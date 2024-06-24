Волков об увольнении Ивича: «Девушка переслала мне заявление «Краснодара» – я охренел. Не хотел верить, что его уберут – ну вылетели из Кубка, но в чемпионате же лидировали»

Сергей Волков был удивлен увольнением Владимира Ивича из «Краснодара».

« » уволил с поста главного тренера в марте – в последнем матче под его руководством команда уступила «Химкам» в Фонбет Кубке России.

«У меня начали закрадываться такие мысли сразу после матча с «Химками». Ивич всегда был эмоционален, особенно, когда мы чем не бывало – просто всех поблагодарил за игру и вышел. Клянусь – я не хотел верить, что его уберут! Ну вылетели мы из этого Кубка, да – но в чемпионате мы же лидировали!

На тот момент увольнение Ивича казалось для меня чем-то нереальным, невозможным. Я ложился спать с мыслями о том, что нужно как можно скорее провести работу над ошибками, поговорить с тренером о нашей игре и продолжать делать все, чтобы остаться на первом месте. Но, проснувшись утром, увидел сообщение от девушки – она переслала мне официальное заявление «Краснодара», в котором говорилось, что Ивич уволен. Я охренел», – сказал защитник, перешедший из «Краснодара» в « ».

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