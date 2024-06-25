Волков о том, почему «Краснодар» продал его в «Зенит»: «Сейчас не то время, Европа закрыта для 90% российских игроков. Зачем ждать, если можно заработать на воспитаннике сейчас?»
Сергей Волков прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».
Ранее воспитанник краснодарского клуба подписал с «Зенитом» 4-летний контракт с возможностью продления на год.
– «Краснодар» раньше с боем отпускал своих воспитанников. Почему с тобой так легко получилось?
– Сейчас не то время, которое было раньше. Европа закрыта для 90% российских игроков. Ждать, пока твоего воспитанника захочет клуб оттуда, бессмысленно. Зачем, если можно на нем заработать прямо сейчас?
– Каким был твой финальный разговор с Галицким?
– Я отправил ему аудиосообщение, где поблагодарил его за все, что он для меня сделал. Для меня он великий, желаю ему только здоровья, – сказал защитник «Зенита» Сергей Волков.
«Зенит» купил Глушенкова, Горшкова и Волкова. Мысли Дорского о перестройке
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Он как игрок то весьма посредственный, не лучше нашего же воспитанника Вахании, так и ещё и базарит слишком много.
За эту посредственность отдали 5-7 миллионов, а чувак в обороне полный ноль, так ещё и в атаке (что нахваливают у него и чем оправдывают его покупку другие болельщики Зенита) весьма так себе, что наглядно показал матч с КС, когда чувак даже подстроиться под мяч не смог и забил рукой.
И, будучи таким средняком, он все говорит, говорит и говорит.
Посмотрим как он будет пахать на поле (шансы справа он точно получит), может банально заткнет таких как я игрой, но пока это даже не Смольников, а чучело похлеще Живоглядова и самомнением Ибрагимовича.
Хотя, судя по Шапи, Сперцяну, недавнему вью Сафонова у Нобеля, там в Краснодаре у всех с самомнением какие-то проблемы.
ПС - по Волкову - скорее всего просто пилят вью на части, потому что мне тоже уже неинтересно ничего про него читать - ушел и ушел, скатертью дорога.
Чистач отговорка