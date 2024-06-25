Волков о том, почему «Краснодар» продал его в «Зенит»: «Сейчас не то время, Европа закрыта для 90% российских игроков. Зачем ждать, если можно заработать на воспитаннике сейчас?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Сергей Волков Футбол

Сергей Волков прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».

Ранее воспитанник краснодарского клуба подписал с «Зенитом» 4-летний контракт с возможностью продления на год.

– «Краснодар» раньше с боем отпускал своих воспитанников. Почему с тобой так легко получилось?

– Сейчас не то время, которое было раньше. Европа закрыта для 90% российских игроков. Ждать, пока твоего воспитанника захочет клуб оттуда, бессмысленно. Зачем, если можно на нем заработать прямо сейчас?

– Каким был твой финальный разговор с Галицким?

– Я отправил ему аудиосообщение, где поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Для меня он великий, желаю ему только здоровья, – сказал защитник «Зенита» Сергей Волков.

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31 комментарий
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Ну объективно, кому вот он сдался в Европах? По глушенкову ещё можно было поразгонять, учитывая статистику
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Уважаемо. Ушел за деньги, всех поблагодарил, а не кричал в спину, что был сильнее всех и не давали играть
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На воспитаннике заработали, продав за 20 лимонов в ПСЖ. Тут другая ситуация: сильно уж Краснодар хотел Козлова
+25
-6
+19
Честно сказать, меня уже напрягает это балабол.
Он как игрок то весьма посредственный, не лучше нашего же воспитанника Вахании, так и ещё и базарит слишком много.
За эту посредственность отдали 5-7 миллионов, а чувак в обороне полный ноль, так ещё и в атаке (что нахваливают у него и чем оправдывают его покупку другие болельщики Зенита) весьма так себе, что наглядно показал матч с КС, когда чувак даже подстроиться под мяч не смог и забил рукой.
И, будучи таким средняком, он все говорит, говорит и говорит.
Посмотрим как он будет пахать на поле (шансы справа он точно получит), может банально заткнет таких как я игрой, но пока это даже не Смольников, а чучело похлеще Живоглядова и самомнением Ибрагимовича.
Хотя, судя по Шапи, Сперцяну, недавнему вью Сафонова у Нобеля, там в Краснодаре у всех с самомнением какие-то проблемы.
+20
-9
+11
Ответ Святослав Федорович
На воспитаннике заработали, продав за 20 лимонов в ПСЖ. Тут другая ситуация: сильно уж Краснодар хотел Козлова
Скорее всего да. Подождем пока официально объявят
+7
0
+7
Ответ Камбоджа Иванов
Честно сказать, меня уже напрягает это балабол. Он как игрок то весьма посредственный, не лучше нашего же воспитанника Вахании, так и ещё и базарит слишком много. За эту посредственность отдали 5-7 миллионов, а чувак в обороне полный ноль, так ещё и в атаке (что нахваливают у него и чем оправдывают его покупку другие болельщики Зенита) весьма так себе, что наглядно показал матч с КС, когда чувак даже подстроиться под мяч не смог и забил рукой. И, будучи таким средняком, он все говорит, говорит и говорит. Посмотрим как он будет пахать на поле (шансы справа он точно получит), может банально заткнет таких как я игрой, но пока это даже не Смольников, а чучело похлеще Живоглядова и самомнением Ибрагимовича. Хотя, судя по Шапи, Сперцяну, недавнему вью Сафонова у Нобеля, там в Краснодаре у всех с самомнением какие-то проблемы.
А какие проблемы с самомнением в Краснодаре? Не очень понятен гон в эту сторону.

ПС - по Волкову - скорее всего просто пилят вью на части, потому что мне тоже уже неинтересно ничего про него читать - ушел и ушел, скатертью дорога.
+7
-1
+6
Ответ Святослав Федорович
На воспитаннике заработали, продав за 20 лимонов в ПСЖ. Тут другая ситуация: сильно уж Краснодар хотел Козлова
Ну и 5+2 млн. евро не лишние)))
+5
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+5
Ответ Бонд0077
Комментарий скрыт
таблетки не выпил сегодня?))
+8
-4
+4
Что значит Европа закрыта? Кто хочет, всегда найдёт путь. Вон французы берут и в середняки, и в топ-клубы. Испанцы с итальянцами тоже не боятся.
Чистач отговорка
+4
0
+4
Ответ Бонд0077
Комментарий скрыт
Тебе бы на Рен-ТВ работать😄.
+4
-1
+3
Пускай расскажет Захаряну, Кузяеву, Сафонову, Оздоеву про закрытую Европу. Если играешь на нужном уровне, тебя любой нуждающийся клуб может подписать, просто Волков никому не сдался в Европе))
+5
-2
+3
Не понял, для 90 процентов игроков закрыта, а для остальных открыта? Это как?
+2
0
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Честно сказать, меня уже напрягает это балабол. Он как игрок то весьма посредственный, не лучше нашего же воспитанника Вахании, так и ещё и базарит слишком много. За эту посредственность отдали 5-7 миллионов, а чувак в обороне полный ноль, так ещё и в атаке (что нахваливают у него и чем оправдывают его покупку другие болельщики Зенита) весьма так себе, что наглядно показал матч с КС, когда чувак даже подстроиться под мяч не смог и забил рукой. И, будучи таким средняком, он все говорит, говорит и говорит. Посмотрим как он будет пахать на поле (шансы справа он точно получит), может банально заткнет таких как я игрой, но пока это даже не Смольников, а чучело похлеще Живоглядова и самомнением Ибрагимовича. Хотя, судя по Шапи, Сперцяну, недавнему вью Сафонова у Нобеля, там в Краснодаре у всех с самомнением какие-то проблемы.
Шапи - согласен, а у Сперцяна и Сафонова что не так с самомнением?
+2
0
+2
Удачи в лучшем клубе страны.
+6
-5
+1
вот это уже ближе к правде, а то с детства да с детства
+2
-1
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Честно сказать, меня уже напрягает это балабол. Он как игрок то весьма посредственный, не лучше нашего же воспитанника Вахании, так и ещё и базарит слишком много. За эту посредственность отдали 5-7 миллионов, а чувак в обороне полный ноль, так ещё и в атаке (что нахваливают у него и чем оправдывают его покупку другие болельщики Зенита) весьма так себе, что наглядно показал матч с КС, когда чувак даже подстроиться под мяч не смог и забил рукой. И, будучи таким средняком, он все говорит, говорит и говорит. Посмотрим как он будет пахать на поле (шансы справа он точно получит), может банально заткнет таких как я игрой, но пока это даже не Смольников, а чучело похлеще Живоглядова и самомнением Ибрагимовича. Хотя, судя по Шапи, Сперцяну, недавнему вью Сафонова у Нобеля, там в Краснодаре у всех с самомнением какие-то проблемы.
А самомнение его в чём проявляется?
+3
-3
0
Ответ Бонд0077
Комментарий скрыт
Жги еще)))
+4
-4
0
Прочитал,зачем,если можно заработать сейчас)))
+4
-4
0
Ответ S. A.
Пускай расскажет Захаряну, Кузяеву, Сафонову, Оздоеву про закрытую Европу. Если играешь на нужном уровне, тебя любой нуждающийся клуб может подписать, просто Волков никому не сдался в Европе))
С таким понтом перечислил аж... 4 фамилии. Сколько игроков с рос паспортом играет в лиге? Как в школе с математикой было: четыре человека сможешь прикинуть от пары сотен отечественных футболистов?
+1
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