футбола. Заиграл в свое время Домингес в Рубине, сразу в Зенит, с рекордным по тем временам трансфером. Бухаров, тоже самое. Погребняк.., сколько их было. Сейчас, вообще всех собирают и молодежь, которая им и не нужна вообще, но вдруг где еще заиграют. Позор.
Ой, побыстрее бы вы из РФПЛ вылетели, меньше грязи будет и позора.
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Ответ Регион-36
Хорошо ) Про Бухарова, Домингеса итд. еще можно поспорить, хотя, это тоже позорновато переманивать лучших игроков у конкурентов. Но вот этот.. Волков.. вообще решили играть вдолгую, что бы вся перспективная молодежь за ними числилась пусть на лавке и играть не будет, но главное не у конкурентов ? Позор !
Так что плохого-то Зенит сделал с Погребняком? Я так и не понял. Переманил из конкурирующей Томи? Сделал чемпионом, обладателем кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА? Продал в Штутгарт?
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Ответ Owen_the_Simple
Что Погребняк? Заиграл в Томи, перешёл в Зенит и стал чемпионом России, лучшим бомбардиром и обладателем КУЕФА и Суперкубка УЕФА, уехал в Штутгарт? Кошмар. Убили карьеру парню. Лучше бы в Томске играл.
а Дзюба по арендам бегал из спартака)
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Добро пожаловать на лавку!
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0
Ответ Регион-36
Вот уж реально позор российского футбола. Заиграл в свое время Домингес в Рубине, сразу в Зенит, с рекордным по тем временам трансфером. Бухаров, тоже самое. Погребняк.., сколько их было. Сейчас, вообще всех собирают и молодежь, которая им и не нужна вообще, но вдруг где еще заиграют. Позор.
Что Погребняк? Заиграл в Томи, перешёл в Зенит и стал чемпионом России, лучшим бомбардиром и обладателем КУЕФА и Суперкубка УЕФА, уехал в Штутгарт? Кошмар. Убили карьеру парню. Лучше бы в Томске играл.
+2
-2
0
Ответ brno2020
В условиях, отсутствия ЧМ, ЧЕ, еврокубков, переход в другую команду, это только и исключительно деньги и ничего личного.
конечно, смешно когда это отрицают.
он между играть в краснодаре и лавкой зенита – выбрал лавку
+2
-2
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Эх, Сергей, выбрал деньги развитию карьеры! Ждем в Воронеж в аренду через пару лет!)
+3
-3
0
Ответ Owen_the_Simple
Угадай: сколько за время жизни Волкова Спартак выиграл чемпионатов? Подсказка: больше ноля, но меньше двух.
Комментарий удален модератором
Мде, пацаны..ну ладно из Крыльев перейти, но из Краснодара-то зачем? Вам играть надо, а вы сознательно выбираете борьбу за место в составе, которую с высокой долей вероятности можете проиграть..а чтоб выиграть надо играть и развиваться. Замкнутый круг.
+1
-1
0
Ответ Димаааааасик Смирнов
Видел единственный матч с ним и то за Россию, днарь полный, тогда еще на замену вместо него во втором тайме вышел Горшков, который на три головы сильнее него смотрелся
Кто-то помнит днаря Мухина?
+2
-2
0
Ответ Дима
и этот комент кому нужно лайкать. бро, не пались ты так))
Ладно-ладно. Не буду. Ты только не волнуйся.
+1
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