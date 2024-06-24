Волков о «Зените»: «Счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В матчах против него много огорчений было»

Сергей Волков поделился впечатлениями от перехода из «Краснодара» в «Зенит».

– Сергей, добро пожаловать в « »! Как ощущения?

– Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр!

– Расскажите, как долго принималось решение о переходе.

– Решилось все быстро – это было между клубами. Теперь уже все ясно, и я счастлив!

– С кем-то из зенитовцев вы знакомы? С кем ближе всех общаетесь?

– По сборной я знаком с , а еще на поле удалось пообщаться с парой игроков. Думаю, все еще впереди!

– В прошлом сезоне вы против своего нового клуба не играли, но в карьере игры против «Зенита» у вас были. Какими они вам запомнились?

– Много огорчений было: мы играли либо вничью, либо терпели поражение. Достойный соперник, против которого было тяжело играть. Но сейчас я буду внутри этой команды и увижу, как все происходит.

– Сейчас мы знаем как правого защитника, но у вас есть внушительный опыт игры в нападении. Как произошла эта смена амплуа?

– Три года назад, когда я играл в молодежке, в команду пришел тренер . Он увидел меня на этой позиции, в клубе решили попробовать, и все получилось. Мне самому понравилось, и я остался здесь!

– Ноги по старой памяти бегут вперед?

– Естественно! Я люблю подключаться к атакам, участвовать в атакующих действиях, но и про оборону тоже нужно не забывать.

– Что еще нужно знать о вас? Есть ли у вас какое-то прозвище?

– Обычно из-за фамилии на поле кричат: «Волк». Только так.

– Как провели отпуск? Чем занимались? Успели ли отдохнуть?

– Да, был в Кемере с девушкой. Хорошо провели время, покатались на квадроциклах и поплавали. Было классно!

– Вы родились в Чите, долгое время жили в , теперь вашим домом станет Петербург. Часто ли бывали здесь до этого? Как вам наш город?

– Отдыхал здесь два раза, был с семьей как раз примерно в это же время, когда были белые ночи. Мы посетили исторические места: Петергоф, Эрмитаж. Город очень нравится – будем исследовать, смотреть.

– Выбрали ли вы для себя игровой номер?

– Да, я оставлю свой 82-й.

– Он что-то для вас означает?

– Да. Расскажу несерьезную версию. Цифра восемь преследует меня всю жизнь: я начинал в Чите под восьмым номером, для меня это символ бесконечности. А двойки я получал в школе.

– Что бы вы хотели передать болельщикам «Зенита»?

– Я хочу, чтобы они очень громко и ярко поддерживали нас по ходу сезона. Будут тяжелые матчи, и я хотел бы, чтобы в трудную минуту они были рядом. А мы будем отдавать все силы, чтобы их порадовать, – сказал новичок «Зенита».

Фото:

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?