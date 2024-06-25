Волков о том, почему «Краснодар» продал его в «Зенит»: «Сейчас не то время, Европа закрыта для 90% российских игроков. Зачем ждать, если можно заработать на воспитаннике сейчас?»

Сергей Волков прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».

Ранее воспитанник краснодарского клуба подписал с «Зенитом» 4-летний контракт с возможностью продления на год.

– «Краснодар» раньше с боем отпускал своих воспитанников. Почему с тобой так легко получилось?

– Сейчас не то время, которое было раньше. Европа закрыта для 90% российских игроков. Ждать, пока твоего воспитанника захочет клуб оттуда, бессмысленно. Зачем, если можно на нем заработать прямо сейчас?

– Каким был твой финальный разговор с Галицким?

– Я отправил ему аудиосообщение, где поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Для меня он великий, желаю ему только здоровья, – сказал защитник «Зенита» Сергей Волков.

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