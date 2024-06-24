Волков об увольнении Ивича: «Девушка переслала мне заявление «Краснодара» – я охренел. Не хотел верить, что его уберут – ну вылетели из Кубка, но в чемпионате же лидировали»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Сергей Волков Футбол

Сергей Волков был удивлен увольнением Владимира Ивича из «Краснодара».

«Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера в марте – в последнем матче под его руководством команда уступила «Химкам» в Фонбет Кубке России.

«У меня начали закрадываться такие мысли сразу после матча с «Химками». Ивич всегда был эмоционален, особенно, когда мы чем не бывало – просто всех поблагодарил за игру и вышел. Клянусь – я не хотел верить, что его уберут! Ну вылетели мы из этого Кубка, да – но в чемпионате мы же лидировали!

На тот момент увольнение Ивича казалось для меня чем-то нереальным, невозможным. Я ложился спать с мыслями о том, что нужно как можно скорее провести работу над ошибками, поговорить с тренером о нашей игре и продолжать делать все, чтобы остаться на первом месте. Но, проснувшись утром, увидел сообщение от девушки – она переслала мне официальное заявление «Краснодара», в котором говорилось, что Ивич уволен. Я охренел», – сказал защитник, перешедший из «Краснодара» в «Зенит».

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24 комментария
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Ответ tfs
После перехода сразу откровения. Классика)
Да все охренели-что он не так сказал?)
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Тогда все немножко удивились такому кадровому решению, мягко говоря. Зато, теперь никаких сомнений нет насчёт ручных тренеров в Краснодаре.
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После перехода сразу откровения. Классика)
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Новый инсайдер - девушка Волкова.
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Ответ Jeksan
Видимо тактические перестроения Мусаева, посадившего при первой возможности Волкова на скамью, были вызваны не совсем спортивными причинами
А Ивич Волкова на скамейку не сажал? Зачем такое писать, если ни одного матча Краснодара, судя по всему, не смотрели?
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Истинные причины увольнения Ивича знает только он сам и Галицкий, видимо было что-то серьёзное, раз до сих пор Ивич их не озвучил, как обещал...
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Вообще-то на момент увольнения уже не лидировали
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Ну подумаешь вылетели и слили первое место еще при Ивиче. Ну бывает. Характер середняка.
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Не очень мне нравиться когда игрок по любому поводу любит говорить и комментировать.
Обычно за теми кто много чешет языком, шлейф жизненный немного попахивающий.
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Ответ tfs
После перехода сразу откровения. Классика)
Ну а в чем он не прав? Галицкий самодур, ему нужен ручной тренер, а не результат.
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Ответ Nogoi89
Тогда все немножко удивились такому кадровому решению, мягко говоря. Зато, теперь никаких сомнений нет насчёт ручных тренеров в Краснодаре.
И самодура галицкого.
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Ответ Jeksan
Видимо тактические перестроения Мусаева, посадившего при первой возможности Волкова на скамью, были вызваны не совсем спортивными причинами
Стоит просто посмотреть матчи Россия-Сербия и Краснодар-Пари НН и тогда не будет вопросов почему он так плотно присел на банку
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Ответ Piterboll
Не очень мне нравиться когда игрок по любому поводу любит говорить и комментировать. Обычно за теми кто много чешет языком, шлейф жизненный немного попахивающий.
Лучше когда ссылаются на "пирожки"?
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